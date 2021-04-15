تعد وصفة البطاطس الكروكيت من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير البطاطس بها وهي وصفة إيطالية الأصل مستوحاة من المطبخ الإيطالي الغني عن التعريف والذي يتميز بأطباقه الشهية ووصفاته التي لا تقاوم، ستكون تلك البطاطس إضافة رائعة وطبق جانبي مميز لسفرتك الرمضانية فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كل المقادير المطلوبة وخطوات التحضير بالتفصيل. البطاطس الكروكيت المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو واحد من البطاطس المتوسطة الحجم.

خمسون جراماً من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريللا أو شيدر المبشورة.

نصف كوب من البصل الأخضر المفروم ناعم ويمكن الاستغناء عنه.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة من البهارات الايطالية.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض. البطاطس الكروكيت المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مكونات التغطية كمية من الدقيق الأبيض.

بيضتان كبيرتان.

كيس من البقسماط المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير البطاطس الكروكيت: قومي بغسل البطاطس للتخلص من الطين والأتربة العالقة بها. أحضري كمية كافية من الماء وضعي بها البطاطس. ضعي الماء على النار واتركي البطاطس حتى يتم سلقها وتصبح ناضجة. يتم تصفية البطاطس من الماء ثم قشريها واهرسيها بالشوكة. أضيفي الملح والفلفل والتوابل الإيطالية إلى البطاطس وقلبي. قومي بفصل صفار البيض عن البياض وأضيفي الصفار فقط للبطاطس. أضيفي الزبدة والبصل المفروم وقلبي جيداً واتركيها تبرد. ضعي كيمة من البطاطس وافرديها على راحة يدك. ضعي ملعقة من الجبنة المبشورة في المنتصف ثم أغلقي البطاطس على شكل كرة. كرري العملية مع كل الكمية ثم أدخليها الفريزر لمدة نصف ساعة. قومي بخفق البيض مع الفلفل وفي طبق آخر ضعي الدقيق مع الملح والطبق الثالث البقسماط. تغمس البطاطس في طبق الدقيق ثم البيض ثم البقسكاط وتقلي في الزيت. خطوات تحضير البطاطس الكروكيت: الوسوم

تعد وصفة البطاطس الكروكيت من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير البطاطس بها وهي وصفة إيطالية الأصل مستوحاة من المطبخ الإيطالي الغني عن التعريف والذي يتميز بأطباقه الشهية ووصفاته التي لا تقاوم، ستكون تلك البطاطس إضافة رائعة وطبق جانبي مميز لسفرتك الرمضانية فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كل المقادير المطلوبة وخطوات التحضير بالتفصيل. البطاطس الكروكيت المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو واحد من البطاطس المتوسطة الحجم.

خمسون جراماً من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريللا أو شيدر المبشورة.

نصف كوب من البصل الأخضر المفروم ناعم ويمكن الاستغناء عنه.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة من البهارات الايطالية.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض. البطاطس الكروكيت المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مكونات التغطية كمية من الدقيق الأبيض.

بيضتان كبيرتان.

كيس من البقسماط المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير البطاطس الكروكيت: قومي بغسل البطاطس للتخلص من الطين والأتربة العالقة بها. أحضري كمية كافية من الماء وضعي بها البطاطس. ضعي الماء على النار واتركي البطاطس حتى يتم سلقها وتصبح ناضجة. يتم تصفية البطاطس من الماء ثم قشريها واهرسيها بالشوكة. أضيفي الملح والفلفل والتوابل الإيطالية إلى البطاطس وقلبي. قومي بفصل صفار البيض عن البياض وأضيفي الصفار فقط للبطاطس. أضيفي الزبدة والبصل المفروم وقلبي جيداً واتركيها تبرد. ضعي كيمة من البطاطس وافرديها على راحة يدك. ضعي ملعقة من الجبنة المبشورة في المنتصف ثم أغلقي البطاطس على شكل كرة. كرري العملية مع كل الكمية ثم أدخليها الفريزر لمدة نصف ساعة. قومي بخفق البيض مع الفلفل وفي طبق آخر ضعي الدقيق مع الملح والطبق الثالث البقسماط. تغمس البطاطس في طبق الدقيق ثم البيض ثم البقسكاط وتقلي في الزيت. خطوات تحضير البطاطس الكروكيت:

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