طريقة عمل الكنافة بالمهلبية ألذ وأسهل طريقة لعمل المهلبية في المنزل

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، تعتبر الكنافة واحدة من الحلويات الرمضانية المتواجدة في كل منزل عربي، ومع بدء شهر رمضان المبارك بدأ الكثير بالبحث عن طريقة عمل الكنافة بالمهلبية وطرق مختلفة لعمل المهلبية وذلك لأن الكنافة تُعد واحدة من الأطباق الرئيسية على المائدة الرمضانية بالإضافة إلى غيرها من الحلويات، وذلك لتعويض السكريات التي نقصت طوال مدة الصيام.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

المقادير

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من الزبدة أو السمنة المذابة.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوزة الهند.

1 علبة من القشطة.

نصف كيلو من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة نشاء.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات عمل المهلبية

أولًا نقوم بوضع الحليب السائل على النار والانتظار حتى تمام الغليان ثم اضافة 2 ملعقة كبيرة من السكر ثم إذابة 2 ملعقة كبيرة من نشاء الذرة في ربع كوب من الماء ثم اضافتها إلى الحليب والاستمرار في التقليب للحصول على القوام المناسب، بعد ذلك نقوم بإضافة القشطة لإضافة مذاق قوي للكنافة.

خطوات وطريقة عمل الكنافة بالمهلبية

أولًا نقوم بوضع القليل من السمنة في الصينية ثم إضافة نصف كمية الكنافة بعد فرمها وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بالتأكد من إستواء جميع اجزاء الصينية ونقوم بوضع المهلبية للبدء في طريقة عمل الكنافة بالمهلبية ثم نقوم بإضافة الزبيب وجوزة الهند فوق المهلبية مع مراعاة عدم تلامس المهلبية لأطراف الصينية لعدم احتراقها، ثم نقوم بإضافة باقي كمية الكنافة والتأكد من أنها مستوية، بعد ذلك نقوم بإدخالها إلى الفرن في درجة حرارة متوسطة 200 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي من 30 إلى 45 دقيقة، وعند إخراجها من الفرن نقوم فورًا بضافة الشربات البارد إليها، ويفضل أن تقدم دافئة.