طريقة عمل التمر هندي بالعسل ألذ وأشهى من المحلات

طريقة عمل التمر هندي بالعسل , عصير التمر هندي ضيف أساسي على مائدة الإفطار والسحور في شهر رمضان، وبالرغم من فوائده العظيمة إلا أن جميع الأشخاص يحبونه بسبب طعمه المميز واللذيذ فقط، لهذا سنذكر لكم اليوم أسهل طريقة عمل التمر هندي في البيت بطعم مركز ولذيذ، أفضل من الجاهز الذي لا نعلم كيف تم تحضيره، بالإضافة إلى التعرف على فوائد عصير التمر هندي التي قد لا يعرفها الكثير من الأشخاص حتى تكون حافزًا للاستمرار في تناوله حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. طريقة عمل التمر هندي بالعسل طريقة عمل التمر هندي بالعسل المكونات 2 كوب من التمر هندي.

6 أكواب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة التحضير ضعي وعاء به الماء على النار واتركيها حتى تمام الغليان.

ثم أضيفي المكونات الأخرى بالتدريج بدايًة من عصير الليمون، ثم السكر، ثم العسل، مع التقليب المستمر.

احرصي على أن تكون النار متوسطة، ثم ارفعي الخليط من النار واتركيه منقوعًا من الليل حتى صباح اليوم التالي.

ثم صفي الخليط بنفس الطريقة السابقة ثم احتفظي به في الثلاجة. طريقة التحضير طريقة أخرى لعمل عصير التمر هندي طريقة أخرى لعمل عصير التمر هندي المكونات كوب من تمر هندي مقشر ومقطع قطع متوسطة الحجم.

8 أكواب من الماء.

ملعقة من ماء الورد.

سكر (حسب الرغبة). طريقة التحضير احضري وعاء عميق معدني وأضيفي التمر هندي + الماء.

احرصي سيدتي على أن تغطي المياه التمر هندي.

ارفعي الوعاء على النار حتى يغلي تمامًا ويتغير لون الماء.

اتركي الوعاء حتى يبرد تمامًا، ثم ادخلي الوعاء في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

احضري قطعة من الشاش وقومي بتثبيتها جيدًا في وعاء فارغ كبير، وقومي بسكب العصير حتى تتخلصين من كل الشوائب.

يمكنك سيدتي القيام بهذه الخطوة حتى يصبح العصير بدون أعواد أو شوائب تمامًا.

أضيفي ماء الورد + السكر حسب الرغبة ثم ضعي العصير في الثلاجة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل التمر هندي بالعسل , عصير التمر هندي ضيف أساسي على مائدة الإفطار والسحور في شهر رمضان، وبالرغم من فوائده العظيمة إلا أن جميع الأشخاص يحبونه بسبب طعمه المميز واللذيذ فقط، لهذا سنذكر لكم اليوم أسهل طريقة عمل التمر هندي في البيت بطعم مركز ولذيذ، أفضل من الجاهز الذي لا نعلم كيف تم تحضيره، بالإضافة إلى التعرف على فوائد عصير التمر هندي التي قد لا يعرفها الكثير من الأشخاص حتى تكون حافزًا للاستمرار في تناوله حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. طريقة عمل التمر هندي بالعسل طريقة عمل التمر هندي بالعسل المكونات 2 كوب من التمر هندي.

6 أكواب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة التحضير ضعي وعاء به الماء على النار واتركيها حتى تمام الغليان.

ثم أضيفي المكونات الأخرى بالتدريج بدايًة من عصير الليمون، ثم السكر، ثم العسل، مع التقليب المستمر.

احرصي على أن تكون النار متوسطة، ثم ارفعي الخليط من النار واتركيه منقوعًا من الليل حتى صباح اليوم التالي.

ثم صفي الخليط بنفس الطريقة السابقة ثم احتفظي به في الثلاجة. طريقة التحضير طريقة أخرى لعمل عصير التمر هندي طريقة أخرى لعمل عصير التمر هندي المكونات كوب من تمر هندي مقشر ومقطع قطع متوسطة الحجم.

8 أكواب من الماء.

ملعقة من ماء الورد.

سكر (حسب الرغبة). طريقة التحضير احضري وعاء عميق معدني وأضيفي التمر هندي + الماء.

احرصي سيدتي على أن تغطي المياه التمر هندي.

ارفعي الوعاء على النار حتى يغلي تمامًا ويتغير لون الماء.

اتركي الوعاء حتى يبرد تمامًا، ثم ادخلي الوعاء في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

احضري قطعة من الشاش وقومي بتثبيتها جيدًا في وعاء فارغ كبير، وقومي بسكب العصير حتى تتخلصين من كل الشوائب.

يمكنك سيدتي القيام بهذه الخطوة حتى يصبح العصير بدون أعواد أو شوائب تمامًا.

أضيفي ماء الورد + السكر حسب الرغبة ثم ضعي العصير في الثلاجة. طريقة التحضير

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