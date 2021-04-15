طريقة عمل الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بسهولة زي المحلات وأحلى

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الكنافة بالكريمة ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي لها طعم لذيذ وشهي، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بعد الافطار جانب كوب من الشاي أو القهوة، وتبحث الأمهات دائماً على طرق مختلفة لعملها منها بالقشطة والجبنة والنوتيلا وغيرها من طرق التحضير المختلفة، وهي تتكون من مكونات بسيطة ومتوفر في كل منزل مع حلول شهر رمضان، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة سهلة وسريعة لعمل الكنافة بالكريمة اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل الكنافة
تحتوي الكنافة بالكريمة على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- كوب من السكر الناعم.
- كوب من السمنة السائلة.
هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالآتي:-
- ٢ كوب من الحليب.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- سكر ناعم، (حسب الرغبة).
- فستق حلبي مجروش (للزينة).
طريقة عمل الشربات
نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم نضيف إليه عصير الليمون ونضعه على نار متوسطة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يعطينا القوام المناسب الشربات ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد ونحتاجه.طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل وهي كالتالي:
- للتحضير الكريمة نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والسكر الناعم والنشا والفانيليا ونقلب المكونات جيداً بمضرب كهربائي حتى يذوب النشا.
- نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة الحرارة، مع الاستمرار في التقليب حتي لا تتكون تكتلات والتقليل حتى يصبح القوام كريمي، ثم نقوم برفعه من النار ونتركه حتى يبرد.
- لتحضير الكنافة نقوم بتحضير إناء ونضيف إليه السكر والسمنة ونقلب المكونات ونفركها جيداً حتى يتوزع السكر والسمنة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وندهن الصينية بالسمنة.
- نقوم بفرد ثلثي كمية عجينة الكنافة في الصينية حتى تغطي القاع والحواف جيداً.
- نقوم بوضع الكريمة على سطح الكنافة في الصينية، وتوزيعها بواسطة ملعقة مع عدم وصولها إلى الحواف حتى لا تحترق.
- نضيف الكمية المتبقية من الكنافة على الكريمة بالتدريج حتى لا تسرب الكريمة إلى حواف الصينية.
- نقوم بوضع الصينيّة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يصبح لونها ذهبياً من القاع والحواف، وتتماسك الكريمة.
- تحمير سطحها إلى أن يصبح ذهبي اللون، ثم تخرج الصينية من الفرن.
- نصب عليها الشربات مباشرتاً وهي ساخنة ونرش عليها الفستق وبعد أن تبرد نقطعها ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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الكنافة بالكريمة ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي لها طعم لذيذ وشهي، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بعد الافطار جانب كوب من الشاي أو القهوة، وتبحث الأمهات دائماً على طرق مختلفة لعملها منها بالقشطة والجبنة والنوتيلا وغيرها من طرق التحضير المختلفة، وهي تتكون من مكونات بسيطة ومتوفر في كل منزل مع حلول شهر رمضان، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة سهلة وسريعة لعمل الكنافة بالكريمة اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل الكنافة
تحتوي الكنافة بالكريمة على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- كوب من السكر الناعم.
- كوب من السمنة السائلة.
هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالآتي:-
- ٢ كوب من الحليب.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- سكر ناعم، (حسب الرغبة).
- فستق حلبي مجروش (للزينة).
طريقة عمل الشربات
نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم نضيف إليه عصير الليمون ونضعه على نار متوسطة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يعطينا القوام المناسب الشربات ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد ونحتاجه.طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل وهي كالتالي:
- للتحضير الكريمة نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والسكر الناعم والنشا والفانيليا ونقلب المكونات جيداً بمضرب كهربائي حتى يذوب النشا.
- نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة الحرارة، مع الاستمرار في التقليب حتي لا تتكون تكتلات والتقليل حتى يصبح القوام كريمي، ثم نقوم برفعه من النار ونتركه حتى يبرد.
- لتحضير الكنافة نقوم بتحضير إناء ونضيف إليه السكر والسمنة ونقلب المكونات ونفركها جيداً حتى يتوزع السكر والسمنة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وندهن الصينية بالسمنة.
- نقوم بفرد ثلثي كمية عجينة الكنافة في الصينية حتى تغطي القاع والحواف جيداً.
- نقوم بوضع الكريمة على سطح الكنافة في الصينية، وتوزيعها بواسطة ملعقة مع عدم وصولها إلى الحواف حتى لا تحترق.
- نضيف الكمية المتبقية من الكنافة على الكريمة بالتدريج حتى لا تسرب الكريمة إلى حواف الصينية.
- نقوم بوضع الصينيّة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يصبح لونها ذهبياً من القاع والحواف، وتتماسك الكريمة.
- تحمير سطحها إلى أن يصبح ذهبي اللون، ثم تخرج الصينية من الفرن.
- نصب عليها الشربات مباشرتاً وهي ساخنة ونرش عليها الفستق وبعد أن تبرد نقطعها ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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