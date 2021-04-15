صناعة الحليب المكثف بكوبين من السكر فقط هينفعك في مختلف أنواع الحلويات السورية

صناعة الحليب المكثف بكوبين من السكر فقط نقدم لكم طريقته، حيث أن الحليب المكثف هو عبارة عن لبن بقري نقوم بنزع الماء منه لتكثُر سماكته، ثم نضيق إليه السكر، ثم يصبح حليب مكثف يمكن حفظة في علب حديدية او زجاجات ولا نضطر الي تبريده، ثم يصبح جاهز للاستخدام في الحلويات.صناعة الحليب المكثف
يعتبر الحليب المكثف المحلي من أهم المكونات التي نستخدمها في صناعة الحلويات.
لعمل الحليب المكثف المحلي نحتاج الي:
- عدد 2 من الحليب المجفف ويجب أن يكون الحليب كامل الدسم.
- سكر ناعم بمقدار كوبين.
- ماء ساخن كوب واحد فقط.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا، كما يمكننا استبدالها بالزبدة إذا أردنا.
- نأتي بالحليب المجفف ثم نقوم بوضعه داخل قدر على النار، من الأفضل عند عمل الحليب المكثف استخدام قدر يكون من التيفال.
- ثم وببطء نقوم بصب كوب الماء الساخن ونقوم بإشعال النار على درجة حرارة بسيطة وليست عالية، بعد ذلك نقوم بتحريك الخليط حتى يتم ذوبان الحليب كاملًا.
- نقوم بإضافة السكر، مع التحريك أيضًا لنتأكد من ذوبانه مع الحليب المكثف.
- نحضر الفانيليا او الزبدة حسب الرغبة وضعها فوق الخليط ونقوم بعملية تحرك جيدة.
- نترك هذه الخليط على النار على أن نستمر دائمًا بتقليبه بدون أن نتوقف حوالي ما يقرب من النصف ساعة، أو حتى نستطيع أن نرى أن المزيج قد صار قوامه كثيف.
- بعد أن نتأكد من المزيج أصبح قوامه كثيف نقوم برفعه من على النار، ونقوم بوضعه جانبًا لنتركه يبرد.
- بعد أن نتركه يبرد تمامًا نقوم بإحضاره وإضافته في قدر يكون إغلاقه جيد وبعد أن ننتهي من كل هذه الخطوات نقوم بإدخاله الي الثلاجة، وبعد ذلك يصبح جاهز للاستخدام.
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صناعة الحليب المكثف بكوبين من السكر فقط نقدم لكم طريقته، حيث أن الحليب المكثف هو عبارة عن لبن بقري نقوم بنزع الماء منه لتكثُر سماكته، ثم نضيق إليه السكر، ثم يصبح حليب مكثف يمكن حفظة في علب حديدية او زجاجات ولا نضطر الي تبريده، ثم يصبح جاهز للاستخدام في الحلويات.صناعة الحليب المكثف
يعتبر الحليب المكثف المحلي من أهم المكونات التي نستخدمها في صناعة الحلويات.
لعمل الحليب المكثف المحلي نحتاج الي:
- عدد 2 من الحليب المجفف ويجب أن يكون الحليب كامل الدسم.
- سكر ناعم بمقدار كوبين.
- ماء ساخن كوب واحد فقط.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا، كما يمكننا استبدالها بالزبدة إذا أردنا.
- نأتي بالحليب المجفف ثم نقوم بوضعه داخل قدر على النار، من الأفضل عند عمل الحليب المكثف استخدام قدر يكون من التيفال.
- ثم وببطء نقوم بصب كوب الماء الساخن ونقوم بإشعال النار على درجة حرارة بسيطة وليست عالية، بعد ذلك نقوم بتحريك الخليط حتى يتم ذوبان الحليب كاملًا.
- نقوم بإضافة السكر، مع التحريك أيضًا لنتأكد من ذوبانه مع الحليب المكثف.
- نحضر الفانيليا او الزبدة حسب الرغبة وضعها فوق الخليط ونقوم بعملية تحرك جيدة.
- نترك هذه الخليط على النار على أن نستمر دائمًا بتقليبه بدون أن نتوقف حوالي ما يقرب من النصف ساعة، أو حتى نستطيع أن نرى أن المزيج قد صار قوامه كثيف.
- بعد أن نتأكد من المزيج أصبح قوامه كثيف نقوم برفعه من على النار، ونقوم بوضعه جانبًا لنتركه يبرد.
- بعد أن نتركه يبرد تمامًا نقوم بإحضاره وإضافته في قدر يكون إغلاقه جيد وبعد أن ننتهي من كل هذه الخطوات نقوم بإدخاله الي الثلاجة، وبعد ذلك يصبح جاهز للاستخدام.
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