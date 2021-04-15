أفكار صواني رمضانية شهية وجديدة لأسرتك

أفكار صواني رمضانية جديدة، يحتاج شهر رمضان لمجهود كبير منا في تحضير الطعام بشكل يومي فإن الصيام يتطلب أنواع طعام عديدة وجديدة طوال الثلاثون يومًا وتنفذ أفكار الكثير منا في شهر رمضان لهذا نقدم لكم مجموعة من الأفكار الجديدة لتحضير صواني طعام جديدة لشهر رمضان ويمكن تحضيرها في العزومات كذلك.

صينية الدجاج مع الخضروات

هناك العديد من الأكلات الرمضانية التي تناسب العزومات والعائلة فقط كذلك وأفضل تلك الأكلات هي أكلات الصواني:

دجاجة واحدة مقطعة 4.

2 حبة بطاطس.

5 فصوص ثوم تكون مهروسة.

2 حبة باذنجان.

حبة واحدة جزر.

نصف كوب كاتشب طازج.

حبة واحدة فلفل أخضر.

عصير ليمونة واحدة وبشر الليمونة.

ملعقة إكليل الجبل كبيرة.

2 ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة واحدة بابريكا صغيرة.

½ ملعقة فلفل أسمر.

ملعقة واحدة توابل دجاج.

نقطع الخضروات أولًا بشكل طولي أو دائري ومن ثم نقلي البطاطس والباذنجان في الزيت نصف قلية.

نجهز التتبيلة فنضع عصير الليمون وبشر الليمون والصلصة والملح وتوابل الدجاج في طبق واحد ونخلط.

نحضر صينية الفرن ونرص بها الخضروات المقلية والطازجة.

نضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتبلها جيدًا ومن ثم نضعها مع الخضروات.

ونضع الصينية في الفرن المجهز على حرارة 180 حتى ينضج.

كيلو جرام لحم مقطع.

كيلو جرام فاصوليا خضراء.

2 ملعقة حجمها كبير كزبرة خضراء مفرومة.

8 ملاعق صلصة طماطم.

2 ملعقة حجمها كبير زيت نباتي.

4 فصوص ثوم يكون مهروس.

بصلة كبيرة تقطع 4.

2 ورقة لورا.

5 حبات هيل.

ملعقة ملح طعام كبيرة.

عود قرفة واحد.

في قدر عميق نضع قطع اللحم ونضيف الماء ويوضع القدر على النار لينضج اللحم.

عندما تظهر الرغوة نزيلها لنضع التوابل والبهارات وتترك على اللحم حتى ينضج.

ومن ثم عندما ينضج اللحم نقوم بتصفية المرقة ونضع بها الفاصوليا لكي تغلي في الماء وتنضج.

نضيف صلصة الطماطم واللحم للفاصولياء ونقلبهم سويًا.

وفي مقلاة صغيرة نضع الزيت والثوم وعندما يذبل نضع الكزبرة ونقلب ومن ثم يضاف للحم والفاصولياء.

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