صبغ الحواجب في المنزل بمكونات طبيعية لإطلالة متميزة بعيداً عن صالون التجميل

صبغ الحواجب في المنزل بمكونات طبيعية، دائماً ما تسعى النساء إلى التغيير والتجديد سواء كان في صبغ الشعر أو صبغ الحواجب، حيث يشعرها بالتجديد والراحة النفسية وتجعلها دائماً متألقة، العديد من السيدات عادة ما تذهب إلى صالون التجميل لصبغ الحواجب سواء باللون الأسود الداكن أو باللون البني، وعادة ما يدخل في تركيب الألوان مواد كيميائية قد تضر بشعر الحاجب مما تجعله يتساقط على فترات، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم كيفية صبغ الحواجب بمكونات طبيعية في المنزل بدلاً من الذهاب إلى صالون التجميل وبأي لون تفضله السيدة.صبغ الحواجب في المنزل بمكونات طبيعية
أصبح صبغ الحواجب وتغيير لونها وإضافة لمسة جمالية إليها من صيحات الموضة، حيث تهتم كل فتاه بإظهار وجهها وجعله أكثر إشراقاً، فقد تقوم بصبغ الحواجب بلون يتناسب مع لون البشرة، اليوم من خلال هذا المقال سوف نذكر أكثر من طريقة صبغ الحواجب في المنزل.صبغ الحواجب بالحناء باللون البني
طريقة التحضير:
- يحضر إناء صغير يوضع فيه كمية متساوية من الحناء مع كمية متساوية من الماء، ويتم خلطهم معاً حتى الحصول على عجينة متجانسة.
- ثم بإستخدام ماسكار يتم مزجها في خليط الحناء ووضعها على الحواجب بشكل متساوي، وتترك على الحاجب لمدة ربع ساعة ثم تمسح بواسطة قطنة ثم يغسل بالماء.
- يحضر إناء صغير ويوضع فيه ملعقة كبيرة من الحناء، مع نصف ملعقة من الكركم ونصف ملعقة من ورق الشاي الأخضر و نصف ملعقة من العصفر، يتم خلطها بالماء الفاتر حتى يتكون لدينا عجينة.
- تترك العجينة لمدة ست ساعات حتى تتخمر، بعد ذلك توضع على الحواجب باستخدام الماسكارا، وتترك لمدة ساعتين ثم تمسح بواسطة قطنة ثم تغسل بالماء.
- يحضر إناء صغير يوضع فيه ملعقة من الكاكاو وكبسولة من الفحم المنشط، مع ملعقة من جل الصبار ويتم مزجهم جيداً، ثم يتم وضع نقطتين من زيت فيتامين ة و يتم مزج المكونات معاً، حتى الحصول عليها خليط متجانس.
- ثم بإستخدام الماسكارا يتم وضعها في الخليط و توضع على الحواجب بالتساوي، وتترك لمدة عشرون دقيقة ثم يمسح بواسطة قطنة ثم يغسل بالماء.
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