طريقة الكنافة النابلسية منال العالم بالجبنة والقشطة الكنافة الحمراء بالفيديو

طريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، واحدة من طرق عمل الكنافة الحمراء أو الكنافة النابلسية، كما تشتهر بيننا في الوطن العربي، والكنافة على وجه العموم، واحدة من أشهر الحلى الشرقي، الذي يتم إعداده وربطه دائمًا، بشهر رمضان المبارك، فهي تناسب الوقت عقب الإفطار، والجلوس لتناول المشروبات الساخنة، إلى جوار تناول قطعة من الكنافة، والتي يتم إعدادها بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل كنافة بالجبنة اللبنانية، و طريقة عمل الكنافة النابلسية فاطمه ابو حاتي، وطريقة عمل الكنافة بالجبنة والقشطة، و طريقة عمل كنافة بالجبنة البيضاء، وطريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا، وطريقة كنافة المقلاة بالبطاطس، ولها الكثير والكثير من الطرق، أشهرها طريقة الكنافة بالمكسرات، التي تربينا عليها ليصعد منذ سنوات، عددًا من الطرق الأخرى للتجديد، وكان السبب في ظهور تلك الطرق، قدوم شهر رمضان المبارك، في فصل الصيف، فبدأ أصحاب محلات الحلوى الشرقية، في استغلال الفواكه الموجودة في هذا الفصل، مثل المانجو عهلى يسبل المثال، وظهرت في هذا الوقت طريقة عمل الكنافة بالمانجو، والتي حازت على الكثير من الإعجاب لمحبيها وعشاقها.طريقة الكنافة بالجبنة والقشطة
- نصف كيلو كنافة.
- كوبان من الجبنة النابلسية أو العكاوي.
- عبوة قشطة جاهزة.
- ربع جبنة موزاريلا بملح قليل.
- ربع قالب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- شيرة أو قطر وسوف تحتاجين لإعدادها؛ كوب وربع مياه + كوب سكر.
- قليل من الفستق الحلبي للتزيين.
- كيس فانيليا واحد.
- حبة هيل واحدة.
- ربع ملعقة من ملح الليمون.
- باستخدام محضر الطعام، قومي بفرم الكنافة أولا، حتى تتحول إلى أجزاء ناعمة أو نصف ناعمة.
- أذيبي الزبدة في المقلاة، ثم ضعيها على الكنافة، وقومي بعد ذلك بفرك الكنافة والزبدة معًا بيديك.
- في صحن واسع وكبير الحجم، اهني الصحن بالزبدة، ثم قومي بإذافة الكنافة، واضغطي عليها بيديك، واكبسيها جيدًا.
- أضيفي طبقة من الجبنة أولا فوق الكنافة، ثم أضيفي طبقة القشطة كاملة فوق الجبنة.
- أضيفي جبنة الموزاريلا إلى طبقات البجنة والقشطة، بحيث تكون موزعة بالتساوي داخل الكنافة.
- أضيفي طبقة جديدة من الكنافة، فوق طبقات الجبن، واحرصي على تسويتها وفردها بالتساوي من الأعلى.
- يمكنك إضافة طبقات أخرى من الجبنة والقشطة والموزاريلا، فوق الكنافة واحرصي دائمًا أن تكون الطبقة العلوية من الكنافة بالطبع.
- في فرن ساخن مسبقًا، ضعي الكنافة عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق على الرفين، العلوي والسفلي، وابدئي بالرف السفلي أولا.
- جهزي الشيرة في هذه الفترة، وذلك بوضع السكر والمياه والفانيليا والهيل معًا، واضربيهم بالمضرب اليدوي جيدًا، ثم ضعيهم على نار هادئة حتى الغليان.
- بعد أن يبدأ القطر في الغليان، أضيفي إليه ملح الليمون، واتركيه يغلي ثانية لسبع دقائق على الأقل، قبل رفعه عن النار.
- بعد أن تنضج الكنافة، وتحصل على طبقة ذهبية من الأعلى، أخرجيها واتركيها تبرد، ثم أضيفي إليها الشيرة المجهزة مسبقًا.
