طريقة عمل كيكة الآيس كريم الباردة بالكراميل بمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الآيس كريم الباردة بالكراميل، تعددت طرق تحضير الكيكة بمختلف أنواعها، فيقبل عليها العديد من الأشخاص نظراً لقوامها الهش و الطرى والمفضل لدى العديد من الأطفال والكبار، فتحضر الكيكة بعدة طرق مختلفة منها كيكة الفرن و الكيكة الباردة، فكلاهما محبب لجميع الأشخاص، فمن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل كيكة الأيس كريم بالكراميل، والتي تعد من ألذ وأطعم أنواع الكيك، فهي تحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى بذل مجهود، فهي من أطعم أنواع الكيك البارد مكوناتها إقتصادية و موجودة في كل منزل، تابعونا للتعرف على طريقة عمل كيكة الآيس كريم الباردة بالكراميل. طريقة عمل كيك الآيس كريم الباردة بالكراميل المكونات: 2 كوب أيس كريم.

كوب ونصف من الكريمة.

أربع ملاعق كبيرة زبدة.

كوب كريمة مخفوقة.

كوب من صوص الكراميل.

خمس عبوات بسكويت.

كوب ونصف سكر.

200 جرام من الشيكولاته. طريقة التحضير: يحضرإناء على النار ويوضع فيه كريمة الخفق ثم تقلب جيداً، ويضاف إليها الشوكولاته و2 ملعقة من الزبدة مع التقليب المستمر.

يحضر إناء أخر ثم يوضع فيه الزبدة والسكر والكريمة، ثم يتم رفعهم على النار وتقلب جيداً حتى يتكون لدينا كراميل مناسب.

تحضر إناء أخر ويكسر فيه البسكويت و يفرم جيداً ثم يضاف عليه الكراميل ثم تقلب المكونات معاً.

نحضر قالب للكيك أو صينية فرن تدهن بالقليل من السمن، ويوضع فيها طبقه من البسكويت بالتساوي وفردها بالكامل في الصينية، ثم يوضع عليها طبقة من الأيس كريم وفردها بواسطة الملعقة.

ثم يتم وضع طبقة أخرى من البسكويت وفردها بكل سهولة بعد ذلك يضاف صوص الشوكولاتة المحضر على الوجه بالتساوي .

ثم يتم إدخال الكيك الفريزر حتى يتماسك جيداً، بعد ذلك تخرج و تزين بالقليل من المكسرات ثم تقطع وتقدم وهي باردة، واستمتعي بألذ طعم كيك بارد. طريقة عمل كيكة الآيس كريم بالأوريو المكونات: 12 حبة من بسكويت أوريو.

كوب سكر.

كوب إلا ربع حليب.

رشة فانيليا – بيضة.

100 جرام من جبنة كريم.

كوب ونصف كريمة.

كوب من التوت الأحمر. طريقة التحضير: يخضر المضرب الكهربائي ويوضع فيه السكر والجبن الكريمي ويتم خفقهم معاً، ثم يضاف الفانيليا والبيضة مع الإستمرار بالخفق.

يتم غلي الحليب ثم يصب على جبن الكريمة، ويرفع على نار هادئة حتى تمام التكاثف.

يصب المزيج فوق الكريمة ويترك ليبرد ويدخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم يرص البسكويت في قالب كيك ويصب عليه الكريمة ثم تدخل الثلاجة وتزين بالتوت وتقدم.

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