طريقة عمل الكنافة بالمانجا أروع الحلويات الرمضانية بمكونات سهلة وبسيطة

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يتسائل الكثير من ربات البيوت في الفترة الحالية لمعرفة طريقة عمل الكنافة بالمانجا والتي تتربع على عرش الحلويات الشرقية في رمضان، وأصبحت الكنافة المزينة بالمانجو في السنوات الاخيرة هي ملكة الحلويات الرمضانية لأنها تكثر وتزدهر في شهر رمضان لأنه أصبح يتواجد في موسم المانجو في أشهر الصيف، وغالبًا ما تقوم ربات البيوت بشراؤها من الخارج بأسعار باهظة على الرغم من أنه من الممكن إعدادها في المنزل بكل بساطة.طريقة عمل الكنافة بالمانجا
يمكن إعداد الكنافة بالمانجا بمكونات بسيطة، وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون أن طريقة إعدادها صعبة ومعقدة إلا أنه من الممكن توضحيها وصنعها بخطوات بسيطة، ليخرج طبق شهي في النهاية بفوائد كبرى ومذاق مميز، وهي تتكون من :
- نصف كيلو من الكنافة.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كوب من السكر.
- 500 جرام من المانجو مقطع مكعبات.
- 2 كوب من الحليب.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من السكر.
- 3 ملاعق من الدقيق.
- ربع كيلو كريمة لباني.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- معلقة من عصير الليمون.
خطوات تحضير الكنافة بالمانجو
- يجب تحضير الكريمة أولًا، ويكون ذلك عن طريق إضافة اللبن إلى البيض والدقيق وتقليب الجميع جيدًا، ثم رفع الخليط على النار وتقليب ليصبح كثيفًا، وبعدها تخفق الكريمة اللباني حتى تتماسك، وبعدها تضاف مرة أخرى إلى مزيج الدقيق والحليب.
- يجهز شربات الكنافة وذلك عن طريق إذابة السكر في الماء على نار متوسطة ويترك يغلي لمدة عشر دقائق، وبعدها يضاف عصير الليمون، ويترك يغلي لدقائق على النار وبعدها يرفع من عليها.
- تجهز الكنافة بعد ذلك عن طريق فركها بالزبدة والسكر حتى تتشربها جيدًا.
- يسخن الفرن إلى أن يتم الإنتهاء من عمل الكنافة، ويتم تحضير 2 صينية فرن متماثلة الحجم مع دهنهما بالزبدة.
- تقسم الكنافة إلى جزئين متساويين ويفرد كل جزء في صنية، ويدخل إلى الفرن.
- تخرج الكنافة من الفرن بعد أن تنضج ويصبح لونها ذهبي، ويضاف لها الشربات.
- تترد الكنافة تبرد وتصب الصينية الأولى في طبق التقديم وتزين بالكريمة مع رص قطع المانجو المقطعة مكعبات.
- ثم تضاف فوقها صنية الكنافة الثانية مع تزيينها مرة أخرى بالكريمة والمانجو وتقطع إلى قطع حسب الرغبة وتقدم مع مشروب دافئ أو بارد حسب الرغبة.
الوسوم
يتسائل الكثير من ربات البيوت في الفترة الحالية لمعرفة طريقة عمل الكنافة بالمانجا والتي تتربع على عرش الحلويات الشرقية في رمضان، وأصبحت الكنافة المزينة بالمانجو في السنوات الاخيرة هي ملكة الحلويات الرمضانية لأنها تكثر وتزدهر في شهر رمضان لأنه أصبح يتواجد في موسم المانجو في أشهر الصيف، وغالبًا ما تقوم ربات البيوت بشراؤها من الخارج بأسعار باهظة على الرغم من أنه من الممكن إعدادها في المنزل بكل بساطة.طريقة عمل الكنافة بالمانجا
يمكن إعداد الكنافة بالمانجا بمكونات بسيطة، وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون أن طريقة إعدادها صعبة ومعقدة إلا أنه من الممكن توضحيها وصنعها بخطوات بسيطة، ليخرج طبق شهي في النهاية بفوائد كبرى ومذاق مميز، وهي تتكون من :
- نصف كيلو من الكنافة.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كوب من السكر.
- 500 جرام من المانجو مقطع مكعبات.
- 2 كوب من الحليب.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من السكر.
- 3 ملاعق من الدقيق.
- ربع كيلو كريمة لباني.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- معلقة من عصير الليمون.
خطوات تحضير الكنافة بالمانجو
- يجب تحضير الكريمة أولًا، ويكون ذلك عن طريق إضافة اللبن إلى البيض والدقيق وتقليب الجميع جيدًا، ثم رفع الخليط على النار وتقليب ليصبح كثيفًا، وبعدها تخفق الكريمة اللباني حتى تتماسك، وبعدها تضاف مرة أخرى إلى مزيج الدقيق والحليب.
- يجهز شربات الكنافة وذلك عن طريق إذابة السكر في الماء على نار متوسطة ويترك يغلي لمدة عشر دقائق، وبعدها يضاف عصير الليمون، ويترك يغلي لدقائق على النار وبعدها يرفع من عليها.
- تجهز الكنافة بعد ذلك عن طريق فركها بالزبدة والسكر حتى تتشربها جيدًا.
- يسخن الفرن إلى أن يتم الإنتهاء من عمل الكنافة، ويتم تحضير 2 صينية فرن متماثلة الحجم مع دهنهما بالزبدة.
- تقسم الكنافة إلى جزئين متساويين ويفرد كل جزء في صنية، ويدخل إلى الفرن.
- تخرج الكنافة من الفرن بعد أن تنضج ويصبح لونها ذهبي، ويضاف لها الشربات.
- تترد الكنافة تبرد وتصب الصينية الأولى في طبق التقديم وتزين بالكريمة مع رص قطع المانجو المقطعة مكعبات.
- ثم تضاف فوقها صنية الكنافة الثانية مع تزيينها مرة أخرى بالكريمة والمانجو وتقطع إلى قطع حسب الرغبة وتقدم مع مشروب دافئ أو بارد حسب الرغبة.
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