افكار فطور رمضان بخطوات بسيطة وسريعة

افكار فطور رمضان من الأمور الهامة التي يتم البحث عنها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتي من خلالها يمكن الحصول على اقتراحات لفطور رمضان بكل سهولة وإعداد قائمة إفطار رمضان يتم الاختيار من خلالها دون الحاجة إلى التفكير والبحث بشكل يومي عن وصفات فطور رمضان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على افكار فطور رمضان.

افكار فطور رمضان

افكار فطور رمضان تحتاج إليها كل أسرة كبيرة أو صغيرة لجعل سفرة الإفطار متميزة ومليئة بكل الخيرات وتجعل كل أفراد الأسرة يلتفون حولها، ومن أهم أفكار فطور رمضان ما يلي:

لحم مشوي على الفحم

يعتبر اللحم والدجاج المشويان على الفحم من أفضل الأكلات التي يفضلها الأشخاص ويمكن إعداد وجبة من اللحم المشوي من خلال:

كيلو من اللحم البقري أو الضأن.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

كمية من البقدونس.

حبة واحدة من البصل المفروم.

بهارات حسب الحاجة.

قطعة صغيرة من الدهن.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الحم إلى شرائح متساوية ومن ثم يتم إضافة التوابل المكونة من الملح والفلفل الأسود والبهارات والزيت والبصل وبعض البقدونس، ومن ثم توضع اللحمة بعد تتبيلها في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين، يتم بعد ذلك إحضار الاسياخ الخاصة بالشوي وتوزيع اللحم عليها ويتم وتوزيع قطعة الدهن بعد تقطيعها عليها وتوضع مباشرة على الفحم مع التقليب المستمر لحين النضج، وبعد ذلك يتم وضع اللحمة في طبق التقديم وتزيينها بالبقدونس المتبقي.

صدور الدجاج بالجبن

تعتبر صدور الدجاج من الوجبات المفضلة خاصة للأطفال فهي ذات طعم شهي ويمكن تجهيزها من خلال:

إحضار 3 صدور دجاج مخليه.

كمية مناسبة من الجبن.

عدد 2 بيضة كبيرة.

ملعقة واحدة من الزبدة.

كمية من رقائق الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

كمية من الفلفل الأسود والملح حسب الحاجة.

طريقة التحضير

يتم تقطيع صدور الدجاج بعد غسلها جيدًا إلى نصفين ومن ثم يتم إضافة الجبن والزبدة وبعض من الفلفل الأسود والملح إليها وتترك لبعض الوقت ومن ثم يتم غلق كل قطعة على حدي، يتم إزالة صفار البيض وخفق البياض جيدًا ويسكب على الصدور مباشرة، بعدها يتم غمس صدور الدجاج برقائق الذرة ويتم وضع الصدور بوعاء الفرن بعد دهنة بالزبدة وتوضع بالفرن لمدة تتراوح ما بين النصف ساعة إلى أربعون دقيقة، وتقدم ساخنة مع المكرونة أو الصوص الحار.