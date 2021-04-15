طريقة عمل فتة الحمص السورية

تعد فتة الحمص من أشهر الأكلات العربية في الوطن العربي، وخاصته بلاد الشام ويأتي ذلك لسهولة وسرعة تحضيرها، وأيضا توافر مكوناتها، وتفنن العرب في طريقة تزيينها، ومن ناحية اخري طعمها الرائع ورائحتها التي تجذب كل قريب منها، وتعد فتة الحمص وجبة إفطار لدى العرب، ومن الأكلات الشهيرة أيضا اليغمش السعودي وكذلك الدقوس حيث تجتمع العائلة لتناولها، وتتميز بأنها تأكل في الإجازات والأعياد، ولهذا أصبحت اكلة محببة لدى الجميع. طريقة عمل فتة الحمص المكونات أربع قطع من الخبز المحمّص والمقطّع إلى أشكال مربعة.

ربع كوب من الطحينة.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ستّة أكواب زبادي.

ربع كوب من عصير اللّيمون.

أربعة أكواب من الحمّص المسلوق.

البقدونس المفروم، والزيت، والصنوبر المقلي، والبابريكا. فتة الحمص السورية طريقة التحضير نضع الخبز المحمص في طبق كبير وعميق.

نقوم بوضع الحمّص مع الماء الذي سلقنا به في قدر متوسّط ، ثمّ نوقد النار على القدر وتكون متوسطة الحرارة. نضيف كلَّاً من الطحينة، والزبادي، والثوم، وعصير الليمون، والملح في وعاء اخر، حيث نبدأ بعملية تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض ومزجها بشكل سليم إلى أن يتكون لدينا صوص كثافته ناعمة.

نرش ماء الحمّص على الخبز المحمص الذي تركناه في طبق المخصص لتقديم، ثمّ نضيف القليل من الحمّص على الخبز.

نوزع عليها القليل من البقدونس المفروم، وبعض من البابريكا والصنوبر المقلي، واي نوع مكسرات تريد. فوائد فتة الحمص الحمُّص هو من اهم المصْادرٌ الغنيٌّة بالبروتينات.

يحتوي على نسبة كبيرة منَ الألياف والمعادن الغذائيَّة التي تمثل دورا مهما و رائعاً في حماية القلب. يُعمل علي تقوية العظام، وتدعيم كثافتها وصلابتها؛ نظرا لاحتوائه على عناصر كثيرة متنوعة، مثل النحاس، والحديد، والمغنيسيوم.

تعد الكسرات مثل، الصنوبر والكاجو والمكسَّرات المتواجدة في فتَّة الحمُّص عامة، تمثل مصدرا مهما للبروتين.

يقوم الكاجو بالحماية من السرطان، وذلك بسبب انه من الأطعمة المضادة للأكسدة. والطحينة أيضا مفيدةً ومهمَّةً، نظرا لأنها تعمل علي تنظيم ضغط الدَّم، ومعدل ضربات القلب، وتحمي أيضا المفاصل من الأمراض المزمنة. الوسوم

تعد فتة الحمص من أشهر الأكلات العربية في الوطن العربي، وخاصته بلاد الشام ويأتي ذلك لسهولة وسرعة تحضيرها، وأيضا توافر مكوناتها، وتفنن العرب في طريقة تزيينها، ومن ناحية اخري طعمها الرائع ورائحتها التي تجذب كل قريب منها، وتعد فتة الحمص وجبة إفطار لدى العرب، ومن الأكلات الشهيرة أيضا اليغمش السعودي وكذلك الدقوس حيث تجتمع العائلة لتناولها، وتتميز بأنها تأكل في الإجازات والأعياد، ولهذا أصبحت اكلة محببة لدى الجميع. طريقة عمل فتة الحمص المكونات أربع قطع من الخبز المحمّص والمقطّع إلى أشكال مربعة.

ربع كوب من الطحينة.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ستّة أكواب زبادي.

ربع كوب من عصير اللّيمون.

أربعة أكواب من الحمّص المسلوق.

البقدونس المفروم، والزيت، والصنوبر المقلي، والبابريكا. فتة الحمص السورية طريقة التحضير نضع الخبز المحمص في طبق كبير وعميق.

نقوم بوضع الحمّص مع الماء الذي سلقنا به في قدر متوسّط ، ثمّ نوقد النار على القدر وتكون متوسطة الحرارة. نضيف كلَّاً من الطحينة، والزبادي، والثوم، وعصير الليمون، والملح في وعاء اخر، حيث نبدأ بعملية تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض ومزجها بشكل سليم إلى أن يتكون لدينا صوص كثافته ناعمة.

نرش ماء الحمّص على الخبز المحمص الذي تركناه في طبق المخصص لتقديم، ثمّ نضيف القليل من الحمّص على الخبز.

نوزع عليها القليل من البقدونس المفروم، وبعض من البابريكا والصنوبر المقلي، واي نوع مكسرات تريد. فوائد فتة الحمص الحمُّص هو من اهم المصْادرٌ الغنيٌّة بالبروتينات.

يحتوي على نسبة كبيرة منَ الألياف والمعادن الغذائيَّة التي تمثل دورا مهما و رائعاً في حماية القلب. يُعمل علي تقوية العظام، وتدعيم كثافتها وصلابتها؛ نظرا لاحتوائه على عناصر كثيرة متنوعة، مثل النحاس، والحديد، والمغنيسيوم.

تعد الكسرات مثل، الصنوبر والكاجو والمكسَّرات المتواجدة في فتَّة الحمُّص عامة، تمثل مصدرا مهما للبروتين.

يقوم الكاجو بالحماية من السرطان، وذلك بسبب انه من الأطعمة المضادة للأكسدة. والطحينة أيضا مفيدةً ومهمَّةً، نظرا لأنها تعمل علي تنظيم ضغط الدَّم، ومعدل ضربات القلب، وتحمي أيضا المفاصل من الأمراض المزمنة.

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