طريقة تحضير اللقيمات أو العوامة السعودي

اقدم لكم اليوم طريقة عمل اللقيمات أو العوامة السعودي يطلق عليها العديد من المسميات المختلفة تبعا لكل بلد و كما تسمى أيضا لقمة القاضي تعد من الحلويات الشرقية الأصيلة المفضلة لدي كل الأسر وهي عباره عن كرات صغيرة ذهبية اللون مغمسه في القطر المحلي مرشوش عليها الفستق الحلبي المفروم وجوز الهند هي من الحلويات الجميلة المقرمشه المشهية المفضلة لدي الكثير من الكبار والصغار ويكثر من تحضيرها في شهر رمضان المبارك كما أنها سهلة التحضير مكوناتها غير مكلفة متوفرة في كل منزل وسهلة على كل ربه منزل ولا تستغرق وقت ولا مجهود طويل في أعدادها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقدم لكم اليوم وصفة تحضير اللقيمات بطريقة سهلة هو كل ما عليك سيدتي اتباع المقادير بدقة حتى تحصلين على نتيجة مرضية و جيدة. طريقة عمل اللقيمات السعودي ومكوناتها طريقة عمل اللقيمات السعودي ومكوناتها المكونات.. 4 أكواب من الدقيق المتعدد الاستعمالات ومنخول.

4 ملاعق كبيرة من دقيق الذرة.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

6 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

3 أكواب من الماء.

زيت للقلي.

4 أكواب من القطر. تحضير القطر ومكوناته 4 أكواب من السكر.

5 أكواب من الماء.

نصف عصره ليمونه. طريقة تحضير القطر ضعي وعاء عميق نار متوسطة وضعي فيه السكر والماء وعصير الليمون. قلبي الخليط على النار جيدا حتى يغلي ثم ارفعيه ويترك جانبا ليبرد للاستخدام اللاحق. طريقة تحضير العوامة السعودي احضري وعاء عميق وضعي فيه كل من الدقيق والحليب ودقيق الذرة ثم ضيفي الخميرة والملح. ضيفي عليهم الماء على مراحل قومى بعملية العجن حتى تتكون لديك عجينة متماسكة القوام ولينة نوعا ما ليس بها أي تكتلات. ثم تترك جانبا للاستعمال بعد نصف ساعة حتى تختمر. ضعي مقلاة على أنار متوسطه بها زيت عميق ويترك حتى يسخن. ثم قومي بتقسيم العجينة بالملعقة غمسيها فى الزيت البارد ثم فى العجينة وشكلي كرات صغيرة بحجم حبة اللوز. ضعي الكرات في الزيت مع الاستمرار في التقليب حتى تنضج اللقيمات و تكتسب اللون الذهبي الجميل من جميع النواحي. ثم ضعيها مباشرة وهي ساخنة في القطر البارد حتى تتشرب منه. ثم أخرجيها القطر وضعيها في طبق التقديم المفضل لديكي وزينيها بالفستق الحلبي الموجود أو جوز الهند وصحة وهنا. طريقة تحضير العوامة السعودي الوسوم

اقدم لكم اليوم طريقة عمل اللقيمات أو العوامة السعودي يطلق عليها العديد من المسميات المختلفة تبعا لكل بلد و كما تسمى أيضا لقمة القاضي تعد من الحلويات الشرقية الأصيلة المفضلة لدي كل الأسر وهي عباره عن كرات صغيرة ذهبية اللون مغمسه في القطر المحلي مرشوش عليها الفستق الحلبي المفروم وجوز الهند هي من الحلويات الجميلة المقرمشه المشهية المفضلة لدي الكثير من الكبار والصغار ويكثر من تحضيرها في شهر رمضان المبارك كما أنها سهلة التحضير مكوناتها غير مكلفة متوفرة في كل منزل وسهلة على كل ربه منزل ولا تستغرق وقت ولا مجهود طويل في أعدادها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقدم لكم اليوم وصفة تحضير اللقيمات بطريقة سهلة هو كل ما عليك سيدتي اتباع المقادير بدقة حتى تحصلين على نتيجة مرضية و جيدة. طريقة عمل اللقيمات السعودي ومكوناتها طريقة عمل اللقيمات السعودي ومكوناتها المكونات.. 4 أكواب من الدقيق المتعدد الاستعمالات ومنخول.

4 ملاعق كبيرة من دقيق الذرة.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

6 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

3 أكواب من الماء.

زيت للقلي.

4 أكواب من القطر. تحضير القطر ومكوناته 4 أكواب من السكر.

5 أكواب من الماء.

نصف عصره ليمونه. طريقة تحضير القطر ضعي وعاء عميق نار متوسطة وضعي فيه السكر والماء وعصير الليمون. قلبي الخليط على النار جيدا حتى يغلي ثم ارفعيه ويترك جانبا ليبرد للاستخدام اللاحق. طريقة تحضير العوامة السعودي احضري وعاء عميق وضعي فيه كل من الدقيق والحليب ودقيق الذرة ثم ضيفي الخميرة والملح. ضيفي عليهم الماء على مراحل قومى بعملية العجن حتى تتكون لديك عجينة متماسكة القوام ولينة نوعا ما ليس بها أي تكتلات. ثم تترك جانبا للاستعمال بعد نصف ساعة حتى تختمر. ضعي مقلاة على أنار متوسطه بها زيت عميق ويترك حتى يسخن. ثم قومي بتقسيم العجينة بالملعقة غمسيها فى الزيت البارد ثم فى العجينة وشكلي كرات صغيرة بحجم حبة اللوز. ضعي الكرات في الزيت مع الاستمرار في التقليب حتى تنضج اللقيمات و تكتسب اللون الذهبي الجميل من جميع النواحي. ثم ضعيها مباشرة وهي ساخنة في القطر البارد حتى تتشرب منه. ثم أخرجيها القطر وضعيها في طبق التقديم المفضل لديكي وزينيها بالفستق الحلبي الموجود أو جوز الهند وصحة وهنا. طريقة تحضير العوامة السعودي

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