- زيني الكنافة بالفستق الحلبي، أو أضيفي أية مكسرات تحبينها.
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طريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، واحدة من طرق عمل الكنافة الحمراء أو الكنافة النابلسية، كما تشتهر بيننا في الوطن العربي، والكنافة على وجه العموم، واحدة من أشهر الحلى الشرقي، الذي يتم إعداده وربطه دائمًا، بشهر رمضان المبارك، فهي تناسب الوقت عقب الإفطار، والجلوس لتناول المشروبات الساخنة، إلى جوار تناول قطعة من الكنافة، والتي يتم إعدادها بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل كنافة بالجبنة اللبنانية، و طريقة عمل الكنافة النابلسية فاطمه ابو حاتي، وطريقة عمل الكنافة بالجبنة والقشطة، و طريقة عمل كنافة بالجبنة البيضاء، وطريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا، وطريقة كنافة المقلاة بالبطاطس، ولها الكثير والكثير من الطرق، أشهرها طريقة الكنافة بالمكسرات، التي تربينا عليها ليصعد منذ سنوات، عددًا من الطرق الأخرى للتجديد، وكان السبب في ظهور تلك الطرق، قدوم شهر رمضان المبارك، في فصل الصيف، فبدأ أصحاب محلات الحلوى الشرقية، في استغلال الفواكه الموجودة في هذا الفصل، مثل المانجو عهلى يسبل المثال، وظهرت في هذا الوقت طريقة عمل الكنافة بالمانجو، والتي حازت على الكثير من الإعجاب لمحبيها وعشاقها.طريقة الكنافة بالجبنة والقشطة
- نصف كيلو كنافة.
- كوبان من الجبنة النابلسية أو العكاوي.
- عبوة قشطة جاهزة.
- ربع جبنة موزاريلا بملح قليل.
- ربع قالب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- شيرة أو قطر وسوف تحتاجين لإعدادها؛ كوب وربع مياه + كوب سكر.
- قليل من الفستق الحلبي للتزيين.
- كيس فانيليا واحد.
- حبة هيل واحدة.
- ربع ملعقة من ملح الليمون.
- باستخدام محضر الطعام، قومي بفرم الكنافة أولا، حتى تتحول إلى أجزاء ناعمة أو نصف ناعمة.
- أذيبي الزبدة في المقلاة، ثم ضعيها على الكنافة، وقومي بعد ذلك بفرك الكنافة والزبدة معًا بيديك.
- في صحن واسع وكبير الحجم، اهني الصحن بالزبدة، ثم قومي بإذافة الكنافة، واضغطي عليها بيديك، واكبسيها جيدًا.
- أضيفي طبقة من الجبنة أولا فوق الكنافة، ثم أضيفي طبقة القشطة كاملة فوق الجبنة.
- أضيفي جبنة الموزاريلا إلى طبقات البجنة والقشطة، بحيث تكون موزعة بالتساوي داخل الكنافة.
- أضيفي طبقة جديدة من الكنافة، فوق طبقات الجبن، واحرصي على تسويتها وفردها بالتساوي من الأعلى.
- يمكنك إضافة طبقات أخرى من الجبنة والقشطة والموزاريلا، فوق الكنافة واحرصي دائمًا أن تكون الطبقة العلوية من الكنافة بالطبع.
- في فرن ساخن مسبقًا، ضعي الكنافة عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق على الرفين، العلوي والسفلي، وابدئي بالرف السفلي أولا.
- جهزي الشيرة في هذه الفترة، وذلك بوضع السكر والمياه والفانيليا والهيل معًا، واضربيهم بالمضرب اليدوي جيدًا، ثم ضعيهم على نار هادئة حتى الغليان.
- بعد أن يبدأ القطر في الغليان، أضيفي إليه ملح الليمون، واتركيه يغلي ثانية لسبع دقائق على الأقل، قبل رفعه عن النار.
- بعد أن تنضج الكنافة، وتحصل على طبقة ذهبية من الأعلى، أخرجيها واتركيها تبرد، ثم أضيفي إليها الشيرة المجهزة مسبقًا.
- زيني الكنافة بالفستق الحلبي، أو أضيفي أية مكسرات تحبينها.
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