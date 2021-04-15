أسرار تحضير أصابع البطاطس المقرمشة لسحور رمضان بدون ما تشرب زيت نهائي

أسرار تحضير أصابع البطاطس المقرمشة حيث أن البطاطس من أنواع الخضروات التي تتواجد طوال العام وفي كافة أنحاء العالم ويتم الاستعانة بها في الكثير من الأطباق الرئيسية، ويتم تحضيرها بالكثير من الطرق، ويوجد بها العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم وتمد الجسم بالبروتين والطاقة والكثير من الفيتامينات وتعتبرمن أكثر ما يتم البحث عنه لأننا نحرص دائماً على أن نتناولها بالخارج لما تحمله من قرمشة قوية وطعم لا يقاوم، ويحبها الكبار والصغار، ونحن اليوم سوف نتعرف على أسرار الحصول على البطاطس المقرمشة.

اليوم سوف نطرح عليكي طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة خفيفة وشهية بإمكانك القيام بها في أي وقت ولن تحتاج منك وقت طويل:

8 حبات من البطاطس.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من الدقيق.

ببريكا.

فلفل أسود.

فلفل أبيض.

زعتر.

ثوم بودرة.

خميرة فورية.