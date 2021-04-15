سر عمل الحواوشي في الفرن مثل المحلات الجاهزة بمكونات بسيطة

عمل الحواوشي في الفرن، من أكثر الأكلات المصرية التي يحب تناول الكثير من الأشخاص ويتم تناولها في المطاعم بشكل كبير للغاية حيث تتميز بمذاقه شيء ولذيذ وهو يكون عبارة عن خبز محشي باللحمة ومضاف إليه لتتبيلة والبهارات ويمكن عمل الحواوشي بطريقة مختلفة ومتنوعة، وبالتالي يمكن لجميع سيدات المنزل تجهيز بطريقة مميزة وجميلة مثل المطاعم الجاهزة بخطوات سهلة وبسيطة، وهذا ما سوف نتعرض من خلال عليه من خلال السطور القادمة طريقة تجهيز الحواوشي في الفرن. سر عمل الحواوشي في الفرن سر عمل الحواوشي في الفرن نقدم لكم عبر موقعنا سر عمل الحواوشي مثل المحلات إليكم المكونات. بصل مفروم ناعم نصف كيلو لحمة مفرومة قطع صغيرة ضاني مفرومة نصف ربطة بقدونس مفرومة 2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات كوب فلفل أخضر رومي ملعقة ملح ملعقتين زيت ذرة نصف ملعقة فلفل أسود نصف ملعقة بهارات لحم ملعقة جوزة الطيب حبهان مطحون ربع ملعقة بيكنج صودا خبز أسمر أو وزبدة سمنة طريقه تجهيز الحواوشي في الخطوة الأولى نقوم تجهيز وعاء مناسب ونقوم بوضعه في اللحم المفروم ونضع عليه اللية المفرومة ويتم فرمها جيداً ثم نبدأ بوضع البصل المفروم والفلفل ونضيف البقدونس والطماطم مع الاستمرار في عملية التقليب جيدا باليد حتى تتجانس.

بعد ذلك نبدأ ب أضافة الزيت والتوابل وتقلب المكونات جيداً واضافة جميع المكونات وتترك لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم نبدأ بتجهيز الخبز ونقوم بحشوة باللحمة ويتم تسويته جيداً، ونضغط عليه ثم نقوم بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق أولاً.

في الخطوة التالية نقوم بتجهيز صينية ونقوم بلف الحواوشي ورق الزبدة ثم نضع عليه وينبغي إضافة القليل من السمنة أو الزبدة داخل حشو اللحم، بعد ذلك يتم تركه في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وإزالته الزبدة ووضعها في أطباق التقديم وتناوله بجانب الطحينة والبطاطس المقلية أو المخلل وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز الحواوشي الوسوم

عمل الحواوشي في الفرن، من أكثر الأكلات المصرية التي يحب تناول الكثير من الأشخاص ويتم تناولها في المطاعم بشكل كبير للغاية حيث تتميز بمذاقه شيء ولذيذ وهو يكون عبارة عن خبز محشي باللحمة ومضاف إليه لتتبيلة والبهارات ويمكن عمل الحواوشي بطريقة مختلفة ومتنوعة، وبالتالي يمكن لجميع سيدات المنزل تجهيز بطريقة مميزة وجميلة مثل المطاعم الجاهزة بخطوات سهلة وبسيطة، وهذا ما سوف نتعرض من خلال عليه من خلال السطور القادمة طريقة تجهيز الحواوشي في الفرن. سر عمل الحواوشي في الفرن سر عمل الحواوشي في الفرن نقدم لكم عبر موقعنا سر عمل الحواوشي مثل المحلات إليكم المكونات. بصل مفروم ناعم نصف كيلو لحمة مفرومة قطع صغيرة ضاني مفرومة نصف ربطة بقدونس مفرومة 2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات كوب فلفل أخضر رومي ملعقة ملح ملعقتين زيت ذرة نصف ملعقة فلفل أسود نصف ملعقة بهارات لحم ملعقة جوزة الطيب حبهان مطحون ربع ملعقة بيكنج صودا خبز أسمر أو وزبدة سمنة طريقه تجهيز الحواوشي في الخطوة الأولى نقوم تجهيز وعاء مناسب ونقوم بوضعه في اللحم المفروم ونضع عليه اللية المفرومة ويتم فرمها جيداً ثم نبدأ بوضع البصل المفروم والفلفل ونضيف البقدونس والطماطم مع الاستمرار في عملية التقليب جيدا باليد حتى تتجانس.

بعد ذلك نبدأ ب أضافة الزيت والتوابل وتقلب المكونات جيداً واضافة جميع المكونات وتترك لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم نبدأ بتجهيز الخبز ونقوم بحشوة باللحمة ويتم تسويته جيداً، ونضغط عليه ثم نقوم بتسخين الفرن لمدة عشر دقائق أولاً.

في الخطوة التالية نقوم بتجهيز صينية ونقوم بلف الحواوشي ورق الزبدة ثم نضع عليه وينبغي إضافة القليل من السمنة أو الزبدة داخل حشو اللحم، بعد ذلك يتم تركه في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن وإزالته الزبدة ووضعها في أطباق التقديم وتناوله بجانب الطحينة والبطاطس المقلية أو المخلل وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز الحواوشي

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