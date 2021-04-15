عجينة القطايف السريعة البيتي وطريقة تنفيذها ومكوناتها لصنعها بالمنزل

عجينة القطايف السريعة وما هي الطريقة التي يتم عملها بها وتنفيذها في المنزل والمكونات الخاصة بها وطريقة التحضير بشكل سريع من مكونات بسيطة للغاية وحيث أن مكونات حشوات للقطايف تحتوي علي قيم غذائية عالية مما تحتويه من أصناف يتم إضافتها في طريقة عمل القطايف حيث تحتوي مكوناتها علي الطاقة اللازمة للجسم بمقدار 364 سعرة من السعرات الحرارية اللازمة للجسم و طريقة عمل القطايف البيتي تحتوي أيضاً علي البروتين بنسبة تصل إلي 9.09 جرام من البروتين في مكوناتها وهناك طرق مختلفة من الطرق التي يتم تجهيز القطايف بها فهناك طريقة عمل القطايف بالقشطة وسوف نتعرف في هذا المقال علي طريقة عمل القطايف خطوة بخطوة .

طريقة عمل القطايف وعجينتها ألهشه الخفيفة بمقدار عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر . كيفية تحضير القطايف البيتي تتم بمقدار عدد 1 ملعقة بحجم كبير من مكون بيكينج بودر . أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف تتم بمقدار نصف ملعقة بحجم صغير من الملح . سر عجينة القطايف البيتي تتم بمقدار عدد 2 كوب ونصف من الماء ليتم مزج المكونات السابقة بها .

طريقة عمل القطايف البيتي وأول الخطوات الخاصة بتحضيرها يتم خلط كلاً من السكر مع الدقيق مع البيكينج بودر ومع كمية خميرة بسيطة مع مقدار الملح ويتم تقليبهم بشكل جيد حتي يتم التجانس .

وأول الخطوات الخاصة بتحضيرها يتم خلط كلاً من السكر مع الدقيق مع البيكينج بودر ومع كمية خميرة بسيطة مع مقدار الملح ويتم تقليبهم بشكل جيد حتي يتم التجانس . طريقة عمل القطايف خطوة بخطوة ويتم في هذه الخطوة إضافة الماء في وعاء ويتم خلط المكونات السابقة عليها ويتم ترك الخليط لمدة ساعة واحدة حتي تصل المكونات إلي التخمر .

ويتم في هذه الخطوة إضافة الماء في وعاء ويتم خلط المكونات السابقة عليها ويتم ترك الخليط لمدة ساعة واحدة حتي تصل المكونات إلي التخمر . طريقة عمل القطايف وعجينتها ألهشه والخفيفة يتم تسخين أي مقلاة في المطبخ ويتم وضع ملعقة بحجم كبير من المزيج لمكونات القطائف حتي يتم تغير لونها إلي البرتقالي من جهة واحدة فقط .

يتم تسخين أي مقلاة في المطبخ ويتم وضع ملعقة بحجم كبير من المزيج لمكونات القطائف حتي يتم تغير لونها إلي البرتقالي من جهة واحدة فقط . سر عجينة القطايف يكمن في أن يظهر علي سطح قطعة القطائف وهي في المقلاة فقاقيع صغيرة وهذا دليل علي أن عملية التخمر كانت جيدة لعجينة القطائف .

يكمن في أن يظهر علي سطح قطعة القطائف وهي في المقلاة فقاقيع صغيرة وهذا دليل علي أن عملية التخمر كانت جيدة لعجينة القطائف . عجينة القطايف السريعة ويجب أن يتم المحافظة علي الدرجة الخاصة بحرارة المقلاة حتي يتم طهي القطائف بشكل هادئ ولا يكون الطهي بشكل سريع حتي يتم النضوج من أسفلها وتكون بشكل سائل من أسفلها .

ويجب أن يتم المحافظة علي الدرجة الخاصة بحرارة المقلاة حتي يتم طهي القطائف بشكل هادئ ولا يكون الطهي بشكل سريع حتي يتم النضوج من أسفلها وتكون بشكل سائل من أسفلها . أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف نقدمها في هذا المقال ويتم ترك القطائف لكي ما تبرد ويتم الحشو للقطائف حسب الرغبة في حشوات القطايف التي يتم إضافتها .

