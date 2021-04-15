يمثل الدجاج والبط والحمام وكذلك اللحوم أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها الإنسان للحصول علي الطاقة من الطعام بشكل يومي، كما انة مصدر هام لامداد الجسم بالبروتين المهم جدا في بنا وتقوية أنسجة الجسم المختلفة، ونتيجة رغبتنا الدائمة في الحصول علي افضل مذاق للحوم البيضاء والحمراء علي حدا سوا نقدم لحضراتكم اقوي محلول تنقية للدجاج والبط والحمام للتخلص من البكتيريا والرائحة الكريهة والاستمتاع بالمذاق الرائع والمميز للاكلات.

اقوي محلول تنقية للدجاج والبط والحمام

نستعرض معكم الآن اقوي محلول تنقية للدجاج والبط والحمام للتخلص من البكتيريا والرائحة الكريمة، حيث إن رائحة الدجاج واللحوم تمثل مشكلة كبيرة لدي عدد كبير من الامهات عند إعداد الوجبات الغذائية ولذلك يمكنك إتباع احدي الطريقتين

أولا محلول النقع في الماء

يتم وضع لتر ماء ويضاف الية معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة ملح وعصير ليمون وملعقة زنجبيل.

تجدر الإشارة إن السكر يعمل علي تسهيل وتسريع عملية التسوية والحصول علي مذاق مميز ورائع، ويعمل الليمون علي قتل البكتريا والقضاء على الروائح غير المرغوبة.

يتم ترك اللحوم في المحلول لمدة 3 ساعة علي الأقل.

ثانيا محلول الطعينة

يتم وضع لتر ماء وتوضع فية 3 معالق كبيرة طحينة ومعلقة سكر.

يتم وضع اللحوم في المحلول لمدة 2 ساعة علي الأقل.

والآن يمكنكم الاستمتاع بهذة اللحوم في العديد من الوصفات مثل شيش كباب مشوي بتتبيلة مميزة، والعديد من الوصفات الاخري التي عرضناها مسبقا من خلال موقعنا.

اشهر وصفات للحوم 2021

ويمكنكم تجربة محلول التنقية المميز الذي عرضناة لحضراتكم والاستمتاع بوصفة الفراخ المشوية مثل المحلات وسر الخلطة السحرية، وكذلك طريقة عمل المشاوي الاخري المميزة مثل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي، ويمكنكم متابعة موقعنا بصورة مستمرة والاستفادة من كل الوصفات وترك تعليق لنا.

ويجب الحرص دائما علي تعقيم وتنقية اللحوم للقضاء علي بكتريا السلمونيا الضارة وكذلك للقضاء علي الزفارة والروائح غير المستحبة في اللحوم، وذلك للاستمتاع بالمذاق الشهي واللذيذ للبروتين والاستفادة من فوائدة وتجنب اضرارة، وفي حالة استخدام المحلول السابق عرضة تتم عملية التنقية والتعقيم بسهولة في خلال دقائق معدودة والامر غير متعب علي الاطلاق.