التهابات الجيوب الأنفية وصفات طبيعية تخلصك منها نهائيا وعلاج طبيعي لها

التهابات الجيوب الأنفية من الأمراض الصعبة التي يعاني منها مرضها من عدم وجود علاج نهائي لها، فالبعض يعتبرها أنها مرض مزمن، والعجيب في هذا المرض أن أعراضه كثيرة وغير محدده وقد تتسبب الجيوب الأنفية في العديد من ألأمراض والأعراض للمصاب بها.

وفي هذا المقال سوف نتعرف معكم على ماهي التهابات الجيوب الأنفية وسوف نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من أعراض التهابات الجيوب الأنفية لكي نساعد مرضها على التخلص من هذه الأعراض.

ماهي التهابات الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي بارة عن مجموعة من الفراغات الموجودة بجمجمة راس الإنسان وتوجد هذه الفراغات حول الانف تتجمع بهذه الفراغات إفرازت مخاطية وتلتهب وقد يتكون بها صديد، يودي هذه الإفرازات إلى الشعور وظهور الأعراض المزعجة.

أسباب التهابات الجيوب الأنفية

تحدت الالتهابات في الجيوب الأنفية لعدة أسباب منها الإصابة بنزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا، وتلوث الهواء من أسباب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية وكذلك التعرض للأتربة والدخان .

العلاج

يعتمد علاج التهابات الجيوب الأنفية على اذأبة أو إزالة الإفرازات المخاطية التي تسد الجيوب الأنفية وأخراجها، لذلك كل وسائل العلاج سوف تعتمد على هذه الطريقة وهي اذأبه الإفرازات المخاطية ألتي تسد الجيوب ألأنفية .

وصفات طبيعية لعلاج التهابات الجيوب ألأنفية

العلاج الذي يساعدك على التخلص من أعراض التهابات الجيوب الأنفية كثيرة، ونجد منها النقط أو البخاخة التي تساعد على تفتيح الفراغات واذأبه الإفرازات المخاطية وطردها،والأدوية كثيرة لكننا هنا نذكر لكم وصفات طبيعية للعلاج.

عمل حمام بخار عشبي

للتخلص من أعراض التهابات الجيوب الأنفية يجب عليك عمل حمام بخار أعشاب سخن وتعرض له منطقة الوجه لكي يخرج بخار الماء العشبي على الوجه، وذلك عن طريق وضع الأعشاب في الماء الساخن وتركها لكي تغلي ونقوم بوضع فوطه على الرأس وملاقاة بخار الأعشاب حتى يتخلل الانف ويخرج ما فيها من أفزأرات مخاطية.

ومن الأعشاب التي ينصح باستخدامها في عمل حمام بخار الماء بالأعشاب الكافور فزيت الكافور والنعناع يساعد على إنزال الإفرازات المخاطية وأنزالها من الانف.

كمادات الماء الدافئة وشرب حساء الدجاج بالثوم

عمل كمادات بالماء ألذأفي على الوجه وعلى منطقة الجيوب الأنفية وعلى الانف يساعد في التخلص من الإفرازات المخاطية ألتي تسد الجيوب ألأنفية،

و تناول شربة آو حساء الدجاج بالثوم يساعدك في التخلص من أعراض التهابات الجيوب الأنفية

شمع العسل النحل

أن مضغ شمع العسل يساعد في حركة الفكين وحركة الجيوب الأنفية مما يساعد في طرد الإفرازات المخاطية وكذلك التخلص من الأعراض المخاطية .