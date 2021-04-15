طريقة سريعة لإعداد صنية الجلاش باللحمة المفرومة أو الفراخ

تلجأ الكثير من الأمهات إلى تغيير الطرق التي تقدم بها اللحوم لأطفالها في حالة عدم الرغبة في تناول اللحوم بطريقة مباشرة أو تعدد الطرق وتنوعها في أوقات الاحتفالات والمناسبات والرحلات والأعياد أو في أوقات الصيام التي غالبا ما يرغب فيها الفرد بتناول اللحوم بطريقة خفيفة وغير متعبة وخاصة بعد ساعات الصيام الطويلة أثناء النهار ومن الأطباق المشهورة في مثل هذه الأوقات الجلاش باللحمة المفرومة أو المعكرونة بالشاميل.

نصف كيلو لحم مفروم.

واحد بصلة كبيرة الحجم.

قطعتين من الفلفل الأخضر.

لفه من الجلاش.

مقدار من السمن أو الزيت للدهان.

كوب من اللبن وبيضة واحدة.

بهارات وملح وفلفل أسود.

مقادير صنية الجلاش باللحمة المفرومةتحضير عصاج اللحم المفرومة

في صنية صغيرة نضع ملعقتين من السمن أو الزيت حسب الرغبة أو حسب المتواجد والمتوافر في المنزل بعدها نضيف البصل بعد تقطيعه جيدا ونقلب عندما يبدأ البصل في الذبول نضيف اللحمة المفرومة ونقلب مع تهدئة النار وعندما يبدأ لون اللحمة في التغير نضيف البهارات ونقلب جيدا دقائق قليلة وهنا يكون قد تم تحضير العصاج .

نحضر صنية متوسطة الحجم بعد دهنها بالسمن ونبدأ في وضع الجلاش واحدة تلو الأخرى وفي كل طبقة ندهن بالسمن حتي ننتهي من نصف كمية الجلاش تقريبا.

بعدها نضف على طبقات الجلاش عصاج اللحمة المفرومة.

وبعد ذلك نضع باقي ورق الجلاش فوق العصاج ورقة ورقة ولا ننسي دهن كل ورقة بالسمن وبعد الانتهاء من وضع باقي الجلاش.

نقوم بتقطيع صنية الجلاش قبل إدخالها الفرن.

نحضر البيضة ونضيف ملعقة ملح وملعقة فلفل أسود ونمزجهم جيدا ثم نضيف كوب اللبن علي البيض والملح ونقلب للخلط الجيد.

نضيف اللبن مع البيض علي صنية الجلاش.

ندخل الصنية في الفرن حتى النضج وغالبا لا يستغرق نضجها وقت طويل.

طريقة إعداد صنية الجلاش باللحمة المفرومةصنية الجلاش بالفراخ

يمكن استبدال اللحم المفروم بصدور الفراخ في حالة توافرها بالمنزل والمقطعة قطع صغيرة بالسكين مع اتباع نفس الخطوات السابقة وقد يضيف البعض على صنية الجلاش بالفراخ أنواع من الجبن لإضافة مذاق أو طعم جديد لذيذ.