طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بطعم رائع مثل المحلات وبأقل تكلفة

يعد بلح الشام من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع، وبقبل عليها الصغار والكبار ويتم تقديمها بكثره في شهر رمضان الكريم، وهنا سوف نقدمها بطريقة إقتصادية وموفرة حيث يتم عمله بدون بيض، ويتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً له طرق كثيرة لعمله حيث يمكن عمله بالسميد أو البيض، وهناك سوف نقدمها بطعم رائع وطريقة سهلة حتى تستطيع ست البيت عمله ببساطة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بلح الشام بدون بيض في المنزل. مقادير عمل بلح الشام بدون بيض مقادير عمل بلح الشام بدون بيض يحتوي بلح الشام بدون بيض على مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٥ أكواب من الدقيق.

٥ أكواب من الماء.

رشة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الشربات. طريقة عمل الشربات نضع إناء على النار ونضع به كوب من الماء مع كوبان من السكر ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق ثم نقوم بعصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله ونتركه ليبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل بلح الشام بدون بيض هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر إناء ونقوم بوضع على النار مع وضع الماء ونتركه ليغلي ثم نقوم بإضافة الزيت. بعد ذلك نقوم بإضافة الشربات والملح ونحركهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونستمر في التحريك. بعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار ونعجن العجينة جيداً ونضعها في الكيس. ونحضر طاسة ونضع بها الزيت لقلي العجين حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الزيت ونصفيها ونضعها في الشربات قليلا ثم نخرجه ونصفيه. وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى مشاهدين في رمضان وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد بلح الشام من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع، وبقبل عليها الصغار والكبار ويتم تقديمها بكثره في شهر رمضان الكريم، وهنا سوف نقدمها بطريقة إقتصادية وموفرة حيث يتم عمله بدون بيض، ويتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً له طرق كثيرة لعمله حيث يمكن عمله بالسميد أو البيض، وهناك سوف نقدمها بطعم رائع وطريقة سهلة حتى تستطيع ست البيت عمله ببساطة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بلح الشام بدون بيض في المنزل. مقادير عمل بلح الشام بدون بيض مقادير عمل بلح الشام بدون بيض يحتوي بلح الشام بدون بيض على مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٥ أكواب من الدقيق.

٥ أكواب من الماء.

رشة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الشربات. طريقة عمل الشربات نضع إناء على النار ونضع به كوب من الماء مع كوبان من السكر ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق ثم نقوم بعصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله ونتركه ليبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل بلح الشام بدون بيض هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر إناء ونقوم بوضع على النار مع وضع الماء ونتركه ليغلي ثم نقوم بإضافة الزيت. بعد ذلك نقوم بإضافة الشربات والملح ونحركهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونستمر في التحريك. بعد ذلك نقوم برفع الإناء من على النار ونعجن العجينة جيداً ونضعها في الكيس. ونحضر طاسة ونضع بها الزيت لقلي العجين حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الزيت ونصفيها ونضعها في الشربات قليلا ثم نخرجه ونصفيه. وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى مشاهدين في رمضان وبالهنا والشفاء.

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