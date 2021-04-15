كريم طبيعي لتفتيح الوجه وشد البشرة وعلاج مشاكله بدون أي مستحضرات تجميل، تبحث كل فتاة عن الوجه المثالي الخالي من أي عيوب، وذلك حتي تبرز جمال ملامحها ولكن لكثرة الخروج من المنزل تتعرض البشرة إلي عدة عوامل مثل الاسمرار وعدم توحيد لون البشرة وظهور البقع الداكنة نتيجة أشعة الشمس، ولذلك تلجأ إلي شراء كريمات التفتيح للحصول علي بشرة ناصعة البياض، وعلي الرغم من نتائجها إلا أنها تسبب آثار جانبية علي الوجه لاحتوائها علي مواد كيميائية تضر جلد الوجه، ولذا يمكنك صنع كريم تبييض طبيعي من مكونات بسيطة وبنتيجة سريعة.

كريم لتفتيح وشد البشرة والتخلص من مشاكلها بمكونات من مطبخك

تتوافر العديد من منتجات تفتيح البشرة والتي تمنحك وجه صافي ومضيء، ولكن يجب التعرف علي أسباب اسمرار البشرة وذلك حتي تستطيعي التخلص منها، حيث أنها تؤثر علي مظهرك وتترك أثراً سلبياً ولكن قولي وداعاً لهذه المنتجات، لأنه يمكنك عمل كريم طبيعي من مواد من مطبخك وغير مكلفة وتكون أكثر أمان.

كريم الأرز وجل الألوفيرا لتفتيح الوجه وشد البشرة وعلاج مشاكلها

الأرز من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح وتبييض الوجه، لاحتوائه علي مادة النشا المعروفة بقدرتها علي إزالة اسمرار الوجه والبقع الداكنة، كما أنه غني بالفيتامينات التي تساعد علي تأخير التجاعيد وشد البشرة، وجل الألوفيرا يعمل علي تبييض الوجه بسرعة ويزيل تصبغات البشرة ويوحد لونها كما يشد البشرة ويقضي علي تجاعيد الوجه.

2 ملعقة كبيرة من الأرز.

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

2 كوب من الماء.

3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا.

علبة محكمة الغلق.

قومي بوضع الأرز وكوب من الماء في إناء علي النار، وبذور الكتان وكوب من الماء في إناء آخر علي نار هادئة واتركي كل من الأرز وبذور الكتان لتغلي لمدة 10 دقائق.

وبعد ذلك يتم استخراج جل بذور الكتان بواسطة شراب فيليه نظيف، ثم توضع المكونات جميعاً في الخلاط وتضرب جيداً.

يوضع الكريم في علبة محكمة الغلق وتحفظ في الثلاجة حتي تتماسك، ويستخدم هذا الكريم يومياً لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء، ويمكن استخدامه للرقبة واليدين لتتمتعي ببشرة مضيئة وأكثر بياض.

مكونات كريم طبيعي لتفتيح وشد الوجه والتخلص من أي عيوبطريقة تحضير كريم تفتيح وشد الوجه وكيفية الاستخدام لبشرة بيضاء مثل الثلجكريم لبان الدكر لشد البشرة

يحتوى لبان الدكر على العديد من الفوائد والخواص العلاجية ويدخل فى الكثير من الأغراض التجميلية للبشرة والشعر، ويعالج العديد من مشاكل البشرة ويعيد إليها الحيوية والنضارة كما يعمل بشكل كبير على شد البشرة والقضاء على التجاعيد، وله دور فعال فى توحيد لون الجلد وإزالة التصبغات وآثار حب الشباب.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر للتخلص من مشاكل البشرة

يمكن تحضير كريم لبان الدكر بالمنزل بكل سهولة فقط يلزم توافر المكونات الأتية:

زيت جوز هند

زيت اللوز

زيت اللبان العطري

زيت جوجوبا

زبدة كاكاو

يتم تذويب زبدة الكاكاو مع زيت جوز الهند فى حمام ماء ساخن ويتم إضافة زيت الجوجوبا وزيت اللوز إليهم ويترك إلى أن يبرد.

يتم وضع المزيج السابق فى الثلاجة للتجمد حتى تتماسك المكونات جميعها مع بعض.

يتم خفق المزيج بواسطة المضرب الكهربائي ووضع زيت اللبان العطري إليه مع الاستمرار فى الخفق.

يتم وضع المزيج فى برطمان زجاجي فى الثلاجة ويستخدم على البشرة مرة صباحا ومرة مساء.