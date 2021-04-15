طريقة حلى أصابع زينب ذهبية مقرمشة وصفة حلى ناجح من أول مرة

طريقة حلى أصابع زينب ذهبية مقرمشة، من أشهر الحلويات الشرقية التي تعد على موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم، فأغلب الدول العربية تعشق تلك نوع من حلويات بكافة أنواعها وخاصة الشعب المصري، فهي تشبه في قوامها بلح الشام ولكنها من داخل مقرمشة أكثر ويدخل في مكوناتها دقيق سميد على عكس بلح الشام، ويرجع أصول عمل أصابع زينب الذهبية إلى سوريا وبلاد الشام، ومن أهم مكوناتها السكر ونوعي من دقيق الأبيض ودقيق السميد، وتحتاج إلى كمية من زيت القلي، ومناسبة جدا للمبتدئين في مطبخ فهي وصفة حلى ناجحة من أول مرة ويتناول إعجاب كل الأسرة سنتعلمها معكم خطوة بخطوة لعمل حلى أصابع زينب المقرمشة. طريقة حلى أصابع زينب المقرمشة الأصلية أولا مكونات الشربات ولابد أن يكون سيرب بقوام ثقيل. وإن يكون السيري بارد جدا من الثلاجة. نحتاج إلى إثنين كوب ونصف كوب من السكر. كوب ونصف كوب من الماء. إثنين ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز. عدد ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. مكونات عجين صوابع زينب عدد إثنين كوب من دقيق. نصف كوب من دقيق السميد. نصف كوب من السمن أو زيت على حسب رغبتك. كوب الا ربع من الماء الدافئ. نصف ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات عمل أصابع زينب حلى سهل ومقرمش لعمل سيرب يوضع كل من السكر مع الماء وعسل جلوكوز على نار عالية حتى يذوب السكر.

تترك غليان لمدة 5 دقائق ثم يوضع عليهم الفانيليا وعصير الليمون مع عدم تقليب المكونات فقط تركها على نار من دون تقليب.

ثم تغلق النار بعد أن يثقل قوام الشربات أو العسل ويترك جانبا حتى يبرد تماما، ثم يدخل ثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك.

ثم في وعاء يوضع الدقيق الأبيض مع دقيق السميد ونصف كوب من السمن أو زيت وتبث العجينة معا بأصابع اليد حتى تكون أشبه بحبيبات الرمل المبلل.

ثم يوضع الماء وعليه الخميرة والملح والسكر وتقلب جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة، تلم العجينة فقط من دون عجن كثير.

لا تترك العجينة حتى تختمر ولكن تشكل مباشرة، وتأخذ قطعة صغيرة وتشكل على مصفاه أو بصامة الكحك أو بأي شكل ترغبين فيه.

تضع زيت غزير في مقلاه على النار وتوضع به أصابع العجين، ثم تخفض حرارة النار عند وضعها في الزيت ولا تترك الحرارة عالية حتى تنضج من داخل وخارج أيضا.

تقلب على كل جوانب وتستغرق على نار هادئة حوالي 2 دقيقة، حتى تأخذ لون ذهبي غامق من خارج، تخرج من زيت توضع في شربات مباشرة أو قطر بارد.

تترك حلى أصابع زينب في شربات لمدة 5 دقائق كاملة حتى تتشربه وتخرج منه على مصفاه، ثم تقدم وهي ساخنة. طريقة حلى أصابع زينب المقرمشة الأصليةخطوات عمل أصابع زينب حلى سهل ومقرمش الوسوم

طريقة حلى أصابع زينب ذهبية مقرمشة، من أشهر الحلويات الشرقية التي تعد على موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم، فأغلب الدول العربية تعشق تلك نوع من حلويات بكافة أنواعها وخاصة الشعب المصري، فهي تشبه في قوامها بلح الشام ولكنها من داخل مقرمشة أكثر ويدخل في مكوناتها دقيق سميد على عكس بلح الشام، ويرجع أصول عمل أصابع زينب الذهبية إلى سوريا وبلاد الشام، ومن أهم مكوناتها السكر ونوعي من دقيق الأبيض ودقيق السميد، وتحتاج إلى كمية من زيت القلي، ومناسبة جدا للمبتدئين في مطبخ فهي وصفة حلى ناجحة من أول مرة ويتناول إعجاب كل الأسرة سنتعلمها معكم خطوة بخطوة لعمل حلى أصابع زينب المقرمشة. طريقة حلى أصابع زينب المقرمشة الأصلية أولا مكونات الشربات ولابد أن يكون سيرب بقوام ثقيل. وإن يكون السيري بارد جدا من الثلاجة. نحتاج إلى إثنين كوب ونصف كوب من السكر. كوب ونصف كوب من الماء. إثنين ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز. عدد ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. مكونات عجين صوابع زينب عدد إثنين كوب من دقيق. نصف كوب من دقيق السميد. نصف كوب من السمن أو زيت على حسب رغبتك. كوب الا ربع من الماء الدافئ. نصف ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات عمل أصابع زينب حلى سهل ومقرمش لعمل سيرب يوضع كل من السكر مع الماء وعسل جلوكوز على نار عالية حتى يذوب السكر.

تترك غليان لمدة 5 دقائق ثم يوضع عليهم الفانيليا وعصير الليمون مع عدم تقليب المكونات فقط تركها على نار من دون تقليب.

ثم تغلق النار بعد أن يثقل قوام الشربات أو العسل ويترك جانبا حتى يبرد تماما، ثم يدخل ثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك.

ثم في وعاء يوضع الدقيق الأبيض مع دقيق السميد ونصف كوب من السمن أو زيت وتبث العجينة معا بأصابع اليد حتى تكون أشبه بحبيبات الرمل المبلل.

ثم يوضع الماء وعليه الخميرة والملح والسكر وتقلب جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة، تلم العجينة فقط من دون عجن كثير.

لا تترك العجينة حتى تختمر ولكن تشكل مباشرة، وتأخذ قطعة صغيرة وتشكل على مصفاه أو بصامة الكحك أو بأي شكل ترغبين فيه.

تضع زيت غزير في مقلاه على النار وتوضع به أصابع العجين، ثم تخفض حرارة النار عند وضعها في الزيت ولا تترك الحرارة عالية حتى تنضج من داخل وخارج أيضا.

تقلب على كل جوانب وتستغرق على نار هادئة حوالي 2 دقيقة، حتى تأخذ لون ذهبي غامق من خارج، تخرج من زيت توضع في شربات مباشرة أو قطر بارد.

تترك حلى أصابع زينب في شربات لمدة 5 دقائق كاملة حتى تتشربه وتخرج منه على مصفاه، ثم تقدم وهي ساخنة. طريقة حلى أصابع زينب المقرمشة الأصليةخطوات عمل أصابع زينب حلى سهل ومقرمش

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