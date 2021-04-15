طريقة عمل الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل بسهولة زي المحلات وأحلى

الكنافة بالكريمة ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي لها طعم لذيذ وشهي، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بعد الافطار جانب كوب من الشاي أو القهوة، وتبحث الأمهات دائماً على طرق مختلفة لعملها منها بالقشطة والجبنة والنوتيلا وغيرها من طرق التحضير المختلفة، وهي تتكون من مكونات بسيطة ومتوفر في كل منزل مع حلول شهر رمضان، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة سهلة وسريعة لعمل الكنافة بالكريمة اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.

مكونات عمل الكنافة

تحتوي الكنافة بالكريمة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من الكنافة.

كوب من السكر الناعم.

كوب من السمنة السائلة.

مقادير الكريمة

هناك بعض المكونات لعمل الكريمة وهي كالآتي:-

٢ كوب من الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سكر ناعم، (حسب الرغبة).

فستق حلبي مجروش (للزينة).

طريقة عمل الشربات

نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم نضيف إليه عصير الليمون ونضعه على نار متوسطة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يعطينا القوام المناسب الشربات ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد ونحتاجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اللذيذة في المنزل وهي كالتالي: