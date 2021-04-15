طريقة عمل السمبوسك بالجبنة فى البيت بالمكونات والخطوات بطعم مقرمش

طريقة عمل السمبوسك بالجبنة , السمبوسك من أطعم المعجنات الشامية، التي يمكن تقديمها كأطباق جانبية في المناسبات والعزائم، تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ويمكن تجهيز العجينة في البيت أو شراؤها جاهزة، ولكن لو تم تجهيزها في البيت سيصبح طعمه شهي ولذيذ أكثر، وأيضًا، والأهم أن طريقة تحضير العجينة سهل وفي خطوات بسيطة، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي اليوم سيدتي طريقة عمل السمبوسك بالجبنة بطريقة الشيف سالى فؤاد. طريقة عمل السمبوسك بالجبنة طريقة عمل السمبوسك بالجبنة مكونات العجين ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ممسوحة من السكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

دقيق حسب الحاجة. مكونات الحشوة جبن فيتا.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

زيتون أسود / أخضر شرائح.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

ملح.

فلفل.

للوجه بيضة كاملة / بيضة / حبة البركة / سمسم/ بذر كتان. مكونات الحشوة طريقة التحضير ضعي الخميرة + السكر + الماء في وعاء عميق ويخلط جيدًا ثم يضاف له كوب إلا ربع من الدقيق مع القيام بالخلط جيدًا بالملعقة الخشبية.

يغطى الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك لمدة 7 دقائق.

أضيفي البيض + الخل + الحليب البودرة + الملح مع الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلين على قوام متجانس.

يتبقى الدقيق يتم إضافته بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجين طري سهل الفرد.

رشي السطح بالدقيق وافردي العجين بسّمك مناسب.

وفي وعاء آخر اخلطي (الجبن + الزيتون + الملح + الفلفل).

قطعي العجين على شكل مربعات وضعي ملعقة من خليط الجبن ثم لفي العجين على شكل مثلث.

ادهني أطراف السمبوسك بالبيض حتى تلتصق جيدًا ثم ضعيها في صينية مدهونة بمسحة قليلة من السمن أو الزيت واتركيها حتى تختمر مرة أخرى لمدة 7 دقائق.

ادهني السمبوسك بصفار البيض ثم رشي على السطح مرة السمسم ومرة أخرى حبة البركة ومرة بذر الكتان.

ضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 ويترك حتى يصبح ناضج باللون الذهبي، كما يمكنك سيدتي أيضًا القيام بقلي السمبوسك في زيت غزير.

قدمي السمبوسك مع الأطباق الرئيسية وهي ساخنة. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل السمبوسك بالجبنة , السمبوسك من أطعم المعجنات الشامية، التي يمكن تقديمها كأطباق جانبية في المناسبات والعزائم، تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ويمكن تجهيز العجينة في البيت أو شراؤها جاهزة، ولكن لو تم تجهيزها في البيت سيصبح طعمه شهي ولذيذ أكثر، وأيضًا، والأهم أن طريقة تحضير العجينة سهل وفي خطوات بسيطة، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي اليوم سيدتي طريقة عمل السمبوسك بالجبنة بطريقة الشيف سالى فؤاد. طريقة عمل السمبوسك بالجبنة طريقة عمل السمبوسك بالجبنة مكونات العجين ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ممسوحة من السكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

دقيق حسب الحاجة. مكونات الحشوة جبن فيتا.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

زيتون أسود / أخضر شرائح.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

ملح.

فلفل.

للوجه بيضة كاملة / بيضة / حبة البركة / سمسم/ بذر كتان. مكونات الحشوة طريقة التحضير ضعي الخميرة + السكر + الماء في وعاء عميق ويخلط جيدًا ثم يضاف له كوب إلا ربع من الدقيق مع القيام بالخلط جيدًا بالملعقة الخشبية.

يغطى الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك لمدة 7 دقائق.

أضيفي البيض + الخل + الحليب البودرة + الملح مع الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلين على قوام متجانس.

يتبقى الدقيق يتم إضافته بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجين طري سهل الفرد.

رشي السطح بالدقيق وافردي العجين بسّمك مناسب.

وفي وعاء آخر اخلطي (الجبن + الزيتون + الملح + الفلفل).

قطعي العجين على شكل مربعات وضعي ملعقة من خليط الجبن ثم لفي العجين على شكل مثلث.

ادهني أطراف السمبوسك بالبيض حتى تلتصق جيدًا ثم ضعيها في صينية مدهونة بمسحة قليلة من السمن أو الزيت واتركيها حتى تختمر مرة أخرى لمدة 7 دقائق.

ادهني السمبوسك بصفار البيض ثم رشي على السطح مرة السمسم ومرة أخرى حبة البركة ومرة بذر الكتان.

ضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 ويترك حتى يصبح ناضج باللون الذهبي، كما يمكنك سيدتي أيضًا القيام بقلي السمبوسك في زيت غزير.

قدمي السمبوسك مع الأطباق الرئيسية وهي ساخنة. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السمبوسك بالجبنة فى البيت بالمكونات والخطوات بطعم مقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.