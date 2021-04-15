طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

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كباب الحلة بالفراخ ، يعتبر من الوجبات الرئيسية التي لها مذاق رائع وشهي، وهو من الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، ويمكن تقديمها مع الأرز بالشعرية والسلطة والخبز والمقبلات، وتختلف طريقة تحضير من بلد لآخر، ويمكن عمله باللحمة أو الفراخ وغيرها، وهو من الوجبات اللذيذة والمتنوعة، ويحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كباب حلو بالفراخ اللذيذ في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة.مكونات عمل كباب حلة بالفراخ
يحتوي كباب حلة بالفراخ على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو جرام من صدور الدجاج.
- ٣ فصوص من الثوم.
- حبة كبيرة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
- حبة من الفلفل الأخضر الحلو.
- حبة كبيرة من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ اللذيذ في المنزل وهي كالآتي:-
- نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم ونغسلها جيداً ونضعها جانباً.
- نقوم بفرم البصل فرماً ناعماً ثم نضعه في إناء ونضعه على نار متوسطة، ونضيف إليه السمن والزيت النباتي ونقلب إلى أن يذبل قليلاً.
- نفرم الثوم ناعم ثم نضيف الثوم والدجاج إلى البصل ونقلب المكونات جيداً، ثمّ نقطع الطماطم ونضيفها إلى الخليط.
- نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر ونضيفه إلى الخضروات، ونقلب الخليط حتى تمتزج المكونات.
- ثم نضيف بعد ذلك كمية مناسبة من الماء حيث لا يغمر المكونات، ثم نغطي الإناء ونترك الخليط على النار حتى تنضج المكونات جميعها لمدة نصف ساعة.
- ثم نضع الكباب في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
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كباب الحلة بالفراخ ، يعتبر من الوجبات الرئيسية التي لها مذاق رائع وشهي، وهو من الوجبات السريعة التي يحبها الكبار والصغار ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، ويمكن تقديمها مع الأرز بالشعرية والسلطة والخبز والمقبلات، وتختلف طريقة تحضير من بلد لآخر، ويمكن عمله باللحمة أو الفراخ وغيرها، وهو من الوجبات اللذيذة والمتنوعة، ويحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كباب حلو بالفراخ اللذيذ في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة.مكونات عمل كباب حلة بالفراخ
يحتوي كباب حلة بالفراخ على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو جرام من صدور الدجاج.
- ٣ فصوص من الثوم.
- حبة كبيرة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
- حبة من الفلفل الأخضر الحلو.
- حبة كبيرة من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كباب الحلة بالفراخ اللذيذ في المنزل وهي كالآتي:-
- نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم ونغسلها جيداً ونضعها جانباً.
- نقوم بفرم البصل فرماً ناعماً ثم نضعه في إناء ونضعه على نار متوسطة، ونضيف إليه السمن والزيت النباتي ونقلب إلى أن يذبل قليلاً.
- نفرم الثوم ناعم ثم نضيف الثوم والدجاج إلى البصل ونقلب المكونات جيداً، ثمّ نقطع الطماطم ونضيفها إلى الخليط.
- نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر ونضيفه إلى الخضروات، ونقلب الخليط حتى تمتزج المكونات.
- ثم نضيف بعد ذلك كمية مناسبة من الماء حيث لا يغمر المكونات، ثم نغطي الإناء ونترك الخليط على النار حتى تنضج المكونات جميعها لمدة نصف ساعة.
- ثم نضع الكباب في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
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