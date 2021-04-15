طريقة عمل الكبسة السعودية بالدجاج في المنزل بمذاق شهي

طريقة إعداد الكبسة بالدجاج، تعد الكبسة من الوجبات الشهية التي يكثر إعدادها في بلاد الخليج، والمملكة، والتي يكون فيها الأرز البسمتي هو المكون الرئيسي، بالإضافة إلى الدجاج، أو اللحم على حسب الرغبة، كما أن البعض يفضل إضافة الزبيب والمكسرات إليها، وتتميز الكبسة بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على الكوليسترول والكربوهيدرات والدهون، وسنتعرف سوياً من خلال مقال اليوم على طريقة تحضير الكبسة السعودي بسهولة وخطوات سهلة للغاية.

أسرار تحضير الكبسة الأصلية

يجب عند تجهيز الكبسة السعودي باللحمة أو الدجاج يتم تجهيز البهارات الأساسية لأنها تعطي مذاق شهي ولذيذ عند تجهيز الكبسة وبالتالي يمكنك الحصول عليها جاهزة من عند العطار، وينبغي أن تحتوي على أعواد القرفة والليمون المجفف، عند تشويح الكبسة في البصل يجب اضافة الزيت يمكن اضافة الزبدة والبصل ثم نضع اللحم أو الدجاج ثم يتم وضع جميع لها جميع التوابل.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج

المكونات: دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى 4 قطع، نصف كيلو أرز بسمتي، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، نصف ملعقة كبيرة كمون، نصف ملعقة كبيرة ملح، 2 ملعقة زيت، بصلة مفرومة ناعمة، 2 ثمرة طماطم مبشورة، 2 ملعقة صلصة طماطم، 4 فصوص ثوم مفروم، 5 حبات قرنفل، عود قرفة، قرن فلفل حار.

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طريقة تحضير كبسة الدجاج

المكونات: نقوم بغسل الأرز جيداً، ويوضع في كمية مناسبة من الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة، ونقوم بغسل الدجاج جيداً بالماء والخل بعد تقطيعه، في وعاء على النار نقوم بوضع الزيت حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل، ويترك حتى يصبح لونه ذهبي، ونقوم بإضافة الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونه.

نقوم بإضافة البهارات، والطماطم المبشورة، وصلصة الطماطم مع تقليبهم جميعاً ، ويترك حتى يغلي، ونقوم بإضافة كمية من الماء تغطي الدجاج.

يترك الدجاج على النار لمدة 50 دقيقة حتى تنضج، ثم نقوم بتصفيتها من المرق، وتوضع في صينية مدهونة بالزبدة ونقوم بدهان الدجاج بالزيت والبابريكا، وتوضع في الفرن حتى يحمر لونها.

يتم وضع الأرز في المرقة بعد تصفيته مع مراعاة أن يقوم الماء بتغطية الأرز مسافة 1 سنتيمتر، ويترك حتى ينضج، ثم نقوم بوضع الأرز والدجاج في طبق التقديم مع تزيينه بالمكسرات، وبالهنا والشفا.

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طريقة أخرى لعمل كبسة الدجاج السعودي

مكونات تحضير كبسة الدجاج دجاجة مقطعة إلى أربعة قطعة ونصف كوب من الزيت بصل مفرومة وملعقة من الثوم و2 ملعقة صلصة طماطم ونصف ملعقة ملح و قرن فلفل حار وقرنفل وملعقة كمون صغيرة وملعقة كزبرة ناشفة ومكعب مرق الدجاج.

تجهيز كبسة الدجاج السعودي

قومي بوضع وعاء على الله و ضاع في قليل من الزيت، ويضاف إليه البصل المفرومة ثم قومي بتقطيع الدجاجة اللي ثم نقطع وضعي عليها البصل والبهارات، وقلبي المكونات مع بعضها على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.

الخطوة التالية تقومي بوضع الطماطم والثوم في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم طحنها جيداً ثم يتم وضعها على الدجاج وتترك لمدة عشر دقائق ثم أضيفي عليها الماء المغلي ومكعب مرق الدجاج ويترك حتى يغلي، ثم يتم إضافة أرز علىه على نار متوسطة حتى يغلي ويترك لمدة 25 دقيقة حتى ينضج على نار هادئة، ويتم رفعه من النار ويتم وضع كبسة الدجاج السعودي في طبق التقديم ويقدم ساخناً وبالهنا والشفاء.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج

قومي بوضع القليل من السمن في المقلاة وضعي فيها البصل المقطع شرائح ثم ضعي الدجاج بعد تقطيعه إلى 4 قطع وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي، ثم ضعي عليه معجون الطماطم والطماطم المهروسة مع البهارات بعد ذلك ضيفي عليه نصف ملعقة من الكركم وقلبيها وبعد ذلك ضيفي عليهم 2 كوب من الماء وتوضع على النار متوسطة حتى ينضج وبعد ذلك قومي بتسخين الفرن.

ثم ابدئي بوضع القليل من الزيت في مقلاة وضعي القليل من الكركم، وقومي بتصفيته الدجاج من المرق ونضعها في صينية وادهنيها بالكركم الذي قمت بتجهيز وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

عمل الكبسة السعودي باللحمة

كيلو من اللحم الضأن، و3 ثمرات بصل مفروم و2 ثمرة من الفلفل الأخضر الحار، و3 ثمرات جزر مبشور، 4 أكواب بسمتي، كوب الاربع صلصة، ملعقة قرفة، نصف ملعقة من الزنجبيل والهيل، ملعقة ملح، وقليل من الفلفل والكمون والكركم.

طريقة التحضير

اخلطي البهارات معاً، ثم نضع البصل في مقلاة ثم نضع اللحمة على نار متوسطة، ثم نضع البهارات والجزر المبشور وصلصة الطماطم وكذلك بشر الليمون وتترك على متوسطة بعد اضافة الماء حتى تنضج، ثم نضيف الأرز حتى ينضج، ثم نضعها في طبق التقديم.

عمل صوص الدقوس للكبسة

أولا يتم تقطيع الثوم ووضعه في وعاء متوسط الفل الأخضر الحار وبعد ذلك يتم اضافة البندورة أو الطماطم وتقليب المكونات المكونات مع بعضها وطحنها في الخلاط الكهربائي، وبعد أن تصبح ناعمة ثم وضعها في وعاء مناسب على نار هادئة بعد ذلك ثم يضاف عليه والكزبرة الناعمة والفلفل ومعجون الطماطم وتخلط المكونات سوياً واتركيه على نار منخفضة وبعد أن يصبح كثيف ارفعيه من على النار ويتم بجانب الكبسة بعد تجهيزها وبالهنا والشفا.