طريقة عمل البطاطس البانيه بالمقادير والخطوات

نقدم طريقة عمل البطاطس البانيه ، حيث أن البطاطس من الأصناف الجانبية التي يفضلها البعض نظرًا لمذاقها الشهي، كما أنها تمنح المائدة طابع مختلف، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة ومتنوعة على حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطس البانيه

البطاطس البانيه من أشهى الأصناف التي يمكن تقديمها على السفرة كنوع من المقبلات اللذيذة، وفيما يلي طريقة التحضير والمقادير بالتفاصيل:

كيلو من البطاطس.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الكسبرة الجافة.

قليل من الكمون الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن.

نصف ملعقة من البصل البودرة.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

فيجيتار.

2 حبة بيض.

3 ملاعق بقسماط ناعم.

زيت غزير للقلي.

تقشير البطاطس ثم سلقها في الماء المغلي لمدة خمس دقائق لتصبح نصف سوى. مزج جميع المكونات في وعاء عميق. هرس البطاطس جيدًا وتشكيلها على هيئة كرات متوسطة الحجم. وضع كرت البطاطس في البيض المربوب جيدًا، ثم غمسها في مزيج الدقيق والتوابل والمكونات الأخرى. يتم خلط البقسماط مع الفيجيتار، وغمس البطاطس في المزيج. قلي كرات البطاطس البانيه في زيت ساخن غزير حتى تأخذ اللون الذهبي من كافة الجوانب. يتم تقديمها كطبق جانبي على السفرة، ويمكن تزيينها بقليل من البقدونس.

المقاديرطريقة الطهيطريقة عمل البطاطس الفريسكاس

يوجد طريقة أخرى لعمل البطاطس تُعرف باسم بطاطس فريسكاس، وفيما يلي الطريقة والمقادير:

ثلاث حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملح طعام حسب الرغبة.

رشة كمون.

كسبرة ناشفة.

خمس ملاعق من الدقيق.

كوب من الحليب.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

بقسماط وفيجيتار.

زيت للقلي.

سلق البطاطس نصف سلق بعد التقشير. خلط كافة المكونات معًا في وعاء. في وعاء آخر، يتم خلط البقسماط والفيجيتار. هرس البطاطس بالشركة جيدًا وتشكيل كرات صغيرة. غمس الكرات في خلطة الدقيق والبهارات، ثم غمسها في الفيجيتار. قلي البطاطس في زيت غزير.

المكوناتالطريقةطريقة عمل البطاطس البانيه بالجبن الموتزريلا

يمكن إضافة الجبن إلى البطاطس لعمل نوع مختلف على السفرة، والذي يتميز بالمذاق الشهي اللذيذ، وفيما يلي الطريقة والمقادير:

بطاطس.

نصف ملعقة ملح طعام.

قليل من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من الجبن الموتزريلا.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الكسبرة الجافة.

رشة كمون.

كوب من اللبن.

فيجيتار وبقسماط.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

زيت لتحمير البطاطس.

تقشير البطاطس وسلقها في ماء مغلي لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق. خلط الدقيق مع باقي المكونات في وعاء عميق. في وعاء آخر يتم مزج البقسماط مع الفيجيتار. هرس البطاطس جيدًا وتشكيلها مع حشوها بكمية من الجبن الموتزريلا وغلقها جيدًا. غمس كرات البطاطس بالجبن في الدقيق والتوابل، ثم غمسها في الفيجيتار من جميع الجوانب. قلي كرات البطاطس في الزيت.

المكوناتالطريقةبطاطس بانيه صيامي

يمكن تحضير البطاطس البانيه بالطريقة الصيامي حتى تناسب الإخوة الأقباط، وفيما يلي الطريقة بالخطوات:

بطاطس.

نصف ملعقة من الفلفل.

ملح طعام.

ربع ملعقة من الكسبرة الجافة.

كمون ناعم.

نصف كوب من الدقيق.

كوب من حليب جوز الهند.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بقسماط ناعم.

فيجيتار.

زيت غزير.

يتم سلق البطاطس نصف سلقة. خلط الدقيق مع باقي المكونات. خلط الفيجيتار مع القسماط. هرس البطاطس بالشوكة وتشكيلها على هيئة كرات. غمس الكرات في الدقيق ثم الفيجيتار.

المقاديرخطوات التحضير

قلي البطاطس في الزيت حتى يتحول لونها إلى الذهبي.