5 علاجات منزلية فعالة للقشرة عند الأطفال

قشرة الرأس مشكلة شائعة وأسهل طريقة لمعالجتها عند الأطفال هي باستخدام هذه العلاجات المنزلية الطبيعية. قشرة الرأس هي مشكلة دائمة ولا يوجد بها أي معيار عمر، فهي تنتشر بين البالغين إلى المراهقين والأطفال ، يمكن أن يواجه أي شخص قشرة الرأس. عندما يتعلق الأمر بالأطفال ، يجب أن نكون حذرين للغاية مع المنتجات التي نستخدمها أو العلاجات التي نجربها لأن بشرتهم شديدة الحساسية. يمكن أن تسبب فروة الرأس المتقشرة والحكة الجفاف ومن الأفضل معالجة الموقف في الوقت المناسب. يمكن أن تكون قشرة الرأس عند الأطفال ناتجة عن أسباب لا حصر لها مثل الغسيل غير المنتظم للشعر وفروة الرأس شديدة الجفاف وغيرها الكثير. بدلاً من تجربة العديد من المنتجات ، جرب هذه العلاجات المنزلية الفعالة لمعالجة قشرة الرأس عند الأطفال.

عصير الليمون لعلاج قشرة الشعر عند الأطفال

من المعروف أن عصير الليمون علاج شائع لعلاج قشرة الرأس عند الأطفال. يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة ويزيل الدهون الزائدة من فروة الرأس. لهذا العلاج ، كل ما عليك القيام به هو تحضير 1-2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون ، وإضافة 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند إليه ، وخلطه جيدًا ثم وضعه على شعر طفلك. دلكي المزيج جيداً لمدة 10-15 دقيقة ثم اتركيه لمدة 10 دقائق أخرى. اغسليه بالشامبو الذي يناسب نوع شعر طفلك.

جل الصبار لتهدئة فروة الشعر

علاج مهدئ للحكة آخر للأطفال ، جل الصبار معروف بخصائصه الرائعة والمهدئة. يساعد في تخفيف الإحساس بالحكة. لهذا العلاج ، تحتاج إلى أخذ ساق الصبار واستخراج اللب في وعاء باستخدام ملعقة. يمكنك مزج اللب أيضًا ثم وضعه برفق على الشعر. قم بتغطيته بغطاء استحمام واتركه لمدة ساعة أو نحو ذلك. اغسليه بالماء الفاتر.

استخدام زيت جوز الهند لعلاج قشرة الشعر للأطفال

يشتهر زيت جوز الهند بخصائصه الطبية والعلاجية. جهزي مقدار زيت جوز الهند في وعاء حسب طول الشعر وسمكه وأضف إليه بعض العسل. امزجه جيدًا ثم ضعه على فروة الرأس. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بشامبو خفيف. العسل له خصائص ترطيب. ومن ثم فهو يساعد في الحفاظ على الرطوبة الطبيعية ولمعان الشعر.

بياض البيض علاج رائع لقشرة الشعر

بياض البيض غني بالأحماض الأمينية التي تساعد في إصلاح الشعر التالف. كما أنها تتحكم في الدهون الزائدة في فروة الرأس ، مما يمنع ظهور القشرة. لهذا العلاج ، تحتاج إلى بياض بيضة واحدة وملعقة كبيرة من عصير الليمون. امزجيها جيدًا ، وضعيها مباشرة على فروة الرأس ، وغطي الرأس بغطاء الدش ثم اغسليه بالماء البارد.

فوائد الأملج للشعر

يحتوي الأملج أو الأملا على فوائد لا حصر لها للشعر وغني بفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية. له خصائص مضادة للميكروبات ، مما يمنع نمو أي بكتيريا أو عدوى. خذي نصف كوب من مسحوق أملا وأضف الماء إليه وفقًا لذلك للحصول على تناسق سلس. ضعي الخليط على الشعر وقم بتغطيته بغطاء رأس. اتركيها لتستقر لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيها بالماء البارد.