طبخات رمضان سريعة مع المقادير.. حضر فطار رمضان 2021 في نصف ساعة       

طبخات رمضان سريعة مع المقادير يرغب الحصول عليها الكثير من السيدات لاسيما العاملات فليس لديهم الوقت لتحضير سفرة مليئة بالأطعمة في رمضان، فيبحثون عن أكلات رمضان 2021 سريعة التحضير وسهلة، ولكن يرغبن أن تكون أكلات شهية ومفضلة لأسرتهم، لذا نقدم أبرز طبخات رمضان سريعة مع المقادير التى يبحث عن طريقة تحضيرها الكثيرون في الأيام الحالية لإنجازها خلال ساعات الصيام.

طبخات رمضان سريعة مع المقادير

نقدم مجموعة من أكلات رمضان 2021 سهلة وسريعة في التحضير خلال ساعات الصيام دون مجهود فضلاً عن طعمها اللذيذ والمحبب لدى الكثير من الأسر في البلدان العربية، ولعل أبرزها الآتي:

طريقة كبسة باللحم الضاني

تعتبر كبسة اللحم الضاني من الأكلات الشهيرة ويفضل تناولها الكثيرون، وتعتبر وجبة رئيسية في رمضان فهى تحضر من خلا مكونات موجودة في مطبخ كل منزل عربي.

½ كيلو لحم ضاني.

½ كيلو أرز بسمتي.

توابل الكبسة “حبهان، فلفل أسود مطحون، كاري، كركم، القرفة”.

توابل اللحم من العطار

الفلفل الحلو (بابريكا).

ملعقة صلصة كبيرة.

بصلة.

جزر مقطع مكعبات.

فلفل أخضر.

2 ثمرة طماطم.

تقطيع اللحم مع الاحتفاظ بالعظم. تشويح اللحمة مع قليل من السمن. إضافة البصل المتقطع والصلصة والخضار والتوابل والاستمرار في التقليب. تترك على النار لمدة نصف ساعة. تشويح الأرز مع الزيت حتى يكتمل تسوية. يسوى الأرز بشربة اللحمة. في النهاية تقديم الأرز ومن أعلى اللحمة. وضع كزبرة ومسكرات للتزيين.

المقاديرطريقة عمل الكبسة باللحمةطريقة عمل شيش طاووق بصدور الدجاج

يفضل الكثير من الشباب تناول شيش طاووق الدجاج والذي يتم تحضيره من خلال التالي:

مقادير الشيش طاووق

½ كيلو دجاج مخلي

½ كوب زبادي.

طماطم.

جزر.

بصل.

كاري.

كركم.

بهارات.

الفلفل الأسود

بابريكا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة ليمون.

نصف كوب زبادي.

تقطيع الدجاج لمربعات صغيرة.

تحضير التتبيلة “اللبن الزبادي، الليمون، الخل، والملح، والفلفل الأسود، والملح وخلطهم جيدًا”.

وضع مربعات الدجاج مع محتوى وعاء التتبيلة عبر الأسياخ.

ترتيب أسياخ الشيش في صيني ودهنها زيت.

وضعها بالفرن حتى تنضج ويقدم ساخن.

طريقة عمل الشيش طاووقطريقة عمل بط بالبرتقال

لاتخلو سفرة رمضان في الأيام الأولي من البط لذا نقدم طريقة عمل بطة بالبرتقال بسهولة.

مقادير عمل بط بالبرتقال

بطة متوسطة.

ملح.

ملعقة كزبرة ناشفة.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

برتقالة مقسومة نصفين.

جزر.

كرفس.

روزماري.

زعتر.

بقدونس.

بصلتين.

مرقة دقائق

معلقتين خل.

⅓ كوب سكر ⅓ كوب عصير برتقال ملعقتين خل ⅛ ملعقة صغيرة ملح 4 ملاعق كبيرة مرق البط ملعقتين زبدة كبيرة ملعقة كبيرة دقيق ملعقة كبيرة بشر برتقال

خلط الملح مع الكزبرة والكمون والملح والفلفل على البط.

تقطيع البط جيدًا مع وضع البهارات من الداخل والخارج.

تقطيع البرتقال والبصلة ورصها حول البطة مع وضع الروزماري والزعتر والبقدونس.

عصر البرتقال المتبقي وإضافة الخل والمرقة.

توزيع الجزر والكرفس والبصل حول الصينية.

وضع الصيتية بالفرن لتشوى مدة ساعة ونصف.

كرملة السكر في طاسة على النار.

إضافة عصير البرتقال والخل والملح وتقليبها على النار.

تصفية مرقة البط من الخضروات ثم يغلي على النار.

مزج الزبدة مع الدقيق ثم الإضافة للمرقة واستمرار التقليب حتى المزج.

إضافة البرتقال إلى البشر حتى يصبح مزيج.

تقديم البطة مع الصلصة وتزيينها بالبرتقال.

مكونات صلصة البرتقالطريقة عمل بط البرتقالطريقة عمل الكنافة

أشهر حلويات رمضان هى طريقة عمل الكنافة بالمكسرات أو الكريمة وغيرها من الحشو المفضل للكثيرون.

كيلو كنافة.

كوب سمن كبير.

¼ كوب سكر أبيض

مكسرات.

قرفة حسب الرغبة.

2 كوب سكر كوب ماء عصير ليمونة كبيرة

دهن الصينية سمنة وتشغيل الفرن.

دهن الكنافة بالسمن وتقسيمها جزأين.

وضع الجزء الأول فى الصينية.

وضع الحشو حسب الرغبة.

وضع الجزء المتبقى من الكنافة ودهنها بالسمن.

تشغيل الفرن على حرارة 170 درجة وإضافتها حتى تنضج للون الذهبي.

تخرج من الفرن ويضاف إليها شربات الكنافة.

وضع الماء والسكر على النار.

فى مرحلة الغليان بإضافة عصير الليمون إليهما.

يترك الخليط حتى يصبح سميك.

مكونات عمل الكنافة:مكونات شربات الكنافةطريقة عمل الكنافةتحضير شربات الكنافة: