طريقة عمل البسبوسة الرملة في البيت مثل الجاهزة

البسبوسة تعد من أهم أنواع الحلويات التي تفضلها جميع السيدات، لأن الكثير من الأطفال والكبار يعشقون تناولها بكثرة، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، فلا أحد يستغنى عنها في جميع العزومات والمناسبات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المكونات: 2 كأس كبير من السميد.

140 جرام من الزبادي.

كأس كبير من السكر.

¼ كأس كبير زيت نباتي.

ربع كوب صغير من بشر جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح.

نصف كوب كبير من اللوز المجروش، للتزيين.

نصف لتر من القطر الجاهز. طريقة تحضير البسبوسة اخلطي بشر جوز الهند مع السميد، والبيكنج باودر، والسكر، والملح جيدا في وعاء مناسب. ضيفي الزيت النباتي، ومقدار الحليب إلى خليط جوز الهند بشكل تدريجي، ثم اخلطي جميع المكونات، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة الناعمة. بعد ذلك وزعي خليط السميد في قالب مدهون بقليل من السمن، ثم قطعي البسبوسة حسب الرغبة، ثم وزعي الفستق فوق سطح البسبوسة. اتركي البسبوسة جانبا لمدة ثلث ساعة لكي ترتاح، ثم ضعي القالب في الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة منخفضة لمدة نصف ساعة، حتى تنضج البسبوسة. اسكبي القطر فوق سطح البسبوسة قبل التقديم. طريقة عمل القطر طريقة تحضير البسبوسةطريقة عمل القطر المكونات: كأس ونصف كبير من الماء.

2 كأس كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

½ ملعقة كبيرة ماء الزهر.

5 جرام ماء الورد. طريقة تحضير القطر ضعي مقدار الماء والسكر في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار منخفضة، ثم قلبي الخليط بشكل مستمر حتى يذوب السكر.

اتركي الخليط على النار لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي مقدار الليمون إلى خليط الماء والسكر.

استمري في تقليب الخليط وهو على النار، حتى يتكون خليط كثيف.

ثم ضعي الخليط جانبا حتى يهدا قليلا، ثم ضيفي إليه ماء الزهر وماء الورد، ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، اتركي الخليط حتى يبرد تماما، ويصبح القطر جاهز.

اسكبي القطر في وعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة، ويمكنك الاحتفاظ به لمدة 15 يوم. طريقة تحضير القطر الوسوم

البسبوسة تعد من أهم أنواع الحلويات التي تفضلها جميع السيدات، لأن الكثير من الأطفال والكبار يعشقون تناولها بكثرة، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، فلا أحد يستغنى عنها في جميع العزومات والمناسبات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة المكونات: 2 كأس كبير من السميد.

140 جرام من الزبادي.

كأس كبير من السكر.

¼ كأس كبير زيت نباتي.

ربع كوب صغير من بشر جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح.

نصف كوب كبير من اللوز المجروش، للتزيين.

نصف لتر من القطر الجاهز. طريقة تحضير البسبوسة اخلطي بشر جوز الهند مع السميد، والبيكنج باودر، والسكر، والملح جيدا في وعاء مناسب. ضيفي الزيت النباتي، ومقدار الحليب إلى خليط جوز الهند بشكل تدريجي، ثم اخلطي جميع المكونات، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة الناعمة. بعد ذلك وزعي خليط السميد في قالب مدهون بقليل من السمن، ثم قطعي البسبوسة حسب الرغبة، ثم وزعي الفستق فوق سطح البسبوسة. اتركي البسبوسة جانبا لمدة ثلث ساعة لكي ترتاح، ثم ضعي القالب في الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة منخفضة لمدة نصف ساعة، حتى تنضج البسبوسة. اسكبي القطر فوق سطح البسبوسة قبل التقديم. طريقة عمل القطر طريقة تحضير البسبوسةطريقة عمل القطر المكونات: كأس ونصف كبير من الماء.

2 كأس كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

½ ملعقة كبيرة ماء الزهر.

5 جرام ماء الورد. طريقة تحضير القطر ضعي مقدار الماء والسكر في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار منخفضة، ثم قلبي الخليط بشكل مستمر حتى يذوب السكر.

اتركي الخليط على النار لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي مقدار الليمون إلى خليط الماء والسكر.

استمري في تقليب الخليط وهو على النار، حتى يتكون خليط كثيف.

ثم ضعي الخليط جانبا حتى يهدا قليلا، ثم ضيفي إليه ماء الزهر وماء الورد، ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، اتركي الخليط حتى يبرد تماما، ويصبح القطر جاهز.

اسكبي القطر في وعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة، ويمكنك الاحتفاظ به لمدة 15 يوم. طريقة تحضير القطر

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