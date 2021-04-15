هل الم الصدر عند مريض كورونا يستدعي الاستشارة الطبية، الإجابة على هذا السؤال تتبع عدة عوامل، منها تشخيص المريض المسبق، ومدى شدة الأعراض لديه، بالإضافة إلى عوامل الصحة والعمر والأمراض المسبقة، وفي حال تكرار الأمر أو حدوثه لأول مرة، من المهم استشارة الطبيب.

هل الم الصدر عند مريض كورونا يستدعي الاستشارة الطبية:

وفق موقع "الكونلستو" نقلاً عن "روسيا اليوم" قالت الدكتورة كارولين هيمسلي، القائدة السريرية للأمراض المعدية في مستشفى لندن الرائد، والمستشارة الطبية لمزود معدات الوقاية الشخصية: بعض أعراض كورونا قد تتسبب في شكل أكثر خطورة من المرض، والأعراض التي يجب الانتباه لها دوت الخليج ضيق التنفس والحمى المستمرة وألم الصدر والارتباك.

وإذا وجد المريض أنه لا يستطيع إنهاء جملة دون الشعور بضيق في التنفس أو أن التنفس سريع أثناء الراحة، أو الشعور بضيق في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة اليومية العادية وغير المرهقة، فعليه بالتأكيد طلب المشورة الطبية.

وقالت هيمسلي، العديد من الناس تظهر عليهم أعراض تنفسية تقليدية، مثل السعال الجاف المستمر ومشاكل التنفس والتهاب الحلق واحتقان الأنف. وأضافت: نحن نعلم الآن أن الأعراض الأخرى قد تشمل فقدان حاسة الشم أو التذوق أو ظهور أعراض معدية معوية، وهذه الأعراض ليست عادة مدعاة للقلق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.