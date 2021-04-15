طريقة ناجحة جدا لعمل القطايف البيتي من البداية بأشهى طعم

في ظل هذه الأيام نلاحظ أن الجميع مشغولون في تجهيزات شهر رمضان المبارك ونحن على يقين أن هذا الشهر لا يحلو دون طبق الحلويات بعد تناول وجبة الإفطار، وبالأخص طبق القطايف فالجميع يقومون بشراء القطايف جاهزة من المحلات، ولكن في ظل هذه الظروف مع انتشار الأوبئة والفيروسات والأمراض فنلاحظ أن الجميع يخافون من شراء أي مأكولات من خارج المنزل، لذا قدمنا لكم طريقة عمل القطايف في المنزل بكل سهولة مثل الجاهزة بل أطعم وأفضل بمراحل فتعالوا معنا لنتعرف عليها.

مكونات عمل القطايف:

لكي نقوم بتحضير القطايف في المنزل فمن الممكن شراء عجينة القطايف جاهزة أو تحضيرها في المنزل، ولكي نقوم بتحضير القطايف سوف نحتاج إلى مكونات لحشو القطايف ألا وهي:

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

عدد ثلاث ملاعق من الزبيب، مع خمية ملاعق من الفول السوداني.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

أما بالنسبة لمكونات شربات القطايف سوف نحتاج إلى:

إحضار عدد ملعقتين من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.

إحضار حوالي كوب من الماء.

نحضر كوبين من السكر، مع عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير القطايف في المنزل:

لكي نقوم بتحضير القطايف في المنزل يجب علينا أولا تحضير الشربات وذلك من خلال:

احضار إناء وواسع ونضع فيه السكر والماء وعصير الليمون ونقلبهم حتى تمام الذوبان. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار، ونتركه يغلي مع مراعاة عدم تقليبه وتحريكه الإناء من آن لآخر، ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق أو أكثر بقليل. نقوم بوضع عسل الجلوكوز ونقلبه ونطفئ النار، ونتركه يبرد نهائياً.

أولا خلط الفول السوداني مع السكر مع القرفة مع الزبيت ونقليبهم جيداً. ثم بعد ذلك نضع كمية من هذه الحشوة في منتصف عجينة القطايف، ونغلق أطرافها بإحكام ونكرر هذه الخطوة لحين الإنتهاء من الكمية المتاحة إليكي. ثم نقوم بإحضار مقلاة ونضع فيها كمية غزيرة من الزيت، ونضعها على النار تسخن. الآن نقوم بوضع القطايف ونتركها في الزيت لحين حصولها على اللون الذهبي من أسفل وأعلى. ثم بعد ذلك نقوم بنشل القطايف من الزيت وتصفيتها نهائيا من أي زيوت، ووضعها في الشربات البارد ونصفيها من الشربات عن طريق استعمال مصفاة، ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.

نقوم بتحضير حشوة القطايف عن طريق:

يجب أن تعلم جيدا أن القطايف لها العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان لما تحتويه من زبيب وجوز هند وفول سوداني، كما تحتوي ايضا على قطر الشربات الذي يمد الجسم بالطاقة المفيده له وتجعله فى حالة نشاط وحيوية.