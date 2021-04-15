4 امراض تمنع اصحابها من الصيام في رمضان، دوت الخليج أمراض التي يشكل التوقف عن تناول الطعام أو الأدوية والعلاجات الطبية المخصصة لها خطرًا على صحة وحياة المريض، وغالبًا دوت الخليج أمراض مزمنة أو دائمة لا شفاء منها، وهي:

4 امراض تمنع اصحابها من الصيام في رمضان:

ذكر موقع "صحتي" مجموعة من الأمراض التي تمنع أصحابها من الصيام، وهي:

أمراض الكبد وتشمل حالات التشمع أو التهابات الكبد الفيروسية، وذلك لأن مريض الكبد يتبع نظام غذائي ودوائي مقسم على مدار اليوم، وأي خلل به قد يفاقم المرض والأعراض. أمراض القلب وهي أمراض خطيرة في الغالب تهدد حياة المرضى، ولذلك ينصح الأطباء مرضى القلب بعدم الصيام، ويجب على مريض القلب أن لا يصوم إلا بعد استشارة الطبيب المختص. أمراض قرحة المعدة قد تمنع مرضاها من الصيام لأن أكثر ما يؤلم ويفاقم أعراض قرحة المعدة دوت الخليج المعدة الفارغة وعدم تناول الطعام لفترات طويلة، بسبب إفرازات المعدة التي تزيد من القرحة. الالتهابات القولونية الحادة: دوت الخليج من أكثر الامراض التي تمنع المرضى بها من الصيام، ويجب على مريض القرحة عدم الصيام تفادياً للمعاناة من أي أعراض خطيرة كالآلام الحادة أو النزيف الدموي الحاد.

أمراض تمنع الصيام:

بالإضافة إلى تلك الأمراض الأربعة هنالك مجموعة اخرى من الأمراض التي يمكن أن تمنع الصيام وهي:

الأمراض السرطانية على اختلافها أنواعها.

مرض السكري غير المسيطر عليه.

ارتفاع ضغط الدم الحاد غير المسيطر عليه.

أمراض الكلى وخاصة الفشل الكلوي.

الأمراض العصبية مثل الصرع ومرض التصلب اللويحي المتعدد.

كبار السن المصابون بالخرف أو الزهايمر.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

وبعض أنواع الأمراض والاضطرابات النفسية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.