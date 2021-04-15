طريقة عمل عجينة السمبوسك المقرمشة في 5 دقائق في المنزل وطرق جديدة لحشو السمبوسة

تعرفي علي عمل عجينة السمبوسك المقرمشة، هل علينا شهر رمضان المبارك وعاد إلينا بالخير والبركة ولمه العيلة والأهل والأصدقاء علي سفرة الإفطار، كما أن اللمة والصيام يجعلنا ناكل كثير وهنا تحتار الأم في نوعيه تقديم الطعام لأنها تريد أن تصنع العديد من الأصناف الكثير والشهية والمختلفة ومن اهم تلك الأصناف التي لا غني عنها هي السموسبك

عمل عجينة السمبوسك المقرمشة

السموسبك تعد من اشهر واهم المقبلات التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير في دول العربية فأصبحت السموسبك طبق لابد من وجوده علي مائدة الإفطار، وذلك لان الجميع يحبها لذلك تقدم إلي جانب الأطباق الرئيسية علي سفرة الإفطار بجانب السلطات والصوصات الخاصة بها، كما أن شراء عجينة السموسبك بكثرة يجعلها غالية التكلفة ولذلك سوف نتعرف معا علي طريقة تحضير عجينة السموسبك في المنزل.

عجينة السمبوسة المقرمشة

المقادير

ثلاثة أكواب من الدقيق

كوبين من الماء الفاتر

ملعقة ونصف كبيره من الزبدة

ملعقة صغيرة من الملح

طريقة إعداد العجينة

جهزي إناء عميق وضعي فيه كل من الماء مع أضافه الملح والزبدة السايحة وقلبي الخليط في بعضه.

قومي بوضع الأناء بعد ذلك علي نار متوسطة الحرارة حتي يتم غلي الماء ثم قومي بإسقاط الدقيق فيه ثم رفعه من علي النار ثم قومي بتقلبيهم جيدا بالمضرب.

اتركي العجين حتي يبرد الخليط تماما ثم قومي بفرك الخليط علي يدك حتي يصبح عجينة، ثم قومي بترك العجين يرتاح لمدة 15 دقيقة.

قومي بعد ذلك برش بعض الدقيق علي رخام المطبخ وقومي بوضع العجينة عليه وأفرديها حتي تصبح العجينة رقيقة.

قومي بتقطيع العجينة علي شكل طولي مثل شكل السمبوسة المعروفة، ثم قومي بعد ذلك بحشو السمبوسة كما تريدين.

حشو سمبوسة اللحمة

المكونات

كيس سمبوسة جاهز نصف كيلو

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة متوسطة الحجم

2 فلفل أخضر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغير من الفلفل الأسود

طريقة التحضير