طريقة عمل شربات القطايف خطوات عمل الشربات الخفيف والسميك واقتراحات حشوات القطايف

طريقة عمل شربات القطايف، مع بداية شهر رمضان المبارك والذي يُعرف الحلويات ومن أشهرها القطايف والكنافة، لذلك بدأ الكثير بالبحث عن طريقة عمل شربات القطايف وذلك لأن الكثير لا يعرف طريقة عمل الشربات أو انه يكون سميك للغاية أو سائل للغاية، و للتعرف على أسهل طريقة لعمل الشربات والحشوات المقترحة، تابعونا.

طريقة عمل شربات القطايف

مع تصدر للبحث طريقة عمل شربات القطايف فإنه يمكن حسب الرغبة عمل الشربات الخفيف والشربات السميك ويتم استخدامه حسب الرغبة الشخصية، ولا يوجد اختلاف كبير بين الاثنين، حيث انه في الشربات الخفيف يتم وضع مقدار 2 كوب من السكر الأبيض من 2 كوب من المياه وتعذيبهم جيدًا وبعد تمام الغليان يتم اضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف ليمونة والتقليب ثم رفع الشربات من على النار، أما عن الشربات الثقيل فسيتم وضع 2 كوب من السكر الأبيض على 2 كوب من المياة وتقليبهم جيدًا حتى تمام الذوبان ورفعهم على النار وبعد الغليان يتم إضافة الفانيليا والليمون وإضافة 2 ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز (يتم شراءها من السوبر ماركت أو من العطارين الكِبار) وترك الشربات على نار هادئة لمدة تقرب إلى ربع ساعة ثم تركه ليبرد تمامًا وسيتحول القوام الى قوام كثيف.

اقتراحات حشوات القطايف

بعد عرض طريقة عمل شربات القطايف يمكن حشو القطايف بالكثير من الحشوات سواء كانت حلوة أو حادقة، حيث يمكن إغلاق القطايف على شكلها العادي وقليها في الزيت بدون حشو وترك فتحة صغيرة وبعد إن تُخرج من الزيت يتم إضافة النوتيلا، او يمكن حشوها بالمكسرات المختلفة والمحببة، ويمكن أيضًا حشوها مثل السمبوسك بالجبن أو اللحم أو الدجاج أو الجبن بالنعناع والريحان أو حشوة الجبن الفيتا أو المتزاريلا وغيرها من الحشوات اللذيذة.