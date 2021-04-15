كل اسرار طريقة القطايف السورية المقرمشة الفاخرة احلى حلويات رمضان 

طريقة القطايف السورية تتميز بطعمها الشهي المميز والرائع التي يحضرها الكثيرون داخل المنزل استعداد لشهر رمضان الكريم لأنه تناولها بعد وجبة الإفطار مباشرة سوف تعطي نكهة مختلفة تماما لذلك سوف نقوم اليوم تحضير القطايف السورية المحشية بطريقة مميزة جدا دون عناء كل ما عليك أن تتابعي معي. مكونات عجينة القطايف السورية 2 كوب من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

ملعقة واحدة من بيكنج بودر.

نصف ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الملح.

كمية من الماء الدافئ حسب العجينه. طريقة تحضير عجينة القطايف تحضير كوب من المياه أضيف في الخميرة والسكرونقوم بخلط المكونات جيدا.

ثم نتركه لكي يختمر تماما لمدة نصف ساعة نبدأ بتحضير وعاء اخر نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونضع عليهم المياه والخميرة ونقوم باضافة هذا المزيج في الخلاط الكهربائي.

وعندما نحصل أيضا على خليط متجانس نقوم بتحضير مقلاة واسعة ويفضل أيضا أن تكون من التيفال لكي لا يتم التصاق العجين.

نبدا بالتسخين هذه المقلاة و نقوم بوضع العجينة في زجاجة.

في زجاجة. نقوم بعمل فتحة في الغطاء ونبدأ بسكب كمية صغيرة من القطائف في هذه المقلاة.

ونتركها عندما يحدث بها فقاقيع صغيرة نقوم بغلق النار وإخراجها ومن ضمن الملاحظات المهمة.

يجب أن نقوم بعدم تقليب العجينة الى الجانب الاخر حتى لا تلتصق. طريقة حشو القطايف بالقشطة خمس ملاعق من الحليب.

ملعقة واحدة من كريمة سائلة.

ملعقة من الكريمة اللباني.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الفانيليا طريقة تحضير القشطة: نقوم باضافة القشطة على الحليب والنشا ونخلطهم جيدا ونتركه على النار حتى الغليان.

ثم نبدا باضافة الفانيليا والسكرونقلب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة الكريمة السائلة و الكريمة اللباني.

وعندما نحصل على خليط سميك نقوم بغلق النار.

ننتظر على هذا المزيج حتى يبرد تماما.

ثم نقوم باضافته داخل القطائف ونبدأ بغلق جميع الجهات.

ونبدأ بغلق جميع الجهات. ونقوم بوضعها داخل الزيت حتي تأخذذ اللون الذهبي المقرمش وتضع في الشربات التقيل البارد. تحضير الشربات :- كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من المياه.

ملعقة من الفانيليا

نصف ملعقة من عصير الليمون

أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع ثم نقوم باضافة السكر ونضيف ايضا المياه.

نترك هذا الإناء على النار مباشرة ومن وقت لآخر

نقوم بتقليب المكونات جيدا ولكن في آخر الأمر نبدأ بأضافة عصير الليمون.

وعندما نحصل على مزيج متماسك.

نقوم بغلق النار مباشرة ونتركه حتى يبرد تماما. الوسوم

طريقة القطايف السورية تتميز بطعمها الشهي المميز والرائع التي يحضرها الكثيرون داخل المنزل استعداد لشهر رمضان الكريم لأنه تناولها بعد وجبة الإفطار مباشرة سوف تعطي نكهة مختلفة تماما لذلك سوف نقوم اليوم تحضير القطايف السورية المحشية بطريقة مميزة جدا دون عناء كل ما عليك أن تتابعي معي. مكونات عجينة القطايف السورية 2 كوب من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

ملعقة واحدة من بيكنج بودر.

نصف ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الملح.

كمية من الماء الدافئ حسب العجينه. طريقة تحضير عجينة القطايف تحضير كوب من المياه أضيف في الخميرة والسكرونقوم بخلط المكونات جيدا.

ثم نتركه لكي يختمر تماما لمدة نصف ساعة نبدأ بتحضير وعاء اخر نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونضع عليهم المياه والخميرة ونقوم باضافة هذا المزيج في الخلاط الكهربائي.

وعندما نحصل أيضا على خليط متجانس نقوم بتحضير مقلاة واسعة ويفضل أيضا أن تكون من التيفال لكي لا يتم التصاق العجين.

نبدا بالتسخين هذه المقلاة و نقوم بوضع العجينة في زجاجة.

في زجاجة. نقوم بعمل فتحة في الغطاء ونبدأ بسكب كمية صغيرة من القطائف في هذه المقلاة.

ونتركها عندما يحدث بها فقاقيع صغيرة نقوم بغلق النار وإخراجها ومن ضمن الملاحظات المهمة.

يجب أن نقوم بعدم تقليب العجينة الى الجانب الاخر حتى لا تلتصق. طريقة حشو القطايف بالقشطة خمس ملاعق من الحليب.

ملعقة واحدة من كريمة سائلة.

ملعقة من الكريمة اللباني.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الفانيليا طريقة تحضير القشطة: نقوم باضافة القشطة على الحليب والنشا ونخلطهم جيدا ونتركه على النار حتى الغليان.

ثم نبدا باضافة الفانيليا والسكرونقلب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة الكريمة السائلة و الكريمة اللباني.

وعندما نحصل على خليط سميك نقوم بغلق النار.

ننتظر على هذا المزيج حتى يبرد تماما.

ثم نقوم باضافته داخل القطائف ونبدأ بغلق جميع الجهات.

ونبدأ بغلق جميع الجهات. ونقوم بوضعها داخل الزيت حتي تأخذذ اللون الذهبي المقرمش وتضع في الشربات التقيل البارد. تحضير الشربات :- كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من المياه.

ملعقة من الفانيليا

نصف ملعقة من عصير الليمون

أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء واسع ثم نقوم باضافة السكر ونضيف ايضا المياه.

نترك هذا الإناء على النار مباشرة ومن وقت لآخر

نقوم بتقليب المكونات جيدا ولكن في آخر الأمر نبدأ بأضافة عصير الليمون.

وعندما نحصل على مزيج متماسك.

نقوم بغلق النار مباشرة ونتركه حتى يبرد تماما.

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