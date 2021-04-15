افضل طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بمناسبة رمضان 2021 وتقديمها في تعتبر من ضمن اكلات سهلة و سريعة لفطور رمضان 2021

طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بمناسبة رمضان 2021 كل عام والشعب العربي بخير وسلام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بأسهل الطرق والخطوات والتي لن تستغرق أكثر من 25 دقيقة فقط ويمكنكم تقديمها في إفطار رمضان وجعلها من اكلات رمضان 2021 الكريم وتقديمها أثناء الإفطار والتجمع الأسري الجميل وتناولها مع أحباؤك وذلك لأن القطايف طعمها لذيذ جدا كل ما عليك هو اتباع تلك الخطوات التي سنضعها لك في الفقرة القادمة لكي تتمكن من صنع عجينة القطايف بافضل الطريق واحضارها بشكل سهل وتجهزيها بالكامل تابع معنا كما يمكن اعتبار القطايف من ضمن نظام غذائي صحي في رمضان 2021.

افضل طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بمناسبة رمضان

بالتأكيد تعتبر القطايف من ضمن أنواع الأكلات الرمضانية اللذيذة لكل الأسر العربية ولكن يعد معظمنا يقوم بشراء القطايف جاهزة من المحلات الخارجية نتيجة لعدم معرفتهم بكيفية عمل عجينة القطايف او بمعني اخري ما هي افضل طريقة تحضير عجينة القطايف ولذلك سنضع لكم كافة الخطوات والتي لن تستغرق وقت طويل في تحضيرها بل لن تتعدي 25 دقيقة فقط وجعل عجينة القطايف من ضمن وصفات سهلة لرمضان 2021 للجميع.

احضري كوب واحد فقط من الطحين الأبيض

كمية ماء تعادل 2 كوب أو 2.5 كحد أقصى

كمية سكر تعادل ملعقة واحدة او اثنين حسب الرغبة الشخصية

ملعقة من النشاء يفضل أن تكون ملعقة كبيرة في الحجم

ملعقة واحدة فقط من البكينج باودر

نصف كوب من السميد

وهذه هي المكونات المطلوبة لتتمكني من تحضير عجينة القطايف بأفضل شكل ممكن كالتالي:افضل طريقة تحضير عجينة القطايف

تابعو هذه الفقرة حيث نضع لكم الخطوات التي تتمكني بواسطتها تحضير عجينة القطايف بأفضل الطرق في رمضان 2021

احضري طبق عميق بمساحة كافية لوضع الطحين الأبيض بداخله ثم تقومي بإضافة المكونات الأخرى التي تحدثنا عنها وهي ( السميد ، والسكر ، والنشا ، والبكينج باودر…. ) بعدها اخلطي هذه المكونات جيدا بشكل جاف تماما. بعد الخلط جيدا حاولي تجنيب الخليط علي محيط الطبق بحيث يصبح هناك فراغ في المنتصف لتتمكني من وضع كمية الماء مع ماء الزهر في وسط المزيج الذي قمت بصنعه بعد ذلك كل ما علييك هو الخلط والتحريك بشكل متداخل لكي يتشرب الخليط الماء و يصبح مزيج واحد. عند التأكد من خلط المزيج بشكل كامل وأصبح متداخل كليا بكل المكونات الموضوعة وأصبحت عجينة لينة من الخلط ، ستتركيه فترة زمنية بمقدار ساعة لتتمكن تلك العجينة من الاختمار. اثناء تخمير العجينة يجب عليك تغطية طبق العجينة بشيء يمنع تسرب الهواء نهائيا لتتمكن العجينة من الاختمار ويمكن تغطيتها بقماش بدون فتحات او بمساحة من النايلون اللاصق الشفاف لمنع تسرب الهواء. عند مرور ما يعادل ساعة تقريبا قومي برفع الغطاء عن طبق خميرة عجينة القطايف والتأكد من ظهور فقاقيع على سطح العجينة وبالتالي تكون قد اختمرت بنجاح والخطوة الأولى هي تحضير خطوات تسوية القطايف. احضري مقلاة للطهي وضعي بها كمية بسيطة من الزيت لكي تمنع التصاق العجينة و المقلاة ، ثم قومي بتقطيع العجينة علي هيئة أقراص دائرية وضعي كمية داخل المقلاة حسب ما تسيع مساحة المقلاة فقط بحيث كل قرص بجانب الأخرى وليس متداخلين ببعض. بعد وضع أقراص عجينة القطايف داخل المقلاة انتظري قليلا حتى تبدأ العجينة في السواء وتحولها إلى اللون الأحمر و تلاحظين ظهور بعض الفقاقيع على قرص العجينة من السطح الظاهر قرص القطايف. وفي النهاية اخرجي أقراص القطايف التي استوت بشكل كامل خارج المقالة حتي تقومي بتجهيز الحشو الخاص بالقطايف.

احضري كل من هذه المكونات ( لبن شمنيت ، جوزهند أو عين جمل ، لوز ، وقرفة).

أيضا هناك عدة طرق اخري للحشو كمثال يمكنك حشو القطايف بالمكسرات بمختلف أنواعها من الفستق الحلبي والقشدة ، حسب الرغبة والذوق الشخصي.

تحضير حشوة القطايف :

وهنا قد انتهينا من مقالنا الذي تحدثنا فيه عن افضل طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بمناسبة رمضان وتقديمها في تعتبر من ضمن اكلات سهلة و سريعة لفطور رمضان 2021 نتمنى في نهاية المقال أن تكون نالت أعجباكم وحقق الهدف منها وتتمكنون من تحضير القطايف في رمضان 2021 والحصول علي طعامًا هنيئًا وصحيًا.