أسهل طريقة لعمل ميني بيتزا في البيت مثل المخابز بدون تكاليف وأسرار نجاحها

الميني بيتزا تعتبر من أسهل الوجبات الخفيفة التي يحبها الأطفال، فهي عبارة عن قطع دائرية صغيرة من البيتزا، وتتميز بالتناول السهل والسريع وكذلك سهولة تحضيرها، وتعتبر هذه الأكلة مناسبة للمناسبات والحفلات مثل أعياد الميلاد، ويتم إضافتها دائماً إلى البوفيه في الفنادق والأفراح، ويمكنكم تحضيرها لأولادكم عند الذهاب للمدرسة، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة في البيت سوف نقدم لكم أسرار نجاحها. مكونات عمل ميني بيتزا 5 كوب ونصف من الدقيق.

2 كوب من الماء الدافئ.

2 كوب من الجبنة الموزريلا المبشورة.

كوب واحد من الصلصلة الجاهزة للبيتزا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

ربع ملعقة من الزعتر المجفف المطحون. طريقة تحضير الميني بيتزا بسهولة في البيت في وعاء نقوم بوضع كلاً من الماء الدافئ والسكر والخميرة، ونخطلهم بشكل جيد، ونتركهم جانباً لكي يتخمر الخليط.

نقوم بإضافة كلاً من الملح وزيت الزيتون والدقيق، ونعجن بشكل جيد حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نقوم بوضع العجينة على سطح به دقيق ونعجن لمدة 5 دقائق.

ثم نترك العجينة جانباً ترتاح.

وبعد ذلك نقوم بعجنها مرة أخرى للحصول على عجينة طرية.

ثم نقوم بدهنها بكمية قليلة من الزيت، ونغطيها.

بعد أن تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها نقوم بفردها، ونقطعها إلى دوائر صغيرة بقطاعة الميني بيتزا.

نقوم بترصيص الدوائر في صينية الفرن المدهونة بزيت الزيتون.

نقوم بتوزيع صلصة البيتزا على الميني بيتزا، ونرش الزعتر المطحون.

ندخل الصينية إلى الفرن حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونرش عليها الجبنة الموزريلا.

ندخلها مرة أخرى إلى الفرن، ونتركها حتى تذوب الجبنة كلها ويصبح وجهها ذهبي اللون، وبالهنا والشفا. مكونات عمل ميني بيتزاطريقة تحضير الميني بيتزا بسهولة في البيت الوسوم

الميني بيتزا تعتبر من أسهل الوجبات الخفيفة التي يحبها الأطفال، فهي عبارة عن قطع دائرية صغيرة من البيتزا، وتتميز بالتناول السهل والسريع وكذلك سهولة تحضيرها، وتعتبر هذه الأكلة مناسبة للمناسبات والحفلات مثل أعياد الميلاد، ويتم إضافتها دائماً إلى البوفيه في الفنادق والأفراح، ويمكنكم تحضيرها لأولادكم عند الذهاب للمدرسة، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة في البيت سوف نقدم لكم أسرار نجاحها. مكونات عمل ميني بيتزا 5 كوب ونصف من الدقيق.

2 كوب من الماء الدافئ.

2 كوب من الجبنة الموزريلا المبشورة.

كوب واحد من الصلصلة الجاهزة للبيتزا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

ربع ملعقة من الزعتر المجفف المطحون. طريقة تحضير الميني بيتزا بسهولة في البيت في وعاء نقوم بوضع كلاً من الماء الدافئ والسكر والخميرة، ونخطلهم بشكل جيد، ونتركهم جانباً لكي يتخمر الخليط.

نقوم بإضافة كلاً من الملح وزيت الزيتون والدقيق، ونعجن بشكل جيد حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نقوم بوضع العجينة على سطح به دقيق ونعجن لمدة 5 دقائق.

ثم نترك العجينة جانباً ترتاح.

وبعد ذلك نقوم بعجنها مرة أخرى للحصول على عجينة طرية.

ثم نقوم بدهنها بكمية قليلة من الزيت، ونغطيها.

بعد أن تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها نقوم بفردها، ونقطعها إلى دوائر صغيرة بقطاعة الميني بيتزا.

نقوم بترصيص الدوائر في صينية الفرن المدهونة بزيت الزيتون.

نقوم بتوزيع صلصة البيتزا على الميني بيتزا، ونرش الزعتر المطحون.

ندخل الصينية إلى الفرن حوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونرش عليها الجبنة الموزريلا.

ندخلها مرة أخرى إلى الفرن، ونتركها حتى تذوب الجبنة كلها ويصبح وجهها ذهبي اللون، وبالهنا والشفا. مكونات عمل ميني بيتزاطريقة تحضير الميني بيتزا بسهولة في البيت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل ميني بيتزا في البيت مثل المخابز بدون تكاليف وأسرار نجاحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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