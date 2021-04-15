صناعة الحليب المكثف بكوبين من السكر فقط هينفعك في مختلف أنواع الحلويات السورية

صناعة الحليب المكثف بكوبين من السكر فقط نقدم لكم طريقته، حيث أن الحليب المكثف هو عبارة عن لبن بقري نقوم بنزع الماء منه لتكثُر سماكته، ثم نضيق إليه السكر، ثم يصبح حليب مكثف يمكن حفظة في علب حديدية او زجاجات ولا نضطر الي تبريده، ثم يصبح جاهز للاستخدام في الحلويات.

صناعة الحليب المكثف

يعتبر الحليب المكثف المحلي من أهم المكونات التي نستخدمها في صناعة الحلويات.

لعمل الحليب المكثف المحلي نحتاج الي:

عدد 2 من الحليب المجفف ويجب أن يكون الحليب كامل الدسم. سكر ناعم بمقدار كوبين. ماء ساخن كوب واحد فقط. نصف معلقة صغيرة من الفانيليا، كما يمكننا استبدالها بالزبدة إذا أردنا.