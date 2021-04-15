طريقة عمل شوربة العدس منال العالم من المنزل مثل المطاعم

تعتبر شوربة العدس من أهم الأطباق الأساسية التي يجب تناولها نظرا لفوائده الصحية، وذلك لما لها من دور مهم في إضفاء الدفء وإعطاء الطاقة، وهي من الأكلات المفيدة جدا للجسم، إلى جانب بسبب تنوع العناصر الغذائية الموجودة بها، وأيضا فهي بديل مهم للحوم لاحتوائها على البروتين الذي يستبدله النباتيون باللحوم، ومن أشهر الأكلات الرمضانية شيش طاووق وقدمنا لكم أيضا طريقة عمل وصفات دجاج بالفرن، وكذلك فتة الحمص السورية الشامية. طريقة عمل شوربة العدس المكونات كوب من العدس الأصفر.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

حبّتان من البطاطا، متوسّطة الحجم.

ثلاث حبّات من الجزر، كبير الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

خمس أكواب من الماء المُغلّى.

رشة من الملح و الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير نعزل العدس من الشوائب ونقوم بغسله جيدا.

نقطع حبّات البطاطا إلى مربعات صغيرة بعد تقشيرها.

يليها نقطع حبّات الجزر، على شكل مربعات أيضا.

نقشر البصل وفرمه.

نضع الإناء علي النار ونضيف الزيت، وبعده العدس، وباقي المكونات.

نضيف الماء الساخن الإناء ونتركه على النار لمدّة 45 دقيقة.

عندما تنضج نقوم بخلطها.

نضيف بعد ذلك الملح للشوربة، والفلفل الأسود، والقليل من الكركم والكمون، ونضعها على النّار لمدّة خمسة دقائق.

نسكبها في طبق التقديم، ونزينها ببعض الكزبرة أو البقدونس، وتقدم ساخنة. فوائد شربة العدس يتميز العدس أنه مصدر مهم للبروتين، وهذا يجعله من أهم الخيارات للأشخاص، ويمكن تناوله بطرق متنوعة، ولكن أشهرها وأجملها هي طريقة الشوربة، وتعد من اهم وافضل الوجبات في الوطن العربي كله، وذلك يرجع الي إنها سهلة الصنع وسريعة، علاوة على هذا فهي مفيدة جدا. مصدر للألياف الغذائية : من اهم وافضل الفوائد، أنها تحتوي على الألياف الغذائية، وهذا يساعد الجهاز الهضمي، ويسهل عملية الهضم، وأيضا تعمل الألياف الغذائية على إعطاء شعور بالشبع لفترات طويلة، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن. مفيدة لصحة القلب : يحتوي العدس وهو المكون الأساسي في الوجبة، على العديد من العناصر، والأحماض، ومنها حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي أحماض مهمة و مفيدة لحماية القلب والمحافظة على صحته. مصدر للبروتين النباتي : حيث تحتوي على كَمَيَّة وفيرة من البروتين تغني عن اللحوم، وهي هكذا تعد بديل جيد للنباتيين. الوسوم

تعتبر شوربة العدس من أهم الأطباق الأساسية التي يجب تناولها نظرا لفوائده الصحية، وذلك لما لها من دور مهم في إضفاء الدفء وإعطاء الطاقة، وهي من الأكلات المفيدة جدا للجسم، إلى جانب بسبب تنوع العناصر الغذائية الموجودة بها، وأيضا فهي بديل مهم للحوم لاحتوائها على البروتين الذي يستبدله النباتيون باللحوم، ومن أشهر الأكلات الرمضانية شيش طاووق وقدمنا لكم أيضا طريقة عمل وصفات دجاج بالفرن، وكذلك فتة الحمص السورية الشامية. طريقة عمل شوربة العدس المكونات كوب من العدس الأصفر.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

حبّتان من البطاطا، متوسّطة الحجم.

ثلاث حبّات من الجزر، كبير الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

خمس أكواب من الماء المُغلّى.

رشة من الملح و الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير نعزل العدس من الشوائب ونقوم بغسله جيدا.

نقطع حبّات البطاطا إلى مربعات صغيرة بعد تقشيرها.

يليها نقطع حبّات الجزر، على شكل مربعات أيضا.

نقشر البصل وفرمه.

نضع الإناء علي النار ونضيف الزيت، وبعده العدس، وباقي المكونات.

نضيف الماء الساخن الإناء ونتركه على النار لمدّة 45 دقيقة.

عندما تنضج نقوم بخلطها.

نضيف بعد ذلك الملح للشوربة، والفلفل الأسود، والقليل من الكركم والكمون، ونضعها على النّار لمدّة خمسة دقائق.

نسكبها في طبق التقديم، ونزينها ببعض الكزبرة أو البقدونس، وتقدم ساخنة. فوائد شربة العدس يتميز العدس أنه مصدر مهم للبروتين، وهذا يجعله من أهم الخيارات للأشخاص، ويمكن تناوله بطرق متنوعة، ولكن أشهرها وأجملها هي طريقة الشوربة، وتعد من اهم وافضل الوجبات في الوطن العربي كله، وذلك يرجع الي إنها سهلة الصنع وسريعة، علاوة على هذا فهي مفيدة جدا. مصدر للألياف الغذائية : من اهم وافضل الفوائد، أنها تحتوي على الألياف الغذائية، وهذا يساعد الجهاز الهضمي، ويسهل عملية الهضم، وأيضا تعمل الألياف الغذائية على إعطاء شعور بالشبع لفترات طويلة، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن. مفيدة لصحة القلب : يحتوي العدس وهو المكون الأساسي في الوجبة، على العديد من العناصر، والأحماض، ومنها حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي أحماض مهمة و مفيدة لحماية القلب والمحافظة على صحته. مصدر للبروتين النباتي : حيث تحتوي على كَمَيَّة وفيرة من البروتين تغني عن اللحوم، وهي هكذا تعد بديل جيد للنباتيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شوربة العدس منال العالم من المنزل مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.