طريقة الكنافة النابلسية منال العالم بالجبنة والقشطة الكنافة الحمراء بالفيديو

طريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، واحدة من طرق عمل الكنافة الحمراء أو الكنافة النابلسية، كما تشتهر بيننا في الوطن العربي، والكنافة على وجه العموم، واحدة من أشهر الحلى الشرقي، الذي يتم إعداده وربطه دائمًا، بشهر رمضان المبارك، فهي تناسب الوقت عقب الإفطار، والجلوس لتناول المشروبات الساخنة، إلى جوار تناول قطعة من الكنافة، والتي يتم إعدادها بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل كنافة بالجبنة اللبنانية، و طريقة عمل الكنافة النابلسية فاطمه ابو حاتي، وطريقة عمل الكنافة بالجبنة والقشطة، و طريقة عمل كنافة بالجبنة البيضاء، وطريقة الكنافة النابلسية بالموزاريلا، وطريقة كنافة المقلاة بالبطاطس، ولها الكثير والكثير من الطرق، أشهرها طريقة الكنافة بالمكسرات، التي تربينا عليها ليصعد منذ سنوات، عددًا من الطرق الأخرى للتجديد، وكان السبب في ظهور تلك الطرق، قدوم شهر رمضان المبارك، في فصل الصيف، فبدأ أصحاب محلات الحلوى الشرقية، في استغلال الفواكه الموجودة في هذا الفصل، مثل المانجو عهلى يسبل المثال، وظهرت في هذا الوقت طريقة عمل الكنافة بالمانجو، والتي حازت على الكثير من الإعجاب لمحبيها وعشاقها.

نصف كيلو كنافة.

كوبان من الجبنة النابلسية أو العكاوي.

عبوة قشطة جاهزة.

ربع جبنة موزاريلا بملح قليل.

ربع قالب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

شيرة أو قطر وسوف تحتاجين لإعدادها؛ كوب وربع مياه + كوب سكر.

قليل من الفستق الحلبي للتزيين.

كيس فانيليا واحد.

حبة هيل واحدة.

ربع ملعقة من ملح الليمون.