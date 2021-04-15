صناعة البسبوسة بالتمر في 5 دقائق فقط حضريها أحلى الحلويات الرمضانية اللذيذة

تعد البسبوسة بالتمر من أشهي الوصفات المستحدثة لصناعة البسبوسة، وتم استبدال حشوة القشطة بمعجون التمر، وحشوته، وتعد طريقة عمل البسبوسة بالتمر من الوصفات الغير تقليدية التي تناسب أن يتم تقديمها خلال موسم شهر رمضان الكريم والأعياد، وتناسب تلك الوصفة المنازل العربية بشكل عام، وهي وصفة سهلة وسريعة وسوف نعرض لكم طريقة صنع البسبوسة بالتمر. طريقة صنع البسبوسة بالتمر المكونات: تمر منزوع النواة (بمقدار كوب)

ماء (بمقدار كوب)

زيت (بمقدار نصف كوب)

سكر (بمقدار نصف كوب)

بيض (بمقدار حبة واحدة)

قرفة (بمقدار ملعقة صغيرة)

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة)

سميد (بمقدار كوب)

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة كبيرة)

حليب بودرة (بمقدار 3 ملاعق كبيرة) مقادير الشربات للبسبوسة حليب مكثف (بمقدار كوب)

سكر (بمقدار كوب) تزيين البسبوسة بالبلح حليب مكثف (بمقدار عبوة كاملة)

جبن كيري (بمقدار 7 قطع)

قرفة (بمقدار 2 ملعقة كبيرة)

بودرة النسكافية (بمقدار ملعقة صغيرة)

كاكاو (بمقدار ملعقة كبيرة) طريقة تحضير البسبوسة يتم تحميص الحليب البودرة على النار هادئة حتى يصبح لونه ذهبي.

يتم خلط جميع المكونات (ماء، الزيت، السكر، البيض، القرفة، الفانيليا، التمر، حليب البودر) في الخلاط ويضرب جيدًا.

ثم نضيف الخليط على المواد الجافة كوب السميد والملعقة الكبيرة من البيكنج بودر.

نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نضيف إليها الخليط وندخله الفرن حتى ينضج.

في تلك الأثناء نقوم بصنع الشربات ونضح الحليب المكثف وملعقة السكر على النار حتى نصل للقوام الطلوب، ونتركه حتى يبرد.

نخرج البسبوسة من الفرن ثم نصب الشربات البارد عليها حتى يتغلغل بها.

نقوم بوضع الحليب المكشف والجبن وندخل الصينية مرة أخرى الفرن الدافئ حتى تتماسك تلك الطبقة.

نقوم برش القرفة وبودرة النسكافية والكاكاو حسب الرغبة.

وبذلك تصبح البسبوسة بالتمر جاهزة للتقديم. الوسوم

تعد البسبوسة بالتمر من أشهي الوصفات المستحدثة لصناعة البسبوسة، وتم استبدال حشوة القشطة بمعجون التمر، وحشوته، وتعد طريقة عمل البسبوسة بالتمر من الوصفات الغير تقليدية التي تناسب أن يتم تقديمها خلال موسم شهر رمضان الكريم والأعياد، وتناسب تلك الوصفة المنازل العربية بشكل عام، وهي وصفة سهلة وسريعة وسوف نعرض لكم طريقة صنع البسبوسة بالتمر. طريقة صنع البسبوسة بالتمر المكونات: تمر منزوع النواة (بمقدار كوب)

ماء (بمقدار كوب)

زيت (بمقدار نصف كوب)

سكر (بمقدار نصف كوب)

بيض (بمقدار حبة واحدة)

قرفة (بمقدار ملعقة صغيرة)

فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة)

سميد (بمقدار كوب)

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة كبيرة)

حليب بودرة (بمقدار 3 ملاعق كبيرة) مقادير الشربات للبسبوسة حليب مكثف (بمقدار كوب)

سكر (بمقدار كوب) تزيين البسبوسة بالبلح حليب مكثف (بمقدار عبوة كاملة)

جبن كيري (بمقدار 7 قطع)

قرفة (بمقدار 2 ملعقة كبيرة)

بودرة النسكافية (بمقدار ملعقة صغيرة)

كاكاو (بمقدار ملعقة كبيرة) طريقة تحضير البسبوسة يتم تحميص الحليب البودرة على النار هادئة حتى يصبح لونه ذهبي.

يتم خلط جميع المكونات (ماء، الزيت، السكر، البيض، القرفة، الفانيليا، التمر، حليب البودر) في الخلاط ويضرب جيدًا.

ثم نضيف الخليط على المواد الجافة كوب السميد والملعقة الكبيرة من البيكنج بودر.

نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نضيف إليها الخليط وندخله الفرن حتى ينضج.

في تلك الأثناء نقوم بصنع الشربات ونضح الحليب المكثف وملعقة السكر على النار حتى نصل للقوام الطلوب، ونتركه حتى يبرد.

نخرج البسبوسة من الفرن ثم نصب الشربات البارد عليها حتى يتغلغل بها.

نقوم بوضع الحليب المكشف والجبن وندخل الصينية مرة أخرى الفرن الدافئ حتى تتماسك تلك الطبقة.

نقوم برش القرفة وبودرة النسكافية والكاكاو حسب الرغبة.

وبذلك تصبح البسبوسة بالتمر جاهزة للتقديم.

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