طريقة عمل القطايف بكريمة الشيكولاتة ومكوناتها بمقدار 2 كوب من الدقيق الأبيض . طريقة عمل القطايف البيتي بكريمة الشيكولاته ومقدار نصف كوب من الدقيق الناعم . طريقة عمل القطايف خطوة بخطوة بكريمة الشيكولاتة ومقدار 3 ملاعق بحجم صغير من مكون البيكنج بودر . طريقة عمل القطايف وعجينتها الهشة والخفيفة بكريمة الشيكولاتة وعدد 3 كوب من الماء . عجينة القطايف السريعة بكريمة الشيكولاتة وبمقدار قليل من البندق ليتم التزيين به علي القطائف بعد تجهيزها . أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف بكريمة الشيكولاتة بالمكونات السابقة وفي السطور القادمة طريقة التحضير لها . سر عجينة القطايف بكريمة الشيكولاتة والمكونات الخاصة بالكريمة هي الشيكولاتة والعسل والقشدة وملعقة صغيرة فانيلا .

عجينة القطايف السريعة وما هي المكونات الخاصة بها ليتم صنعها داخل المنزلما هي الخطوات الخاصة بتحضير طريقة عمل القطايف داخل المنزلعجينة القطايف السريعة وطريقة أخري لعمل القطائف بكريمة الشيكولاتة داخل المنزل

المكونات الخاصة بكريمة الشيكولاتة والمقادير الخاصة بها كالآتي :-

حشوات للقطايف والمكونات الخاصة بالكريمة هي مقدار 100 جرام من الشيكولاتة المرغوب بها لوضعها بالقطائف . طريقة عمل القطايف بكريمة الشيكولاتة ومقدار ملعقة واحدة بحجم صغير من العسل الأبيض أو أي نوعية عسل مرغوبة . طريقة عمل القطايف البيتي ويتم تحضير مقدار عدد 1 كوب كبير من القشدة حسب النوع المرغوب به . طريقة عمل القطايف وعجينتها الهشة والخفيفة بكريمة الشيكولاتة ومقدار ملعقة صغيرة من مكون الفانيلا .

عجينة القطايف السريعة وتحضيرها بكريمة الشيكولاتة وطريقتها يتم وضع مقادير الدقيق مع البيكينج بودر مع الماء في وعاء المحتوي علي خلاط كهربائي ويتم التشغيل علي سرعة متوسطة حتي يتم تجانس العجينة بشكل سائل وناعم .

وتحضيرها بكريمة الشيكولاتة وطريقتها يتم وضع مقادير الدقيق مع البيكينج بودر مع الماء في وعاء المحتوي علي خلاط كهربائي ويتم التشغيل علي سرعة متوسطة حتي يتم تجانس العجينة بشكل سائل وناعم . طريقة عمل القطايف البيتي بكريمة الشيكولاتة ويتم ترك العجينة الخاصة بالقطائف لمدة 15 دقيقة حتي يتم التخمر .

سر عجينة القطايف ويتم وضع مقدار القشدة في وعاء يكون سميك في قاعدته ويتم وضع الوعاء علي النار المتوسطة حتي تصل القشدة إلي السخونة دون أن تغلي . حشوات القطايف ويتم بعد ذلك إضافة كمية الشيكولاتة ومقدار العسل ومقدار الفانيلا ويتم تقليب كل هذه المقادير علي النار الهادئة حتي تصل الشيكولاتة إلي الذوبان بشكل كامل وتتكون بهذه الطريقة كريمة الشيكولاتة الناعمة . طريقة عمل القطايف وعجينتها الهشة والخفيفة بكريمة الشيكولاتة ويتم بعد ذلك رفع الكريمة من علي النار ويتم تركها بعض الدقائق حتي تصل للبرودة .

الطريقة الخاصة بتحضير القطايف بكريمة الشيكولاتة بالمقادير السابقةالطريقة التي يتم إتباعها لتحضير كريمة الشيكولاتة بالمقادير السابقة

عجينة القطايف السريعة والطريقة التي يتم بها تحضيرها في المنزل والمكونات الخاصة بالأنواع المختلفة من القطائف التي تم ذكرها في المقال لكي ما يتم تحضيرها في المنزل بشكل سريع وسهل ويتم تقديمها علي السفرة سواء في وقت الإفطار أو في وقت السحور أو في أي وقت علي مدار اليوم حسب الرغبة .