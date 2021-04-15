طريقة عمل الفراخ المشوية مثل المحلات وسر الخلطة والتتبيلة

الفراخ المشوية هي الغذاء الصحي في العديد من الحالات، حيث إنها تحتوي علي سعرات حرارية قليلة جدا وتعتبر بروتين قوي ومفيد ومغذي للجسم وعند القيام بعملية شوي الدجاج لا يتم إستخدام اي زيوت أو دهون، لذلك تكون غذاء مناسب في حالة عمل حمية غذائية أو رجيم، نقدم لكم اليوم أسرار التتبيلة للحصول علي فراخ مشوية مثل المحلات بتتبيلة خطيرة وطعم مميز، ونستعرض معكم تفاصيل وخطوات التسوية في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة الفراخ المشوية مثل المحلات

تشتهر العديد من المحلات بتتبيلة مميزة عند إعداد الفراخ المشوية، نعرض لحضراتكم سر التتبيلة لتعديها في المنزل بطريقة آمنة ونظيفة، واليكم أهم المكونات

فرخة متوسطة الحجم حوالي كيلو ونصف .

2 بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

1 طماطم مبشورة بدون قشرة خارجية.

ملح.

فلفل أسمر.

كسبرة.

كمون.

بابريكا.

عصرة ليمون.

كاري.

طريقة إعداد الفراخ المشوية في المنزل

من أهم وأول الشروط للحصول علي طعم مميز للدجاج عامة هو الغسيل والتجهيز الجيد للدجاج، ونقع الفراخ للتخلص من السموم والرائحة الغير مستحبة يكون في محلول نقع مميز وهو عبارة عن ملح و6 معالق كبيرة طحينة، واليكم الآن خطوات إعداد الفراخ المشوية

يتم إعداد التتبيلة في الكبة عن طريق وضع البصل والطماطم والتوابل مثل الملح والفلفل الأسود والكمون والكسبرة والبابريكا . يتم فرم الخليط السابق جيدا ليصبح ناعم. يتم وضع الخليط علي الدجاج بعد تقطيعها ليتغلغل الخليط بداخلها. توضع الدجاجة في وعاء مناسب في الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة ساعة تقريبا. تقدم الدجاجة المشوية مع سلطة الطحينة والبطاطس المحمرة للحصول علي وجبة متكاملة العناصر الغذائية. يتم ترك الخليط علي الدجاجة قبل التسوية بساعتين علي الأقل لضمان وصول الخليط الي كافة أجزاء الدجاجة.

مقبلات بجانب الفراخ المشوية

يتم تقديم الفراخ المشوية مع شرائح البطاطس المقلية المقرمشة وسلطة طحينة والخبز، وسلطة الخضراوات الملونة والتي تحتوي علي سعرات حرارية قليلة ويمنح العديد من الطاقة وهو مايجعل الوجبة مناسبة للأطفال والكبار، وكذلك من افضل مايمكن تناولة في الصيام اثناء شهر رمضان المبارك، ويمكن التحلية بعد الاكل بتناول كيكة الرواني.