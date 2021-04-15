وصفة البط بورق العنب لعزومات شهر رمضان

وصفة البط بورق العنب، تزداد العزومات بين العائلات في شهر رمضان الكريم ونحتاج في تلك العزومات إلى تقديم أفضل الوصفات وأفضل الخبرات في مطبخنا لكي ينال الطعام إعجاب جميع المتواجدين من الصغير حتى الكبير ومن الوصفات الرمضانية للعزومات هي أكلة البط بورق العنب حيث أن لورق العنب الكثير من المحبين وخاصةً مع البط. مكونات وصفة البط بورق العنب مقادير سلق البط: مكونات وصفة البط بورق العنب مقادير سلق البط: المقادير تُزاد أو تُنقص حسب الرغبة وحسب حجم البط: بطة واحدة كاملة.

قرفة: عود واحد كامل.

ثوم: 4 فصوص مهروسة.

جزر: حسب الرغبة.

مستكة: ربع ملعقة حجمها صغير.

زعتر جاف: نصف ملعقة حجمها كبير.

قرنفل: ربع ملعقة حجمها صغير.

كرات: عودان.

كرفس: عود واحد.

فلفل أسمر: نصف ملعقة حجمها صغير.

روزماري فريش: ملعقة حجمها صغير.

طماطم: حبتان حجم متوسط. مقادير تجهيز ورق العنب ورق عنب: كمية حسب الحاجة ويكون مسلوق.

بصل: حبة كبيرة الحجم تكون مفرومة.

ثوم: 3 فصوص كاملة.

أرز: حسب الرغبة.

صلصة طماطم: 3 أو 4 ملاعق حجمها كبير.

طماطم: 2 حبة كبيرة الحجم.

دبس رمان: حسب الرغبة.

بقدونس وشبت وكزبرة حسب الحاجة.

حبيبات فلفل أسود: نصف ملعقة حجمها صغير.

ملح خشن: نصف ملعقة حجمها صغير. مقادير صوص البط بورق العنب مقادير تجهيز ورق العنبمقادير صوص البط بورق العنب المقادير تُعد حسب الحاجة: زيت نباتي.

ملح أبيض خشن.

عسل أبيض طازج.

فلفل أسمر. مكونات تسوية البط عصير ليمون: حسب الحاجة.

ماء سلق البط.

ملعقة طعام من دبس الرمان.

ثوم: فصان كبيران.

أوراق من النعناع الطازج. خطوات تحضير البط بورق العنب نبدأ بوضع البط في مقدار من الماء المغلي لتسوية البط وأثناء ذلك نضيف عصير الليمون ودبس الرمان وأوراق النعناع والثوم.

نخلط مكونات التسوية مع البط مرة واحدة ويترك على النار حتى يصبح ناضجًا.

ومن ثم في تلك الفترة نجهز ورق العنب فنضع الأرز في وعاء عميق ومعه كل خلطة تتبيلة ورق العنب من دبس الرمان والبصل والثوم وعصير الليمون وصلصة الطماطم.

وبعد نقوم بحشو ورق العنب ولفه ويوضع في مقدار نصف ماء سلق البط.

ومن ثم نحشي البط بورق العنب.

أما عن الصوص فنضع المكونات المجهزة في كيس حراري نظيف ونضع المتبقي من ورق العنب مع البط به.

ونضع الكيس بصينية ماء وتوضع في الفرن للتسوية وعندما يجف الماء نزيده. مكونات تسوية البطخطوات تحضير البط بورق العنب الوسوم

وصفة البط بورق العنب، تزداد العزومات بين العائلات في شهر رمضان الكريم ونحتاج في تلك العزومات إلى تقديم أفضل الوصفات وأفضل الخبرات في مطبخنا لكي ينال الطعام إعجاب جميع المتواجدين من الصغير حتى الكبير ومن الوصفات الرمضانية للعزومات هي أكلة البط بورق العنب حيث أن لورق العنب الكثير من المحبين وخاصةً مع البط. مكونات وصفة البط بورق العنب مقادير سلق البط: مكونات وصفة البط بورق العنب مقادير سلق البط: المقادير تُزاد أو تُنقص حسب الرغبة وحسب حجم البط: بطة واحدة كاملة.

قرفة: عود واحد كامل.

ثوم: 4 فصوص مهروسة.

جزر: حسب الرغبة.

مستكة: ربع ملعقة حجمها صغير.

زعتر جاف: نصف ملعقة حجمها كبير.

قرنفل: ربع ملعقة حجمها صغير.

كرات: عودان.

كرفس: عود واحد.

فلفل أسمر: نصف ملعقة حجمها صغير.

روزماري فريش: ملعقة حجمها صغير.

طماطم: حبتان حجم متوسط. مقادير تجهيز ورق العنب ورق عنب: كمية حسب الحاجة ويكون مسلوق.

بصل: حبة كبيرة الحجم تكون مفرومة.

ثوم: 3 فصوص كاملة.

أرز: حسب الرغبة.

صلصة طماطم: 3 أو 4 ملاعق حجمها كبير.

طماطم: 2 حبة كبيرة الحجم.

دبس رمان: حسب الرغبة.

بقدونس وشبت وكزبرة حسب الحاجة.

حبيبات فلفل أسود: نصف ملعقة حجمها صغير.

ملح خشن: نصف ملعقة حجمها صغير. مقادير صوص البط بورق العنب مقادير تجهيز ورق العنبمقادير صوص البط بورق العنب المقادير تُعد حسب الحاجة: زيت نباتي.

ملح أبيض خشن.

عسل أبيض طازج.

فلفل أسمر. مكونات تسوية البط عصير ليمون: حسب الحاجة.

ماء سلق البط.

ملعقة طعام من دبس الرمان.

ثوم: فصان كبيران.

أوراق من النعناع الطازج. خطوات تحضير البط بورق العنب نبدأ بوضع البط في مقدار من الماء المغلي لتسوية البط وأثناء ذلك نضيف عصير الليمون ودبس الرمان وأوراق النعناع والثوم.

نخلط مكونات التسوية مع البط مرة واحدة ويترك على النار حتى يصبح ناضجًا.

ومن ثم في تلك الفترة نجهز ورق العنب فنضع الأرز في وعاء عميق ومعه كل خلطة تتبيلة ورق العنب من دبس الرمان والبصل والثوم وعصير الليمون وصلصة الطماطم.

وبعد نقوم بحشو ورق العنب ولفه ويوضع في مقدار نصف ماء سلق البط.

ومن ثم نحشي البط بورق العنب.

أما عن الصوص فنضع المكونات المجهزة في كيس حراري نظيف ونضع المتبقي من ورق العنب مع البط به.

ونضع الكيس بصينية ماء وتوضع في الفرن للتسوية وعندما يجف الماء نزيده. مكونات تسوية البطخطوات تحضير البط بورق العنب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة البط بورق العنب لعزومات شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.