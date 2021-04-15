طريقة عمل الكنافة بالمانجا أروع الحلويات الرمضانية بمكونات سهلة وبسيطة

يتسائل الكثير من ربات البيوت في الفترة الحالية لمعرفة طريقة عمل الكنافة بالمانجا والتي تتربع على عرش الحلويات الشرقية في رمضان، وأصبحت الكنافة المزينة بالمانجو في السنوات الاخيرة هي ملكة الحلويات الرمضانية لأنها تكثر وتزدهر في شهر رمضان لأنه أصبح يتواجد في موسم المانجو في أشهر الصيف، وغالبًا ما تقوم ربات البيوت بشراؤها من الخارج بأسعار باهظة على الرغم من أنه من الممكن إعدادها في المنزل بكل بساطة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجا

يمكن إعداد الكنافة بالمانجا بمكونات بسيطة، وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون أن طريقة إعدادها صعبة ومعقدة إلا أنه من الممكن توضحيها وصنعها بخطوات بسيطة، ليخرج طبق شهي في النهاية بفوائد كبرى ومذاق مميز، وهي تتكون من :

نصف كيلو من الكنافة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

500 جرام من المانجو مقطع مكعبات.

2 كوب من الحليب.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق من الدقيق.

ربع كيلو كريمة لباني.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

معلقة من عصير الليمون.

مقادير كريمة الكنافةمقادير شربات الكنافة

خطوات تحضير الكنافة بالمانجو