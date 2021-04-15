أسرار تحضير أصابع البطاطس المقرمشة لسحور رمضان بدون ما تشرب زيت نهائي

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أسرار تحضير أصابع البطاطس المقرمشة حيث أن البطاطس من أنواع الخضروات التي تتواجد طوال العام وفي كافة أنحاء العالم ويتم الاستعانة بها في الكثير من الأطباق الرئيسية، ويتم تحضيرها بالكثير من الطرق، ويوجد بها العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم وتمد الجسم بالبروتين والطاقة والكثير من الفيتامينات وتعتبرمن أكثر ما يتم البحث عنه لأننا نحرص دائماً على أن نتناولها بالخارج لما تحمله من قرمشة قوية وطعم لا يقاوم، ويحبها الكبار والصغار، ونحن اليوم سوف نتعرف على أسرار الحصول على البطاطس المقرمشة.مكونات أصابع البطاطس المقرمشة
اليوم سوف نطرح عليكي طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة خفيفة وشهية بإمكانك القيام بها في أي وقت ولن تحتاج منك وقت طويل:
المكونات:
- 8 حبات من البطاطس.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقتين من الدقيق.
- ببريكا.
- فلفل أسود.
- فلفل أبيض.
- زعتر.
- ثوم بودرة.
- خميرة فورية.
- نقوم بسلق حبات البطاطس في الماء لمدة 5 دقائق ومن ثم تقطع لأصابع طولية بجحم مناسب ليست رقيقة ولا سميكة.
- في إناء عميق نقوم بخلط الدقيق مع النشا والملح والفلفل وجميع التوابل.
- من ثم نقوم بوضع الخميرة ويضاف له القليل من الماء لنحصل على قوام كريمي.
- من ثم نحضر إناء أخر به دقيق فقط، ونضع مقلاة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ويترك حتى يسخن.
- نبدأ بأخذ حبات البطاطس ووضعها في الدقيق سوف تغمس بالخليط وتقلب حتى تكتسبها وتوضع بالدقيق من جديد.
- من ثم نضع حبات البطاطس في الزيت وتقلب حتى نحصل على اللون الذهبي وتوضع على مناديل المطبخ لتصفى من الزيت.
- مع الاستمرار في ذلك حتى تتخلصي من الكمية المناسبة لديك، سوف تلاحظين الحصول على طعم وقرمشة لا تقاوم وتقدم مع الكاتشب والمقبلات وبألف هنا وشفا.
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أسرار تحضير أصابع البطاطس المقرمشة حيث أن البطاطس من أنواع الخضروات التي تتواجد طوال العام وفي كافة أنحاء العالم ويتم الاستعانة بها في الكثير من الأطباق الرئيسية، ويتم تحضيرها بالكثير من الطرق، ويوجد بها العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم وتمد الجسم بالبروتين والطاقة والكثير من الفيتامينات وتعتبرمن أكثر ما يتم البحث عنه لأننا نحرص دائماً على أن نتناولها بالخارج لما تحمله من قرمشة قوية وطعم لا يقاوم، ويحبها الكبار والصغار، ونحن اليوم سوف نتعرف على أسرار الحصول على البطاطس المقرمشة.مكونات أصابع البطاطس المقرمشة
اليوم سوف نطرح عليكي طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة خفيفة وشهية بإمكانك القيام بها في أي وقت ولن تحتاج منك وقت طويل:
المكونات:
- 8 حبات من البطاطس.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقتين من الدقيق.
- ببريكا.
- فلفل أسود.
- فلفل أبيض.
- زعتر.
- ثوم بودرة.
- خميرة فورية.
- نقوم بسلق حبات البطاطس في الماء لمدة 5 دقائق ومن ثم تقطع لأصابع طولية بجحم مناسب ليست رقيقة ولا سميكة.
- في إناء عميق نقوم بخلط الدقيق مع النشا والملح والفلفل وجميع التوابل.
- من ثم نقوم بوضع الخميرة ويضاف له القليل من الماء لنحصل على قوام كريمي.
- من ثم نحضر إناء أخر به دقيق فقط، ونضع مقلاة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ويترك حتى يسخن.
- نبدأ بأخذ حبات البطاطس ووضعها في الدقيق سوف تغمس بالخليط وتقلب حتى تكتسبها وتوضع بالدقيق من جديد.
- من ثم نضع حبات البطاطس في الزيت وتقلب حتى نحصل على اللون الذهبي وتوضع على مناديل المطبخ لتصفى من الزيت.
- مع الاستمرار في ذلك حتى تتخلصي من الكمية المناسبة لديك، سوف تلاحظين الحصول على طعم وقرمشة لا تقاوم وتقدم مع الكاتشب والمقبلات وبألف هنا وشفا.
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