عجينة الكريب الأصلية فالبيت بأنجح وأسهل طريقة مثل المطاعم بتكات واسرار رائعه للكريب

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طريقة عمل عجينة الكريب ، تبحث معظم النساء المحبين لتحضير أشهى وألذ الأطباق عن طريقة عمل عجينة الكريب في البيت حتى توفر الكثير على نفسها من مال ووقت يتم هدره في شراء عجينة الكريب من المحلات المتخصصة في تحضيره، ولكن اليوم حرصنا على أن نتعاون معكِ ونساعدكِ على تحضير عجينة الكريب في البيت بطريقة اقتصادية لن تكلفك الكثير سواء من الوقت أو من المال.
طريقة عمل عجينة الكريب
يعتبر الكريب من أشهى الأكلات السريعة التي يتم تحضيره بكثير من الحشوات المتنوعة ويمكن أن تقومين بتحضيره بنفسك في البيت بعديد من الطرق المختلفة ومنها ما يلي:مقادير عجينة الكريب المقرمشة:
- 1 كوب دقيق أبيض.
- 1 كوب حليب.
- 2 ملعقة نشا.
- 1 ملعقة كمبيرة زيت.
- بيضة حجم كبير.
- ملح.
- فلفل أسود.
- في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق مع البيض والحليب والزيت والنشا والماء واعجني ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود.
- اخلطي كل المكونات مع بعضها بشكل جيد ومن ثم يتم ترك الوعاء جانباً حتى يرتاح الخليط لمدة 15 دقيقة أو 30 دقيقة.
- بعدها يتم وضع طاسة غير لاصقة على النار وتركيها حتى أن تصبح ساخنة ثم عليك بدهنها بقليل من الزبدة أو الزيت في حال عدم وجود الزبدة.
- يفضل أن تقومين باستخدام مغرفة متوسطة الحجم لاستخدامها في وضع الخليط بالطاسة.
- فقومي باستخدام مغرفة ونصف ووزعيه بالطاسة الساخنة حتى يصبح بشكل دائرة متوسطة الحجم وتركيه حتى أن يتماسك ويتم تحميرها.
- قومي بقلب الكريب على الجهة الأخرى وتركيها لبضعة دقائق حتى يتم تحميرها جيداً.
- ثم ابدئي بحشوها بالطريقة التي ترغبين بها سواء بالجبن أو باللحم أو بالدجاج فقومي باستخدام الحشو التي يريده أفراد أسرته وتركيها قليلاً في الطاسة.
- ارفعي الكريب من على النار وتقدميه بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل عجينة الكريب ، تبحث معظم النساء المحبين لتحضير أشهى وألذ الأطباق عن طريقة عمل عجينة الكريب في البيت حتى توفر الكثير على نفسها من مال ووقت يتم هدره في شراء عجينة الكريب من المحلات المتخصصة في تحضيره، ولكن اليوم حرصنا على أن نتعاون معكِ ونساعدكِ على تحضير عجينة الكريب في البيت بطريقة اقتصادية لن تكلفك الكثير سواء من الوقت أو من المال.
طريقة عمل عجينة الكريب
يعتبر الكريب من أشهى الأكلات السريعة التي يتم تحضيره بكثير من الحشوات المتنوعة ويمكن أن تقومين بتحضيره بنفسك في البيت بعديد من الطرق المختلفة ومنها ما يلي:مقادير عجينة الكريب المقرمشة:
- 1 كوب دقيق أبيض.
- 1 كوب حليب.
- 2 ملعقة نشا.
- 1 ملعقة كمبيرة زيت.
- بيضة حجم كبير.
- ملح.
- فلفل أسود.
- في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق مع البيض والحليب والزيت والنشا والماء واعجني ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود.
- اخلطي كل المكونات مع بعضها بشكل جيد ومن ثم يتم ترك الوعاء جانباً حتى يرتاح الخليط لمدة 15 دقيقة أو 30 دقيقة.
- بعدها يتم وضع طاسة غير لاصقة على النار وتركيها حتى أن تصبح ساخنة ثم عليك بدهنها بقليل من الزبدة أو الزيت في حال عدم وجود الزبدة.
- يفضل أن تقومين باستخدام مغرفة متوسطة الحجم لاستخدامها في وضع الخليط بالطاسة.
- فقومي باستخدام مغرفة ونصف ووزعيه بالطاسة الساخنة حتى يصبح بشكل دائرة متوسطة الحجم وتركيه حتى أن يتماسك ويتم تحميرها.
- قومي بقلب الكريب على الجهة الأخرى وتركيها لبضعة دقائق حتى يتم تحميرها جيداً.
- ثم ابدئي بحشوها بالطريقة التي ترغبين بها سواء بالجبن أو باللحم أو بالدجاج فقومي باستخدام الحشو التي يريده أفراد أسرته وتركيها قليلاً في الطاسة.
- ارفعي الكريب من على النار وتقدميه بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الكريب الأصلية فالبيت بأنجح وأسهل طريقة مثل المطاعم بتكات واسرار رائعه للكريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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