طريقة عمل الكفتة المشوية متماسكة ولذيذة” كفتة الحاتي”

المشاوي نوع مميز جدا ولة عشاقة ومحبية، خاصة محبي الأكل الصحي قليل الدسم وذلك لقلة نسبة الكوليسترول والدهون التي يتم إستخدامها عند إعداد أطباق المشاوي، ونقدم لحضراتكم اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية متماسكة ولذيذة أو كما يطلق عليها البعض إسم كفتة الحاتي، سنعرض لكم أسرار نجاح الكفتة وسر التتبيلة لمذاق لذيذ وشهي ومميز جدا وبطريقة لذيذة مثل طريقة محلات الحاتي.

مكونات الكفتة المشوية

كفتة الحاتي أو الكفتة المشوية، تحبها وتفضلها العديد من السيدات كونها وجبة غنية بالحديد ولاكن تواجة العديد من السيدات مشكلة التتبيلة والخوف من أن تتفكك عند تشكيلها، ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا أسرار نجاح كفتة الحاتي وتماسكها، واليكم أهم المكونات

كيلو لحم مفروم .

2 بصلة كبيرة مبشورة ناعم.

ملح.

فلفل أسمر.

زنجبيل.

مكونات الكفتة بسيطة جدا ولاكن السر في التحضير وفي خطوة بسيطة يقوم بها أصحاب المحلات حتي تتماسك ولا تتفكك عند تجهيزها.

خطوات إعداد وتجهيز الكفتة المشوية

يتم تجهيز الكفتة بسرعة وبدون مجهود الخطوات بسيطة جدا ونوضحها لحضراتكم

قومي ببشر البصل ناعم جدا وضعي علية القليل من الملح حتي يخرج كل الماء الموجود بة.

قمي بتصفية البصل جيدا من الماء ليصبح مجرد تفل بصل.

الآن قمي بوضع تفل البصل علي اللحم المفروم وضعي التوابل الملح والفلفل والزنجبيل.

امزجيها جيدا لتصبح مثل العجين، قمي بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

الآن استخدمي السيخ وشكليها بالطريقة المعتادة.

يمكنك إستخدام ماء البصل لتضعية علي أصابع الكفتة عند التشكيل.

يمكنك أن تشويها في الفرن أو علي الفحم حسب الرغبة وتأكدي من إنها لن تتفكك.

تقدم مع سلطة طحينة وخبز بطاطس مقلية.

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افضل الاكلات مع الكفتة المشوية

يمكنكم تناول الكفتة المشوية بجانب الشيش كباب وذلك لتنوع الاطباق وكذلك الفراخ المشوية والمميزة بتتبيلة سرية عرضناها لكم من خلال موقعنا، حيث نبحث عن أسرار أشهر الشيفات لضمان وصفات ناجحة ومميزة، ويمكنكم تناول هذة الوجبة المميزة مع البطاطس المقلية وكذلك بعض السلطات المفضلة حسب الرغبة لديكم.