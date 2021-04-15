رجيم لانقاص الوزن في رمضان بدون حرمان.. هتأكل ماتشتهى نفسك

رجيم لانقاص الوزن في رمضان بدون حرمان أهم مايحرص عليه مرضى السمنة والذين يعانون من وزن زائد لاسيما أن مع قدوم شهر رمضان الكريم تتنوع سفرة الفطار والسحور ويكثر تناول الحلويات مما يؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان، ولكن على العكس صحيح بالصيام له فوائد صحية بشرط مراعاة تنظيم النظام الغذائي في رمضان بما يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون، لذا يبحث الكثيرون عن رجيم لانقاص الوزن في رمضان بدون حرمان.

رجيم لانقاص الوزن في رمضان

يعاني العديد في شهر رمضان من الدوخة والجفاف والصداع نتيجة عدم حصول الجسم على القدر الكافي من الفيتامينات والمعادي، وربما يرجع ذلك إلى عدم حصول على طعام صحي والمقصود بالصحى هنا الكيف وليس الكم، لذا أجمع خبراء التغذية على بعد النماذج لوجبات صحة تصلح أن تكون رجيم صحى لانقاص الوزن في رمضان دون أضرار.

وجبات فطار رمضان للرجيم

نقدم نماذج وجبات فطار رمضان للرجيم بأكثر من نوع لتناسب احتياجات كافة الطبقات وفي الوقت ذاته قائمة على نظام غذائى صحي في رمضان

نموذج 1

طبق سلطة خضار.

طبق شربة قليلة الدسم.

نصف فرخة مشوية.

ثمرة فاكهة أو قطعة حلوة بسيطة.

نموذج 2

قطعة لحم.

3 ملاعق أرز.

خضروات مشوية.

عصير طبيعي.

نموذج 3

ربع فرخة مشوية أو مسلوق

طبق سلطة.

ربع رغيف عيش

علبة زبادي فقط أو نصف رغيف عيش بلدي مع فول قليل الدسم أو جبن قليلة الدسم أو بيض مسلوق.

تقسيم الوجبات إلى 3 بدلاً من أثنين “تناول العصير أوشربة – بعد صلاة التراويح الوجبة الرئيسية – السحور).

تأخير السحور حتى لاتشعر بالجوع أو العطش.

ممارسة الرياضة بعد الفطار لمدة نصف ساعة.

شرب من 6 :8 أكواب مياه من الفطار للسحور.

الإكثار من تناول السلطة.

تجنب النوم بعد الفطار بشكل مباشر حتى لايقل معد الحرق في الجسم.

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