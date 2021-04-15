أسهل طريقة عمل السمبوسة وأسرار نجاحها والقرمشة اللذيذة

طريقة عمل عجينة السمبوسة تهم كثير من ستات البيوت الذين يريدون أن يقوموا بعملها وتقديمها علي سفر رمضان، وتتميز السمبوسة بأنها من الأكلات المحبوبة من الكبار والصغار ويحبون تناولها في المناسبات وفي العزومات، وسوف نوضح لكم طريقة تحضير السمبوسة مكونات عجينة السمبوسة ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب زيت

ماء دافىء للعجن طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر بوله ونضع فيها الدقيق والزيت والملح ونقلبهم جيدا ثم نبدأ في إضافة الماء الدافي قليلاً قليلا ونستمر في التقليب باليد والعجن وكلما تحتاج ماء دافىء نضع كمية قليلة جدا حتي إتمام عملية العجن تماما وتتكون عجينة متماسكة وشبه صلبة وليست كعجينة المخبوزات الفطائر نترك العجينة ترتاح قليلاً ونغطيها وبعد أن ترتاح العجينة نبدأ أن نشكلها إلي كرات صغيرة ثم نبدأ في فرد كل كرة حيث نرش نشا ودقيق ثم نضع عليها كرة من العجين ونبدأ في فردها ونجعل سمكه رقيق جدا وندهن عليها زيت وبعد ذلك نرش عليها نشا وهو هام لمنع الالتصاق بين الطبقات ثم نبدأ في فرد الكرة الثانية ونضعها علي الطبقة الثانية وعليها نرش زيت ونشا وهكذا تكون كل الطبقات وبعد نقوم بفرد أربع أو خمس طبقات نقوم بفردهم معاً بالنشابة إلي سمك رقيق وبعد ذلك وبعد نفردها إلى شكل مستطيل نضعها علي صاجة سخنة علي نار لمدة دقيقة واحدة علي كل وجه نقوم بتقطيعها إلي شرائط مستطيلة وبذلك تتكون عجينة السمبوسة التي سنستخدمها في الحشو يمكن لست البيت أيضا تقوم بفرد كرة واحدة إلي سمك رقيق للغاية ثم نضعها علي الصاجة علي النار لحظات بسيطة فقط تتشمع يمكن أن حشي السمبوسة بالعديد من الحشوات. مكونات عجينة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسة الوسوم

طريقة عمل عجينة السمبوسة تهم كثير من ستات البيوت الذين يريدون أن يقوموا بعملها وتقديمها علي سفر رمضان، وتتميز السمبوسة بأنها من الأكلات المحبوبة من الكبار والصغار ويحبون تناولها في المناسبات وفي العزومات، وسوف نوضح لكم طريقة تحضير السمبوسة مكونات عجينة السمبوسة ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب زيت

ماء دافىء للعجن طريقة تحضير عجينة السمبوسة نحضر بوله ونضع فيها الدقيق والزيت والملح ونقلبهم جيدا ثم نبدأ في إضافة الماء الدافي قليلاً قليلا ونستمر في التقليب باليد والعجن وكلما تحتاج ماء دافىء نضع كمية قليلة جدا حتي إتمام عملية العجن تماما وتتكون عجينة متماسكة وشبه صلبة وليست كعجينة المخبوزات الفطائر نترك العجينة ترتاح قليلاً ونغطيها وبعد أن ترتاح العجينة نبدأ أن نشكلها إلي كرات صغيرة ثم نبدأ في فرد كل كرة حيث نرش نشا ودقيق ثم نضع عليها كرة من العجين ونبدأ في فردها ونجعل سمكه رقيق جدا وندهن عليها زيت وبعد ذلك نرش عليها نشا وهو هام لمنع الالتصاق بين الطبقات ثم نبدأ في فرد الكرة الثانية ونضعها علي الطبقة الثانية وعليها نرش زيت ونشا وهكذا تكون كل الطبقات وبعد نقوم بفرد أربع أو خمس طبقات نقوم بفردهم معاً بالنشابة إلي سمك رقيق وبعد ذلك وبعد نفردها إلى شكل مستطيل نضعها علي صاجة سخنة علي نار لمدة دقيقة واحدة علي كل وجه نقوم بتقطيعها إلي شرائط مستطيلة وبذلك تتكون عجينة السمبوسة التي سنستخدمها في الحشو يمكن لست البيت أيضا تقوم بفرد كرة واحدة إلي سمك رقيق للغاية ثم نضعها علي الصاجة علي النار لحظات بسيطة فقط تتشمع يمكن أن حشي السمبوسة بالعديد من الحشوات. مكونات عجينة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسة

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