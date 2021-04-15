عصائر رمضان | طريقة عمل عصير الكركديه بالنعناع والليمون

يفضل الأشخاص في شهر رمضان شرب العصير قبل بدء تناول الطعام، فتنشغل ربات البيوت قبل حلول هذا الشهر بأمر تخزين أصناف من الفواكه للعصائر، لكن لتحضير مشروب سريع ليس أفضل من الكركديه بالنعناع والليمون ذو الطعم المنعش بعد ظمأ اليوم على مائدة إفطار رمضان، لذلك تعرفوا على مقادير هذا العصير وطريقة تحضيره.

طريقة عمل عصير الكركديه بالنعناع والليمون

هناك طرق متنوعة لتحضير عصير الكركديه أما أن يكون بمفرده أو مضاف عليه إضافات أخرى وفي هذا النوع ستضيف بعض من النعناع وعصير الليمون أو قطع الليمون الصغيرة وقطع النعناع.

أولاً المكونات:

تكفي المكونات التالية لتحضير العصير لأربعة أشخاص يمكن مضاعفة المقادير إذا رغبت في زيادة كمية العصير:

أربع أكواب من ورق الكركديه.

أربع أكواب من ماء الصودا.

ثمرتان من الليمون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من النعناع الطازج.

ملعقة من الزنجبيل.

خطوات تحضير عصير الكركديه بالنعناع والليمون

بعد تحضير المقادير السابقة أو مكونات مضاعفة منها يمكنك عمل عصير الكركديه بالنعناع والليمون من خلال اتباع الخطوات التالية: