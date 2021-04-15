سر عمل بسبوسة الحلواني في 5 دقائق وكمان في الخلاط طريقة سهلة وسريعة، حيث تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المميزة والتي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لأن لها مذاق شهي ولذيذ وهناك طرق كثيرة من أجل تحضير البسبوسة الطرية زي المحلات بالظبط كما يوجد بسبوسة بالمكسرات وبسبوسة بالقشطة وبسبوسة سادة أو محشية هناك العديد من الأطباق الشهية واللذيذة الخاصة بعمل البسبوسة واليوم سوف نقدم لكم أفضل واسهل طريقة يمكن عمل البسبوسة بها زي المحلات تمامًا.

سر عمل بسبوسة الحلواني

سوف نحتاج إلى مقادير بسيطة وسهلة من أجل تحضير بسبوسة الحلواني بكل تكاتها لتحضير أحلى صينية بسبوسة سوف نحتاج إلى المكونات الآتية:

كوب واحد من السكر.

كوب من السمن أو الزبدة ذائبة ولكن ليست سخنة.

كوب من الماء.

نصف كيلو من دقيق السميد الناعم أو الوسط.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة واحدة من السمنة أو الزبدة.

نقوم أولاً بوضع دقيق السميد في وعاء عميق ونتركه جانبًا. نحرض الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كوب السكر وكوب الماء وكوب السمن المذاب في الخلاط. نقوم بخلط المكونات أولاً على درجة منخفضة ثم نقوم بزيادة سرعة الخلط. نسكب الخليط السائل الذي خلطناه في الخلاط الكهربائي على دقيق السميد في الوعاء. نقلب جيدًا المكونات ونتأكد من امتزاج المكونات معًا. نحضر صينية مقاس 30 سم ونقوم بوضع البسبوسة الجاهزة فيه. نغمر أيدينا بالماء ثم نقوم بتسوية البسبوسة في الصينية. نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن الذي تم تسخينه مسبقًا. نضع البسبوسة في الرف الأوسط من الفرن على درجة حرارة 200 مئوية. نقوم في ذلك الوقت بتحضير الشربات.

نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ونقلب على البارد حتى يذوب السكر. نضع الوعاء على النار يغلي غلوتين فقط ثم نقوم بإنزاله من على النار. عندما يحمر وجه البسبوسة وتصبح ذو لون ذهبي نخرجها على الفور. نسكب الشربات على البسبوسة وهو ساخن فور خروج البسبوسة من الفرن. نقوم بتغطية البسبوسة بوعاء ونتركها 10 دقائق ثم نقطعها ونتناولها وصحتين وعافية.

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