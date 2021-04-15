عجينة الكريب الأصلية فالبيت بأنجح وأسهل طريقة مثل المطاعم بتكات واسرار رائعه للكريب

طريقة عمل عجينة الكريب ، تبحث معظم النساء المحبين لتحضير أشهى وألذ الأطباق عن طريقة عمل عجينة الكريب في البيت حتى توفر الكثير على نفسها من مال ووقت يتم هدره في شراء عجينة الكريب من المحلات المتخصصة في تحضيره، ولكن اليوم حرصنا على أن نتعاون معكِ ونساعدكِ على تحضير عجينة الكريب في البيت بطريقة اقتصادية لن تكلفك الكثير سواء من الوقت أو من المال.

يعتبر الكريب من أشهى الأكلات السريعة التي يتم تحضيره بكثير من الحشوات المتنوعة ويمكن أن تقومين بتحضيره بنفسك في البيت بعديد من الطرق المختلفة ومنها ما يلي:

1 كوب دقيق أبيض.

1 كوب حليب.

2 ملعقة نشا.

1 ملعقة كمبيرة زيت.

بيضة حجم كبير.

ملح.

فلفل أسود.