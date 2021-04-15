طريقة عمل أكواب الكنافة بالنوتيلا مروة الشافعي … حلويات رمضان

تعرفي على طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا مروة الشافعي في أكواب، حيث يمتليء شهر رمضان بمحاولات تحضير أشهى وأطيب أنواع الحلويات من بينها الكنافة، القطايف، السمبوسك ، وغيرهم الكثير لكن يعتبر إضافة النوتيلا إلى أكواب الكنافة وصفة جديدة من نوعها وذات مذاق رائع، وفيما يلي نذكر لكم مقادير تحضيرها وكذلك خطوات التحضير.

طريقة عمل أكواب الكنافة بالنوتيلا

يمكن تحضير الكنافة في أكواب بالنوتيلا بدلاً من تحضيرها بالطريقة المعتادة ولكن ذلك بتجهيز مجموعة من المقادير وهي:

كيلو من الكنافة.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقتان من السكر البودرة.

ثلاثة أكواب من كريمة الخفق اللباني.

كوب ونصف من المكسرات المجروشة.

ثلاث ملاعق كبيرة من النوتيلا.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

مقادير التزيين:

نصف كوب من الشيكولاتة.

نصف كوب من المكسرات.

نكسر الكنافة لتصبح ناعمة سواء باليد أو من خلال استخدام محضر الطعام.

نضيف كل من الزبدة والسكر على الكنافة المفتتة ونمزجها بها بشكل جيد.

نحضر صينيتين بحجم واحد وندهن أرض الصينية بالقليل من الزبد.

نرص الكنافة بداخل الصينية ونفردها بها، ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ندخل الصينيتين إلى الفرن المسخن ونتركه لمدة تلت ساعة داخل الفرن.

عندما تتحول الكنافة إلى اللون الذهبي نخرج الصينيتين من الفرن ونتركهم جانباً.

نترك الكنافة حتى تبرد ثم نضعها في وعاء آخر.

في طبق نمزج كل من المكسرات مع القرفة وشيكولاتة النوتيلا والكريمات اللباني ونخفقهم حتى يحدث تجانس بينهم.

نضع الكنافة في قوالب ونضع فوقها طبقة من خليط النوتيلا السابق.

ثم نضيف قطعة أخرى من الكنافة وهكذا حتى الانتهاء من كمية النوتيلا الموجودة.

نزين وجه القوالب بالشوكولاتة المذابة والمكسرات.

طريقة عمل كنافة بالنوتيلا مروة الشافعي