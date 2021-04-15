طريقة طهي الديك الرومي مثل المطاعم … أشهى الأطباق في رمضان

طريقة طهي الديك الرومي مثل المطاعم نعرضها لكم خلال هذا المقال، حيث يعتبر الديك الرومي من أشهر الوصفات في اليوم الأول من رمضان ويتم تحضيره بطرق مختلفة لكن في هذه الوصفة يمكنكم تحضيره كما يتم في المطاعم الكبيرة بطعم شهي ومذاق رائع من جميع المكونات الداخلة في تحضيره. طريقة طهي الديك الرومي مثل المطاعم طريقة طهي الديك الرومي مثل المطاعم يتم طهي الديك الرومي في المنزل مثل المطاعم من خلال تجهيز المكونات التالية: ملعقة من بهارات الدجاج.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

بصلتان ذات حجم متوسط.

ثلاث عيدان كرفس مقطع.

ثلاث حبات من الروزماري.

مرقة دجاج.

ملعقتين من الزبدة.

ثمرة بصل مقطعة.

ثمرة جزر مقطعة.

كوب من المرق. طريقة عمل الديك الرومي طريقة عمل الديك الرومي بعد تجهيز المقادير الصحيحة من المكونات السابقة أصبح بالإمكان تحضير الديك الرومي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات للتحضير كما يلي: نخلط كل من التوابل، مرق الدجاج، الملح والزبدة ونقلبهم معا ً.

نغسل الديك الرومي بشكل جيد ثم نفصل الجلد عن اللحم.

نحشي الديك الرومي بكل من الروزماري والجزر والبصل والكرفس وجزء من التوابل ونربط أرجل الديك الرومي من الخلف.

نضع الزبدة بداية من جهة الرقبة وتوزعها على الجسم بالكامل بحيث تتضمن منطقة الصدر الجزء الأكبر من الزبدة.

تضاف بعض التوابل على الديك الرومي من الخارج بحيث يتم فركها فوق الزبدة.

نضع الديك الرومي في صينية ونضيف إليه مكونات مثل الكرفس والجزر والبصل ونضيف عليه كوب من المرق.

نغطي الصينية بالفويل، ونرفع درجة حرارة الفرن نحو ١٨٠ درجة.

نترك الديك الرومي داخل الفرن لمدة ثلاث ساعات حتى يكتمل النضج.

نزيل الفويل ونشعل الشواية ليتم تحمير الديك الرومي من جميع الجهات. الوسوم

طريقة طهي الديك الرومي مثل المطاعم نعرضها لكم خلال هذا المقال، حيث يعتبر الديك الرومي من أشهر الوصفات في اليوم الأول من رمضان ويتم تحضيره بطرق مختلفة لكن في هذه الوصفة يمكنكم تحضيره كما يتم في المطاعم الكبيرة بطعم شهي ومذاق رائع من جميع المكونات الداخلة في تحضيره. طريقة طهي الديك الرومي مثل المطاعم طريقة طهي الديك الرومي مثل المطاعم يتم طهي الديك الرومي في المنزل مثل المطاعم من خلال تجهيز المكونات التالية: ملعقة من بهارات الدجاج.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

بصلتان ذات حجم متوسط.

ثلاث عيدان كرفس مقطع.

ثلاث حبات من الروزماري.

مرقة دجاج.

ملعقتين من الزبدة.

ثمرة بصل مقطعة.

ثمرة جزر مقطعة.

كوب من المرق. طريقة عمل الديك الرومي طريقة عمل الديك الرومي بعد تجهيز المقادير الصحيحة من المكونات السابقة أصبح بالإمكان تحضير الديك الرومي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات للتحضير كما يلي: نخلط كل من التوابل، مرق الدجاج، الملح والزبدة ونقلبهم معا ً.

نغسل الديك الرومي بشكل جيد ثم نفصل الجلد عن اللحم.

نحشي الديك الرومي بكل من الروزماري والجزر والبصل والكرفس وجزء من التوابل ونربط أرجل الديك الرومي من الخلف.

نضع الزبدة بداية من جهة الرقبة وتوزعها على الجسم بالكامل بحيث تتضمن منطقة الصدر الجزء الأكبر من الزبدة.

تضاف بعض التوابل على الديك الرومي من الخارج بحيث يتم فركها فوق الزبدة.

نضع الديك الرومي في صينية ونضيف إليه مكونات مثل الكرفس والجزر والبصل ونضيف عليه كوب من المرق.

نغطي الصينية بالفويل، ونرفع درجة حرارة الفرن نحو ١٨٠ درجة.

نترك الديك الرومي داخل الفرن لمدة ثلاث ساعات حتى يكتمل النضج.

نزيل الفويل ونشعل الشواية ليتم تحمير الديك الرومي من جميع الجهات.

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