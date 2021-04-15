طريقة عمل ألذ تشيز كيك بمربى الفراولة بطريقة شهية وسهلة

طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة بطريقة شهية، تعتبر حلوى تشيز كيك من أكثر الحلويات المميزة التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ ويحب تناولها الكثير من الأطفال خاصة عند تجهيزها بمربي الفراولة والكريمة المفضلة لدى الأطفال وبالتالي يمكنك من تجهيزها في المنزل في وقت سريع بمكونات سهلة وبسيطة بدون الحاجة إلي شراءها من الخارج، لهذا سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة على طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة في المنزل بالخطوات الصحيحة لتجهيزها مثل المحلات الجاهزة بطريقة مختلفة وشهية. طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة مكونات تشيز كيك بسيطة وغير مكلفة. ملعقة كبيرة من الزبد باكو جيلي بنكهة الليمون كوب من الكريمة خالية الدسم ست ملاعق من السكر فراولة للتزيين بسكويت دايجستيف 300 جرام كريمة طريقة تحضير تشيز كيك في الخطوة الأولى نقوم بوضع البسكويت مع الزبدة حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح ناعما ثم نقوم بإضافة هذا الخليط في قوالب تشيز كيك ونضغط عليها قليلا في القاع ثم نقوم بتذويب الجل في وعاء ونضيف إليه نصف كوب من الماء الساخن وتقلب لمدة خمس دقائق وتترك جانبا حتى تبرد، في الخطوات التالية نبدأ بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع في الجيلي بالكريمة وتخلط المكونات حتى تتجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا الخليط على تشيز كيك ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تجمد وتتماسك بعد ذلك نقوم بتجهيز كمية مناسبة من الماء الدافئ ونضع عليها المطبخ يتم تحريكها على كل قالب، بعد ذلك قومي بتزيين قوالب تشيز كيك بالفراولة ويتم تقطيعها وتناولها بجانب العصير أو القهوة أو الشاي وذلك على حسب الرغبة أو يمكن تقديمها للأطفال بجانب العصائر الطبيعية المجهزة في المنزل ويتم تقديمها وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير تشيز كيك الوسوم

طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة بطريقة شهية، تعتبر حلوى تشيز كيك من أكثر الحلويات المميزة التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ ويحب تناولها الكثير من الأطفال خاصة عند تجهيزها بمربي الفراولة والكريمة المفضلة لدى الأطفال وبالتالي يمكنك من تجهيزها في المنزل في وقت سريع بمكونات سهلة وبسيطة بدون الحاجة إلي شراءها من الخارج، لهذا سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة على طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة في المنزل بالخطوات الصحيحة لتجهيزها مثل المحلات الجاهزة بطريقة مختلفة وشهية. طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة مكونات تشيز كيك بسيطة وغير مكلفة. ملعقة كبيرة من الزبد باكو جيلي بنكهة الليمون كوب من الكريمة خالية الدسم ست ملاعق من السكر فراولة للتزيين بسكويت دايجستيف 300 جرام كريمة طريقة تحضير تشيز كيك في الخطوة الأولى نقوم بوضع البسكويت مع الزبدة حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح ناعما ثم نقوم بإضافة هذا الخليط في قوالب تشيز كيك ونضغط عليها قليلا في القاع ثم نقوم بتذويب الجل في وعاء ونضيف إليه نصف كوب من الماء الساخن وتقلب لمدة خمس دقائق وتترك جانبا حتى تبرد، في الخطوات التالية نبدأ بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع في الجيلي بالكريمة وتخلط المكونات حتى تتجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا الخليط على تشيز كيك ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تجمد وتتماسك بعد ذلك نقوم بتجهيز كمية مناسبة من الماء الدافئ ونضع عليها المطبخ يتم تحريكها على كل قالب، بعد ذلك قومي بتزيين قوالب تشيز كيك بالفراولة ويتم تقطيعها وتناولها بجانب العصير أو القهوة أو الشاي وذلك على حسب الرغبة أو يمكن تقديمها للأطفال بجانب العصائر الطبيعية المجهزة في المنزل ويتم تقديمها وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير تشيز كيك

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